Два младенца пострадали при атаке ВСУ на российский регион

22 октября 2026, 18:54

Хинштейн: число пострадавших при атаке ВСУ на Хомутовку достигло четырех

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при атаке на поселок Хомутовка в Курской области выросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.