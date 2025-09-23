На Украине — предатель, в России — иноагент: как комик Антон Лирник* не смог усидеть на двух стульях и остался не у дел?
Известный украинский шоумен, сценарист и участник «Дуэта имени Чехова» Антон Лирник* был популярен и в России, и на Украине. Однако после начала СВО его попытка занять промежуточную позицию привела к тяжелым последствиям: травле на родине и официальному признанию иноагентом в России. Сегодня он вынужден строить жизнь заново в эмиграции. Подробности жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Антона Лирника*
Антон Лирник* родился 23 сентября 1976 года в Кировограде Украинской ССР в семье музыкантов, что с детства привило ему любовь к искусству. Его творческий путь начался в КВН в составе команды «Гольфстрим». После переезда в Киев в 2000 году он работал на радио, писал сценарии и играл на сцене, где и познакомился с Андреем Молочным. Их творческий союз положил начало знаменитому «Дуэту имени Чехова».
Популярность дуэта в украинском Comedy Club UA открыла ему дорогу на российское телевидение. Лирник* стал резидентом российского «Камеди Клаб», работал продюсером на СТС, писал сценарии для сериалов и даже получил ТЭФИ за «Шоу выходного дня». Он успешно вел деятельность в обеих странах, основав творческое объединение «Империя добра» на Украине и индивидуальное предприятие в области художественного творчества в России.
Скандальное обращение к Путину и разрыв с Украиной
В марте 2022 года, после начала СВО, Антон Лирник*, находясь в Москве, опубликовал видеообращение к Владимиру Путину. В нем он, не употребляя слово «война», просил обеспечить «зеленый коридор» для мирных жителей Волновахи, оказавшейся в эпицентре боев. Как он позже объяснял, его целью было привлечь внимание российской аудитории к гуманитарной катастрофе.
Этот шаг был воспринят на Украине как предательство. Уважительное обращение артиста к президенту России многие украинцы сочли неуместным. На Лирника* обрушилась волна ненависти, его объявили «предателем» и «кремлёвским шутом». Концерты комика в Европе стали отменять, а также с ним перестали общаться друзья и близкие.
Статус «иноагента» в России и жизнь в эмиграции: где сейчас Антон Лирник*
Попытавшись продолжить сидеть на двух стульях Антон Лирник* постарался выровнять ситуацию и уехав из России начал петь хвалебные оды Незалежной. За что в феврале 2025 года Министерство юстиции России внесло комика в реестр «иностранных агентов». Формальной причиной стала его публичная критика российского руководства и выступления против СВО. Этот статус фактически поставил крест на его карьере в России.
Сначала Лирник* с семьей жили в Турции, а к 2024 году перебрались в Валенсию, Испания. Судя по фото в соцсетях, Лирник* проживает в небольшой квартире, обставленной мебелью из IKEA. От былой роскоши не осталось и следа. Сейчас он, как и многие другие беглые артисты, зарабатывает на жизнь организацией свадеб и выступлениями в кабаках, где собирается русскоязычная публика.