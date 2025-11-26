Силы ПВО за три часа сбили 19 дронов ВСУ над территорией РФ
Российские силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся 26 ноября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов — десять единиц — сбили над Курской областью, еще четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью и три — над акваторией Азовского моря. Также силы ПВО ликвидировали по одному беспилотнику над Ростовской и Рязанской областями.
Ранее Киев назвал три «красные линии» в переговорах с США, уточняя, что Украина готова принять большинство пунктов из американского плана по урегулированию конфликта.
