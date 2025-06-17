Издевательства над дочерью и поддержка ВСУ: на что готов Макс Покровский** ради жизни в Америке и денег
Многие все еще помнят эпатажные выступления группы «Ногу свело!» и ее неизменного лидера Максима Покровского**. Однако продолжения творчества не последовало. Артист после начала СВО внял политике Украины и, предав фанатов в России, спешно мигрировал за океан. О том, как сложилась жизнь бывшей звезды российского рока в США, читайте в материале «Радио 1».
А чего не хватало на родине?
Максим Покровский** родился 17 июня 1968 года в Москве. Его отец, коренной москвич, спортивный журналист, а мать — уроженка Украины. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители развелись, и он остался с матерью. В детстве Максим** мечтал стать лётчиком, но из-за проблем с сердцем не смог связать жизнь с авиацией. Тем не менее он поступил в Московский авиационный институт (МАИ), где изучал «системы управления». Однако по специальности так и не работал — его судьбу определила музыка.
В 1988 году, ещё будучи студентом, Покровский** вместе с барабанщиком Антоном Якомульским основал группу «Ногу свело!». Коллектив сразу выделился эксцентричными текстами, сочетающими русский язык с «тарабарщиной». Песни напоминали поток сознания, где за кажущейся бессмыслицей скрывалась ирония и сатира. Увидевшая свет в 1992 году композиция «Хару Мамбуру» принесла коллективу большую популярность и стала визитной карточкой группы.
В 1996 году группа получила премию «Овация» как «Открытие года» и была признана лучшей альтернативной группой. В скором времени композиции «В темноте» и «Наши юные смешные голоса» были представлены на радио, а саундтрек к фильму «Турецкий гамбит» «Идём на Восток!» одержал победу на церемонии MTV Movie Awards.
Помимо музыки, Покровский** пробовал себя в кино, успешно сыграв в семи картинах. Вёл несколько телепередач на телевидении и дважды принимал участие в реалити-шоу «Последний герой» и участвовал в телеигре «Форт Боярд». В середине 2000-х Максим Покровский** запустил сольный проект Max Inc., уйдя в электронную музыку и сотрудничая с европейскими диджеями.
Однако, несмотря на успех в России, он всегда стремился к международной карьере, считая, что настоящий прорыв возможен только в Америке.
«На планете много прекрасных мест, но всегда задаешь себе вопрос: а что там делать? В Нью-Йорке этого вопроса не возникает — много возможностей, дел, событий, интересных людей со всего мира. Он оправдывает свое звание центра вселенной. Я мечтаю о том, чтобы наш коллектив стал интернациональным, чтобы границы были стерты. Да, мы хотим стать ансамблем, который знают и любят во всем мире», — делился певец с публикой в 2019-м году.
СВО как повод уехать
В феврале 2022-го артист занял проукраинскую позицию и начал активно критиковать СВО и деятельность правительства РФ. В связи с этим Америка не стала затягивать с выдачей Green Card Покровскому** и его семье. По факту продажному артисту было всё равно, кого поддерживать и что критиковать, главное было — достижение цели и переезд в так полюбившийся Нью-Йорк.
Такую выходку поклонники артисту не простили, да и выступать при таком стечении обстоятельств в России больше возможности не было. Тогда Покровский** продолжил обращать на себя внимание новой аудитории, поливая бывшую родину грязью и открывая сборы средств на поддержку Киева. В марте 2023 года за свою активную поддержку Украины, а также активное взаимодействие с иностранными структурами Максим Покровский** получил статус иноагента.
Жизнь в Америке
Жизнь за океаном оказалась далека от грез Макса Покровского**. В Нью-Йорке финансов артиста хватило лишь на покупку дома в неблагополучном районе Бушвик, известном своим этническим разнообразием, где преимущественно живут афроамериканцы и латиноамериканцы. Особенно тяжело пришлось дочери музыканта Таисии. В местной школе девочка оказалась единственной ученицей европейского происхождения и нередко сталкивалась с расовыми предрассудками — одноклассники позволяли себе оскорбительные высказывания в её адрес.
Бешеной популярности и всемирной известности у артиста также не случилось, как и не случилось высоких гонораров. Чтобы иметь хоть какой-то доход, семья артиста сдает в аренду часть дома.
Свое мнение хорошо, но деньги лучше
В мае 2024 года Максим Покровский**, проживающий в США, столкнулся с неожиданными ограничениями во время выступления на закрытом мероприятии в Казахстане. По информации Mash, музыкант поинтересовался у организаторов, можно ли включить в программу песни, выпущенные после начала СВО, однако получил четкое требование: исполнять только проверенные хиты без политического подтекста.
Ответом Покровского** было: «Моей позиции нет». Его готовность согласиться с условиями вызвала волну критики. Многие расценили это как демонстрацию гибкости принципов ради получения гонорара.