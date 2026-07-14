Наркотики, избитый гитарист и посвященные эмигрантам песни: как лидер «Сплина» Александр Васильев остался у разбитого корыта на чужбине?
Основателю и бессменному лидеру рок-группы «Сплин», поэту и музыканту Александру Васильеву 15 июля исполняется 57 лет. Этот харизматичный артист, чьи философские тексты стали голосом поколения девяностых и нулевых, прошёл долгий путь от ленинградских подвалов до главных стадионов страны. Его карьера — это история оглушительных триумфов, когда песни знала наизусть вся страна, скандальных выходок и болезненного разрыва с родиной, который превратил некогда суперпопулярную группу в объект финансовых проблем и полупустых залов за рубежом. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра ВасильеваАлександр Васильев родился в Ленинграде, но его детство прошло в далекой Западной Африке, в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Это необычное начало, безусловно, повлияло на широту его мировоззрения. В 13 лет он уже сформулировал для себя амбициозную творческую задачу: его песни должны быть «такими же сильными, как у Высоцкого, хитовыми, как у «Машины времени», и столь же возвышенными, как у «Аквариума».
Казалось бы, перед нами портрет будущего классика русского рока. Однако путь к славе был тернист. Васильев успел проучиться в Ленинградском институте авиационного приборостроения (ГУАП), уйти в армию, поработать монтировщиком сцены и даже попытаться освоить экономический факультет ЛГИТМиКа, но так и не окончил его. Рок-н-ролл победил академическую науку.
В 1994 году появился коллектив «Сплин», и уже в конце 90-х группа собрала армию поклонников. Хиты с «Гранатового альбома» — «Орбит без сахара» и «Выхода нет» — стали саундтреком к жизни целой эпохи, звучали в культовых фильмах и на каждом углу. Но этот триумф, как это часто бывает, сопровождался темной стороной. В своих интервью Васильев не раз признавался в употреблении наркотиков. Он цинично заявлял, что «перепробовал практически всё, кроме тяжелой группы», оправдывая это «исследовательской целью».
Разбитые сердца и унитазыЛичная жизнь Александра Васильева всегда была закрыта для посторонних, но и там не обошлось без скандальных поворотов. Долгие 12 лет он дружил с девушкой по имени Александра, прежде чем жениться на ней. Именно ей он посвятил один из главных хитов «Выхода нет», а после рождения в 2006 году сына Леонида — песню «Сын». Казалось, вот она — идеальная семья.
Однако в начале 2010-х годов Васильев уходит от женщины, с которой прожил почти полжизни, к молодой избраннице Ольге, которая моложе него почти вдвое. Во втором браке у него родились сын Роман и дочь Нина, а в июне 2022 года семья пополнилась еще одним сыном. Пол и имя ребёнка официально не афишировались. Стоит ли говорить, что ради новой любви музыкант практически стер из публичного поля память о первой супруге, подарившей ему музу.
Что касается скандальных выходок, то здесь Васильеву нет равных. Вспомнить хотя бы историю, рассказанную солистом группы «Би-2» Егором Бортниковым** в подкасте «Говорящие Головы», о том, как пьяный Васильев во время выступления на корпоративе в Италии устроил «жесткую бойню», избил гитариста, а затем набросился на Леву за то, что тот осмелился исполнить его песню «Феллини», после чего музыканты поругались и перестали общаться.
Во время гастролей группы «Сплин» в Южно-Сахалинске ходили слухи о конфликте между Александром Васильевым и барабанщиком Николаем Лысовым. По словам поклонницы Олеси Андрющенко, причиной конфликта стала девушка, которую не поделили между собой музыканты. В газетах писали, что группа разнесла в щепки ванную комнату в гостинице. По словам же Васильева, он просто поскользнулся, вылезая из ванны, и поломка была случайной. После этой поездки Васильев объявил, что уволил барабанщика. Сам Александр факт интрижки с некой девушкой и соперничества с коллегой по группе не подтверждал. Но одно дело — разбивать санфаянс, и совсем другое — разбивать сердца поклонников предательством страны.
«Выхода нет»: Европейское фиаскоТочкой невозврата для Васильева стал 2022 год. В августе на фестивале «Чернозем» в Воронеже он посчитал нужным посвятить песню «Выхода нет» артистам, покинувшим Россию. Этот жест публичной поддержки эмигрантской тусовки стоил ему карьеры на родине. Концерты группы по всей стране начали массово отменяться «по техническим причинам». В итоге Васильев принял решение продать свой загородный дом в Курортном районе Петербурга и уехать в Испанию.
Сегодня Александр Васильев живет в Испании с семьей. Он пытается строить новую жизнь, проводя гастроли по Европе и странам Прибалтики. Однако, по данным СМИ, эти концерты не приносят былого успеха. Компания, связанная с группой, терпит колоссальные убытки: в 2022 году — минус 19 миллионов рублей, в 2023-м — уже 24,5 миллиона. Залы, как говорят инсайдеры, далеко не всегда полны, а билеты на концерты в Испании продаются по цене от 65 евро, но былого ажиотажа нет.
Он пророчески пел: «Выхода нет» — и сам же загнал себя в этот угол. Теперь бывший кумир тысяч россиян, который когда-то собирал стадионы, пытается найти своего слушателя на чужбине, и этот поиск пока выглядит весьма плачевно. История Васильева — это наглядный пример того, как, предав свою страну, даже самый талантливый поэт остается в итоге не у дел, разменивая свое величие на иллюзию свободы в Европе.
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** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.