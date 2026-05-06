06 мая 2026, 16:49

Оксана Сергиенко (Фото: Instagram*@ksanasergienko)

Российская, украинская и американская певица, поэтесса и актриса «Ленинград Центра» Ксана Сергиенко 7 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 42 года. Артистка стала известна широкой публике после участия в 3-м сезоне шоу «Голос» в 2014 году. До появления на российской сцене Ксана долгое время жила и работала в Америке. О творческой и личной жизни интернациональной звезды — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Оксаны Сергиенко: ранние годы Жизнь в Америке Карьера в России Ксана Сергиенко сегодня: куда пропала певица?

Биография Оксаны Сергиенко: ранние годы

«Я училась на третьем курсе, когда мой друг Александр Панайотов узнал, что в Москве проводится кастинг в шоу «Народный артист». Взял меня, мою подругу, и втроем мы поехали в столицу. Мы с Сашей успешно прошли прослушивание и на радостях долго бродили по городу», — цитирует артистку издание 7days.ru.

Жизнь в Америке

Карьера в России

«Он же любит все эти блестки, а я могла прийти в берцах и юбке. Его это жутко раздражало. Однажды он пошел в магазин и купил мне змеиное колье, какое-то кольцо, браслет... Да это вообще не мой был формат. Я поняла, что от меня хотят Ваенгу», — цитирует артистку starhit.ru.

Ксана Сергиенко сегодня: куда пропала певица?

«Это был мой мир… разрушенный в одночасье. Мир, в котором не было границ, национальностей и зла, а была лишь музыка. Сегодня он разрушен и продолжает разрушаться с каждым днем. Я оказалась в замкнутом треугольнике, меж трех огней. Мое сердце рвется в Украину, где ежедневно под огнем жизни моих самых близких людей. Часть души осталась в России, где я была вынуждена оставить своих друзей и прекрасные творческие проекты. Сегодня я на своей третьей родине в Америке. И мне невыносимо тяжело. Я не родилась в России, но все мое сердце связывает меня с россиянами, с людьми! Я знаю Россию намного лучше Украины, так как сознательную жизнь я строила уже не там, где родилась. И истинный успех пришел ко мне именно от россиян. Но росчерком одного злого пера все эти годы были перечеркнуты. Нас всех объявили врагами. И я ненавижу тех, кто сделал за меня этот выбор, разрушил мой мир», — писала Ксана.