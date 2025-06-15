15 июня 2025, 13:25

Андрей Леонов (Фото: Instagram*@ andrey_anastasia_leonov)

Сегодня, 15 июня, свой день рождения отмечает народный артист Российской Федерации Андрей Леонов. Ему исполняется 66 лет. Впервые перед широкой публикой актер предстал в 1978 в фильме «Обыкновенное чудо». С тех пор за плечами артиста множество ролей, в том числе полюбившаяся всеми роль многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы в творческой семье Работа в кино Личная жизнь Отношение артиста к СВО Как сейчас живет Леонов



Ранние годы в творческой семье

Работа в кино

Андрей Леонов (Фото: Instagram*@ andrey_anastasia_leonov)



Личная жизнь

Андрей Леонов, Анастасия Якушенко с детьми Анной и Михаилом (Фото: Instagram*@ andrey_anastasia_leonov)



Отношение артиста к СВО

Андрей Леонов (Фото: Instagram*@ andrey_anastasia_leonov)



«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссёрами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь, и нас объединит творчество», — сказал актёр в программе «Жизнь и судьба».

Как сейчас живет Леонов

«Для меня семья — это всё! Это место, где меня всегда поймут и поддержат, где меня любят любого, уставшего, занудного, всякого! Я счастлив, что у меня такая семья!»