«Я никогда не любил Россию»: как Михаил Пшеничный предал всё, что нарабатывал годами, и почему теперь его не ждут ни в Киеве, ни в Москве?
Актеру Михаилу Пшеничному, знакомому зрителям по главным ролям в мелодрамах «Ящик Пандоры», «Дом с лилиями» и «Березка», 5 августа исполняется 36 лет. Этот уроженец Киева, сын заслуженного артиста Украины, некогда считался одним из самых востребованных актёров российских сериалов. Его карьера складывалась успешно, а личная жизнь казалась образцом для подражания. Однако всё изменилось в 2022 году: артист не просто сменил страну проживания, но и фактически отрёкся от всего, что дало ему славу и богатство. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Михаила ПшеничногоМихаил Пшеничный родился 5 августа 1989 года в Киеве в семье, где искусство было не чуждо: его отец, Владимир Пшеничный, — заслуженный артист Украины, а мать работала в банке. Несмотря на творческие гены, в детстве Михаил мечтал о спортивной карьере — увлекался баскетболом и единоборствами. Однако к старшим классам его увлекла сцена: он участвовал в школьных спектаклях, пробовал себя в роли режиссера и ведущего мероприятий.
В 2010 году Пшеничный окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (курс Юрия Мажуги), где когда-то учился и его отец. После университета Михаил играл в киевских театрах, включая Театр на Липках и Молодой театр.
В 2012 году Пшеничный переехал в Москву, где начал сниматься в российских проектах. Первой значимой работой стал сериал «Ящик Пандоры», где он сыграл главную роль. Проект получил премию на телекинофоруме «Вместе», а Михаила заметили режиссеры. Слава пришла к актеру после выхода биографической драмы «Параджанов», где он сыграл осведомителя КГБ. Фильм получил «Золотого Дюка» на Одесском кинофестивале. В настоящее время в его фильмографии уже более 65 ролей, включая картины «Я знаю твои секреты», «Челночницы», «Не твоё дело» и «Ученица чародея».
Личная жизнь ПшеничногоЖизнь актера и строилась, и рушилась по законам жанра мелодрамы. Со своей будущей женой, актрисой Любавой Грешновой, он познакомился еще в Киеве, но тогда между ними возникла неприязнь.
«Мы были молоды, у каждого свои интересы. А ещё... мы подумали друг о друге плохо», — вспоминал Михаил в интервью KP.ru.Их вторая встреча произошла на съемках фильма «Невеста моего друга», где коллеги, игравшие влюбленных, неожиданно для себя поцеловались в кадре, но, в отличие от сценария, Любава не отвернулась. После этого случая их роман развивался стремительно. Вскоре Пшеничный позвонил возлюбленной и заявил, что она переезжает с ним в Москву.
Предложение руки и сердца было сделано в Доминикане, на берегу океана. Прямо во время трогательной сцены с кольцом, когда Любава сказала «да», пару накрыло огромной волной. В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца — Михаилом. Семья обзавелась своей квартирой в Москве и, казалось, была счастлива.
«Мне кажется, Москва нас приняла, и мы за это очень благодарны», — делился актер в интервью.Однако именно этот город они вскоре предадут.
Бегство Пшеничного из РоссииВ 2022 году, с началом известных событий, Михаил Пшеничный одним из первых сорвался с места. Он продал московскую квартиру и уехал в Варшаву.
«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — писал актер в соцсетях.Вскоре последовали и более громкие заявления: артист заявил, что никогда не любил Россию, а его работа здесь была «вынужденной» и делалась исключительно ради денег. Он признался, что снимался в сериалах, которые ему не нравились, лишь потому, что это приносило высокий доход.
Это заявление, прозвучавшее из уст артиста, чья карьера и благосостояние выросли исключительно на российском рынке, вызвало бурю возмущения у зрителей. «Не плюй в колодец, из которого пил!» — возмущались пользователи в сети. Пшеничный не просто уехал, он оборвал все связи. Супруга актера, Любава Грешнова, также перебралась в Варшаву. Впоследствии супруги начали позиционировать себя как волонтеры, помогающие украинским беженцам, и активно перешли на украинский язык в социальных сетях, пытаясь откреститься от своего «русского» прошлого.
Однако, несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, семья актера не вернулась на родину, оставшись жить в Варшаве. Как объяснила позднее Грешнова, это решение было продиктовано заботой о безопасности их сына, а также отсутствием перспективных предложений от украинских кинокомпаний.
Как сейчас живет Михаил ПшеничныйСегодня жизнь Михаила Пшеничного больше напоминает профессиональный тупик. Актёр не снимается в кино — новых проектов в его фильмографии нет, а старые связи в России разорваны. По информации СМИ, семья живёт в Варшаве на накопления и деньги, вырученные от продажи московской квартиры. Единственная профессиональная деятельность — озвучка фильмов на украинский язык, а также попытки заработать на спектаклях с украинскими беженцами.
При этом попытки построить карьеру на Украине также провалились. Украинский кинематограф не предложил ему ролей, сравнимых с теми, что были в России. В итоге артист оказался в положении «изгоя» для обеих стран: для российских зрителей он — предатель, а для украинских — «диванный патриот».