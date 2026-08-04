04 августа 2026, 15:35

Михаил Пшеничный (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)

Актеру Михаилу Пшеничному, знакомому зрителям по главным ролям в мелодрамах «Ящик Пандоры», «Дом с лилиями» и «Березка», 5 августа исполняется 36 лет. Этот уроженец Киева, сын заслуженного артиста Украины, некогда считался одним из самых востребованных актёров российских сериалов. Его карьера складывалась успешно, а личная жизнь казалась образцом для подражания. Однако всё изменилось в 2022 году: артист не просто сменил страну проживания, но и фактически отрёкся от всего, что дало ему славу и богатство. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Пшеничного Личная жизнь Пшеничного Бегство Пшеничного из России Как сейчас живет Михаил Пшеничный



Биография Михаила Пшеничного

Михаил Пшеничный (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)

Личная жизнь Пшеничного

«Мы были молоды, у каждого свои интересы. А ещё... мы подумали друг о друге плохо», — вспоминал Михаил в интервью KP.ru.

Михаил Пшеничный и Любава Грешнова (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)

«Мне кажется, Москва нас приняла, и мы за это очень благодарны», — делился актер в интервью.

Бегство Пшеничного из России

«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — писал актер в соцсетях.

Михаил Пшеничный (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)

Как сейчас живет Михаил Пшеничный