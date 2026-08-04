Папарацци впервые засняли дочь Бена Аффлека без маски
20-летнюю дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Вайолет заметили папарацци во время одиночной прогулки по Лос-Анджелесу. Снимки опубликовала Daily Mail.
Они привлекли внимание необычным для наследницы актерской династии отсутствием маски — обычно студентка Йельского университета предпочитает не пренебрегать средствами защиты. Для летнего выхода третьекурсница престижного вуза выбрала легкое мини-платье, красный вязаный жилет и белые кроссовки.
В последнее время Вайолет все чаще обращается к темам общественного здравоохранения, развивая традиции своей покойной бабушки Кристофер Энн Болдт, которая ушла из жизни 2 июня в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Мать Бена Аффлека, выпускница Гарварда, запомнилась как активистка в области гражданских прав и школьная учительница.
Ранее Бен Аффлек передал Дженнифер Лопес долю в особняке за десятки миллионов долларов. Подробности в нашем материале.
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