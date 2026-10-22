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Два младенца пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Хинштейн: число пострадавших при атаке ВСУ на Хомутовку достигло четырех
Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при атаке на поселок Хомутовка в Курской области выросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.



У 26-летней девушки диагностировали травмы головы и ушиб ноги, у шестимесячной девочки — касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой — акубаротравму и ушиб мягких тканей головы. В медучреждение также обратились родственники ранее пострадавшей женщины.

Хинштейн подчеркнул, что все повреждения оказались легкими, и пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Врачи будут наблюдать за ними амбулаторно.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал ложными сообщения о десятках погибших и масштабных разрушениях из-за атаки беспилотников ВСУ на регион. По его словам, пострадал лишь один человек — 25-летний парень, за состоянием которого следят медики.

Лидия Пономарева

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