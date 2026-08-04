«Насквозь лживый и грязный»: наркотики, бегство из Москвы, клиническая смерть и русофобские откровения Михаила Козырева*
Журналисту, музыкальному критику, продюсеру, теле- и радиоведущему, актёру Михаилу Козыреву* 5 августа исполняется 59 лет. Этот человек, которого ещё недавно называли «крёстным отцом» русского рока, прошел головокружительный путь от программного директора культовых радиостанций до статуса беглого иноагента, предавшего не только Родину, но и ту самую культуру, которую когда-то создавал. Его карьера — это яркий пример стремительного взлета, одурманенного наркотиками величия и позорного падения, финалом которого стало унизительное бегство и отречение от всего, что он сам же и построил. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Козырева*Михаил Натанович Козырев* родился в Свердловске в творческой еврейской семье. Его отец был скрипачом, мать — режиссером документального кино, а сам он приходился племянником знаменитому актеру Валентину Гафту. Однако юный Михаил* пошел по стопам, далеким от искусства, отслужив в танковых войсках и получив диплом врача в Свердловском государственном медицинском институте. Но работать по специальности он не стал, уехав в начале 90-х в США, где обучился на отделении масс-медиа в Помона-Колледже в Калифорнии и впервые попробовал себя в роли радиоведущего.
Этот американский опыт стал его пропуском в мир российского шоу-бизнеса. Вернувшись в Москву, Козырев* с ходу стал программным директором радиостанции «Максимум», а затем, с подачи олигарха Бориса Березовского, запустил легендарное «Наше радио». Именно Козырев* стоял у истоков фестивалей «Нашествие» и «Максидром», собственноручно вел хит-парад «Чартова дюжина», определяя, кому из музыкантов быть звездой, а кому остаться в тени. Он был лауреатом премий «Медиаменеджер года» и «ТЭФИ», его узнавали на улицах, а также он снялся в культовых комедиях «День радио» и «День выборов».
Но даже в эти годы успеха Козырев* уже был на грани. Он откровенно признавался, что долгие годы употреблял наркотики, и его утро начиналось с дозы запрещенных веществ. В 2009 году это привело к клинической смерти из-за оторвавшегося тромба. Финал его карьеры в России был предрешен: в 2005 году он с треском покинул пост генпродюсера «Нашего радио» из-за финансовых проблем и конфликтов с инвесторами. Начался долгий закат, завершившийся предательством.
Семья на фоне скандалаЛичная жизнь Козырева* всегда была скрыта за завесой публичности. В 1997 году он женился на телевизионном режиссере Анастасии, с которой познакомился на концерте группы «ЧайФ». В 2011 году супруга подарила ему двойняшек — дочерей Софью и Елизавету. Именно ради их «будущего», по его собственным словам, он и решился на бегство, заявив, что его не интересует судьба русской культуры, а интересует только интеграция его детей в «большой мир».
Русофобия и откровения с пранкерамиС началом специальной военной операции Михаил Козырев* сорвал маску с лица, показав свое истинное, русофобское нутро. Он в панике покинул страну и в интервью признался, что разочаровался в зрителях «Нашествия», увидев в них «российских орков», и что его теперь преследуют кошмары с их лицами.
Настоящий скандал разразился, когда пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса Зеленского, вывели его на чистую воду. В разговоре Козырев* унизился до того, что назвал российских артистов, оставшихся на Родине, «Z-хосписом», заявив, что их всех можно списать в утиль. Он отрекся от фильма «Брат-2», назвав его «комедией», и с готовностью согласился организовывать на Украине рок-фестиваль для сбора средств ВСУ. При этом в том же разговоре он признался, что не верит в победу Киева.
Поступок Козырева* был настолько оскорбителен, что даже его бывшие коллеги отвернулись от него. Заслуженный артист России Александр Скляр в интервью назвал его «насквозь лживым, продажным, грязным человеком» и заявил, что «презирает» его. В 2023 году Минюст РФ внес Михаила Козырева* в реестр иностранных агентов.
Без родины и без денегСегодня Михаил Козырев* проживает за границей — вместе с семьей он осел в Лондоне. Он продолжает вести авторские программы на оппозиционном телеканале «Дождь»**. Его заработок строится на грантах западных фондов и антироссийской риторике. Однако его положение шатко: для Украины он стал неудобным свидетелем, который не верит в их победу, а для России — предателем, продавшим все идеалы за иллюзию западного комфорта. Его имя стало синонимом предательства. Михаил Козырев* — это человек, который не просто уехал, но публично плюнул в ту самую культуру, которая его воспитала и сделала звездой.
Читайте также:
**Признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская