«Нас объединит творчество»: Интернациональный брак, разлука с сыном и поддержка бойцов СВО. Андрею Леонову — 66 лет
Сегодня, 15 июня, свой день рождения отмечает народный артист Российской Федерации Андрей Леонов. Ему исполняется 66 лет. Впервые перед широкой публикой актер предстал в 1978 в фильме «Обыкновенное чудо». С тех пор за плечами артиста множество ролей, в том числе полюбившаяся всеми роль многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы в творческой семье
Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве в семье, где искусство было не просто профессией, а образом жизни. Его отец — Евгений Леонов, легендарный советский актёр, чьи роли в фильмах «Джентльмены удачи», «Полосатый рейс», «Афоня» и многих других стали классикой кинематографа. Мать, Ванда Владимировна, работала в литературном отделе театра «Ленком», что с самого детства погружало мальчика в атмосферу театральных постановок и киносъёмок.
С ранних лет Андрей часто бывал на съёмочных площадках, наблюдая за работой отца. Магия перевоплощения, энергия зрительского зала и творческий процесс завораживали его. Уже в школьные годы он начал участвовать в самодеятельных постановках, пробуя себя на сцене.
Судьбоносным моментом стал его дебют в кино в 13 лет — он снялся в эпизоде спортивной драмы «Гонщики» (1972), где играл и его отец. Эта небольшая роль стала для Андрея настоящей школой: он не только получил первый актёрский опыт, но и научился водить машину, что пригодилось ему в дальнейшей жизни.
После школы, в 1976 году, Андрей поступил в Театральное училище им. Щукина.
Ещё во время учёбы он снялся в фильме «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, где сыграл ученика охотника. В 1979 году, после окончания Щукинского училища, Андрей Леонов был принят в труппу театра «Ленком», где уже работал его отец.
После смерти Евгения Леонова в 1994 году Андрей стал одним из ведущих актёров театра, продолжая традиции «Ленкома». Его талант, трудолюбие и преданность искусству позволили ему занять достойное место в театральном мире, сохраняя память о великом отце.
Работа в кино
В 1980–1990-е годы Андрей Леонов был полностью погружён в театральную жизнь «Ленкома», поэтому в кино снимался крайне редко. Его фильмография этого периода включает всего несколько ролей второго плана в картинах «Остаюсь с вами» и «Подземелье ведьм».
Одной из самых заметных работ стал фильм Владимира Басова «Время и семья Конвей». В этом фильме Андрей сыграл Алэна в молодости — персонажа, которого в зрелом возрасте воплотил на экране его отец, Евгений Леонов. Картина собрала целую плеяду звёзд: Олега Табакова, Антона Табакова, Ирину Скобцеву, Алёну Бондарчук и других представителей известных актёрских династий.
В 2000-х Андрей Леонов начал чаще появляться на экране. Этот период стал для него временем возвращения в кинематограф, хотя основные силы он по-прежнему отдавал театру.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 работ в кино, в том числе картины «Есенин», «Карамболь», «Папараца», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2», «Папины дочки», «Женить миллионера!», «Деревенский роман», «Маргарита Назарова», «Безсоновъ» и «Ивановы-Ивановы».
Личная жизнь
Артист был дважды женат. В 1984 году 25-летний Андрей Леонов сделал неожиданный для многих шаг — женился на Алехандре Куэвас, дочери политического эмигранта из Чили. В этом интернациональном браке в 1987 году родился сын, которого назвали Евгением — в честь легендарного деда.
Алехандра, выпускница РУДН, получила приглашение на работу в Стокгольм. Когда в 1990-х она решила уехать в Швецию вместе с сыном, Леонов столкнулся с трудным выбором. Актер, глубоко привязанный к России и театру «Ленком», отказался покидать страну. Брак распался в 1997 году, но Андрей сохранил теплые отношения с сыном, продолжая поддерживать его на расстоянии.
После болезненного развода Леонов долгое время оставался одиноким, полностью посвятив себя театру. Перемены пришли в 2010 году, когда актер женился на Анастасии Якушенко, дочери известного композитора Игоря Якушенко. Их 13-летняя разница в возрасте не стала препятствием для крепкого союза. В 2010-м в семье родилась дочка Анна, а спустя три года — сын Михаил.
Отношение артиста к СВО
В отличие от некоторых представителей творческой интеллигенции, Андрей Леонов никогда не скрывал своей поддержки российских военных. Его позиция выражалась не в громких заявлениях, а в конкретных действиях.
В 2023 году артист передал свой личный автомобиль военнослужащим, участвующим в спецоперации. Этот поступок стал естественным продолжением его убеждений — Леонов всегда считал, что помогать защитникам Отечества нужно не словами, а делом.
«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссёрами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь, и нас объединит творчество», — сказал актёр в программе «Жизнь и судьба».
Как сейчас живет Леонов
Андрей Леонов остается верен актерской профессии, продолжая активно работать на театральной сцене и киносъемочных площадках. В 2025 году зрители смогут увидеть артиста в новых фильмах: семейной комедии «Наш папа — Дед Мороз!» и долгожданной киноадаптации популярного сериала «Папины дочки». Кроме того, недавно состоялась премьера военной драмы «45 дней до Победы» с участием Леонова.
Старший сын актера Евгений продолжил семейную династию, получив актерское образование в Стокгольме. Сейчас он развивается в разных творческих направлениях: создает сценарии и музыкальное сопровождение для театральных постановок, а также выступает с собственными моноспектаклями. В 2019 году в семье Леоновых произошло радостное событие — Евгений стал отцом, назвав сына Мио.
Младшие дети Андрея Леонова также проявляют творческие и спортивные способности. Дочь Анна серьезно увлекается балетом, занимаясь в престижной студии при Большом театре. Младший сын Михаил делает успехи в спорте, уделяя тренировкам значительную часть своего времени. Сегодня артист — счастливый семьянин, о чем с гордостью заявляет в своем блоге:
«Для меня семья — это всё! Это место, где меня всегда поймут и поддержат, где меня любят любого, уставшего, занудного, всякого! Я счастлив, что у меня такая семья!»