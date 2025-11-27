ВСУ в районе Садков Сумской области из-за спешного отступления оставляют боеприпасы

27 ноября 2025, 06:54

Фото: iStock/IherPhoto

Подразделения 80-й и 129-й бригад ВСУ спешно отступают в районе села Садков Сумской области. Им даже приходится оставлять после себя предметы первой необходимости, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.





«Отход» украинцев происходит очень быстро и в хаотичном порядке. Многие бойцы оставляют при отступлении вещи, провизию и боеприпасы, потому что у них нет иного выбора.





«В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады», — говорится в материале.