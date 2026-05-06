«Мое сердце на Украине, а часть души в России»: три родины Ксаны Сергиенко. Куда пропала певица после шоу «Голос» и что она думает про СВО?
Российская, украинская и американская певица, поэтесса и актриса «Ленинград Центра» Ксана Сергиенко 7 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 42 года. Артистка стала известна широкой публике после участия в 3-м сезоне шоу «Голос» в 2014 году. До появления на российской сцене Ксана долгое время жила и работала в Америке. О творческой и личной жизни интернациональной звезды — в материале «Радио 1».
Биография Оксаны Сергиенко: ранние годыКсана, полное имя — Оксана Витальевна Сергиенко, появилась на свет 7 мая 1984 года в украинском городе Миргороде. Девочка рано стала проявлять творческие способности и уже в три года начала петь. В 6-летнем возрасте Оксана пошла в музыкальную школу, а в 12 лет записала свою первую сольную песню и выступила с ней на местных телеканалах.
Кроме музыки Сергиенко занималась танцами и чтением стихов. И становилась победителем известных международных конкурсов «Маленький принц» и «Черноморские игры». Окончив 9 классов, Ксана поступила в эстрадно-цирковой колледж в Киеве. Будучи студенткой третьего курса, девушка отправилась пробовать свои силы в московском шоу «Народный артист».
«Я училась на третьем курсе, когда мой друг Александр Панайотов узнал, что в Москве проводится кастинг в шоу «Народный артист». Взял меня, мою подругу, и втроем мы поехали в столицу. Мы с Сашей успешно прошли прослушивание и на радостях долго бродили по городу», — цитирует артистку издание 7days.ru.В результате выступление на шоу Ксаны не сложилось, но зато она получила предложение о работе в бродвейском шоу Андрея Иванова в Нью-Йорке.
Жизнь в АмерикеАмериканская работа на самом деле оказалась не тем, что представляла себе певица. Как такового бродвейского шоу не было, и большую часть времени она пела в ресторане. Спустя время Сергиенко обзавелась нужными связями и полезными знакомствами, подучила язык и начала развивать свою карьеру за пределами привычной работы.
В 2009 году Сергиенко получила приглашение от британского лейбла Lizard King Records. Она стала участницей группы Oxzana Band и начала выступать на концертах. Также она записала свой первый альбом, который получил признание и даже был отмечен музыкальной наградой. В 2014 году певица участвовала в кастинге американского шоу «Голос». В это же время Оксане поступило предложение об участии в одноименном проекте в России, и после недолгих раздумий она его приняла.
Карьера в РоссииВ рамках третьего сезона шоу «Голос» на российском телевидении Ксана Сергиенко выступила на слепом прослушивании с песней «Why». Её исполнение произвело неизгладимое впечатление на наставников. В результате певица присоединилась к команде Димы Билана.
Певица дошла на проекте до полуфинала и показала себя сильным участником. Публика заинтересовалась ее творчеством, у певицы появилась работа в России. В частности Ксана сотрудничала со знаменитыми продюсерами Вадимом Колчковым и Сергеем Пенкиными. Однако с последним совместная работа закончилась скандалом.
«Он же любит все эти блестки, а я могла прийти в берцах и юбке. Его это жутко раздражало. Однажды он пошел в магазин и купил мне змеиное колье, какое-то кольцо, браслет... Да это вообще не мой был формат. Я поняла, что от меня хотят Ваенгу», — цитирует артистку starhit.ru.Разочарованная Ксана без сожалений хлопнула дверью, и начала заниматься более «альтернативным» творчеством. Кроме сольной карьеры Сергиенко принимала участие 3-м сезоне «Точь-в-точь», где публика отменила ее мастерские перевоплощения в Грейс Джонс, Кристину Агилеру и Фредди Меркьюри.
В 2017 году артистка присоединилась к коллективу «Ленинград Центра» и исполнила ключевую роль в музыкальном спектакле «Прекрасная М». В 2019 году Ксана приняла участие в четвёртом сезоне ещё одного популярного телепроекта Первого канала — «Три аккорда». Талантливая исполнительница стала настоящей звездой шоу, выступления которой вызывали восхищение не только у зрителей, но и у членов жюри.
Ксана Сергиенко сегодня: куда пропала певица?После начала СВО Ксана Сергиенко была вынуждена вернуться в Америку. Певица, имеющая украинские корни, не стала занимать ту или иную позицию конфликтующих сторон, написав в своем блоге об одинаковой любви как к русским, так и к украинцам.
«Это был мой мир… разрушенный в одночасье. Мир, в котором не было границ, национальностей и зла, а была лишь музыка. Сегодня он разрушен и продолжает разрушаться с каждым днем. Я оказалась в замкнутом треугольнике, меж трех огней. Мое сердце рвется в Украину, где ежедневно под огнем жизни моих самых близких людей. Часть души осталась в России, где я была вынуждена оставить своих друзей и прекрасные творческие проекты. Сегодня я на своей третьей родине в Америке. И мне невыносимо тяжело. Я не родилась в России, но все мое сердце связывает меня с россиянами, с людьми! Я знаю Россию намного лучше Украины, так как сознательную жизнь я строила уже не там, где родилась. И истинный успех пришел ко мне именно от россиян. Но росчерком одного злого пера все эти годы были перечеркнуты. Нас всех объявили врагами. И я ненавижу тех, кто сделал за меня этот выбор, разрушил мой мир», — писала Ксана.Сейчас певица постоянно проживает в Майами, по-прежнему радует поклонников своим творчеством и выступает за мир как в украинском конфликте, так и в боевых действиях на территории Ближнего Востока.