04 августа 2026, 16:31

Михаил Козырев* (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Журналисту, музыкальному критику, продюсеру, теле- и радиоведущему, актёру Михаилу Козыреву* 5 августа исполняется 59 лет. Этот человек, которого ещё недавно называли «крёстным отцом» русского рока, прошел головокружительный путь от программного директора культовых радиостанций до статуса беглого иноагента, предавшего не только Родину, но и ту самую культуру, которую когда-то создавал. Его карьера — это яркий пример стремительного взлета, одурманенного наркотиками величия и позорного падения, финалом которого стало унизительное бегство и отречение от всего, что он сам же и построил. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Козырева* Семья на фоне скандала Русофобия и откровения с пранкерами Без родины и без денег



Биография Михаила Козырева*

Михаил Козырев* и Максим Покровский* (Фото: Instagram***@ mishakozyrev)

Семья на фоне скандала

Русофобия и откровения с пранкерами

Михаил Козырев* (Фото: Instagram***@ mishakozyrev)

Без родины и без денег