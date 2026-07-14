Атаки БПЛА ВСУ в ДНР унесли жизни восьми человек

14 июля 2026, 11:26

Глава ДНР Пушилин: семеро взрослых и ребенок погибли в ДНР при атаках БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/NiseriN

Жертвами атак украинских беспилотников стали восемь мирных жителей, включая одного ребенка. Еще десять человек получили ранения, сообщил в Макс глава региона Денис Пушилин.