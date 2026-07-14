Атаки БПЛА ВСУ в ДНР унесли жизни восьми человек
Жертвами атак украинских беспилотников стали восемь мирных жителей, включая одного ребенка. Еще десять человек получили ранения, сообщил в Макс глава региона Денис Пушилин.
Всем раненым оказывается медицинская помощь. По данным властей, повредило пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также специальную технику.
В ответ российские военные наносят ракетно-бомбовые удары по объектам, которые используются для организации атак. Речь идет о пунктах управления, предприятиях военно-промышленного комплекса, а также местах дислокации иностранных специалистов, участвующих в наведении и координации ударов.
Ранее Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК и портовой инфраструктуре Украины. Подробности в нашем материале.
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