17 июня 2025, 16:01

Максим Покровский** (Фото: Instagram*@ max_pokrovskiy)

Многие все еще помнят эпатажные выступления группы «Ногу свело!» и ее неизменного лидера Максима Покровского**. Однако продолжения творчества не последовало. Артист после начала СВО внял политике Украины и, предав фанатов в России, спешно мигрировал за океан. О том, как сложилась жизнь бывшей звезды российского рока в США, читайте в материале «Радио 1».





Содержание А чего не хватало на родине? СВО как повод уехать Жизнь в Америке Свое мнение хорошо, но деньги лучше



А чего не хватало на родине?

Максим Покровский** (Фото: Instagram*@ max_pokrovskiy)



«На планете много прекрасных мест, но всегда задаешь себе вопрос: а что там делать? В Нью-Йорке этого вопроса не возникает — много возможностей, дел, событий, интересных людей со всего мира. Он оправдывает свое звание центра вселенной. Я мечтаю о том, чтобы наш коллектив стал интернациональным, чтобы границы были стерты. Да, мы хотим стать ансамблем, который знают и любят во всем мире», — делился певец с публикой в 2019-м году.

СВО как повод уехать

Максим Покровский** (Фото: Instagram*@ max_pokrovskiy)



Жизнь в Америке

Максим Покровский** (Фото: Instagram*@ max_pokrovskiy)



Свое мнение хорошо, но деньги лучше