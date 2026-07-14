14 июля 2026, 13:46

Александр Васильев (Фото: Instagram* @spleanband)

Основателю и бессменному лидеру рок-группы «Сплин», поэту и музыканту Александру Васильеву 15 июля исполняется 57 лет. Этот харизматичный артист, чьи философские тексты стали голосом поколения девяностых и нулевых, прошёл долгий путь от ленинградских подвалов до главных стадионов страны. Его карьера — это история оглушительных триумфов, когда песни знала наизусть вся страна, скандальных выходок и болезненного разрыва с родиной, который превратил некогда суперпопулярную группу в объект финансовых проблем и полупустых залов за рубежом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Васильева Разбитые сердца и унитазы «Выхода нет»: Европейское фиаско



Биография Александра Васильева

Александр Васильев (Фото: Instagram* @spleanband)

Разбитые сердца и унитазы

Александр Васильев (Фото: Instagram* @spleanband)

«Выхода нет»: Европейское фиаско