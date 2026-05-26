26 мая 2026, 14:10

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Заслуженной артистке России, звезде лент «Брежнев», «Станица», «Уходящая натура» и экс-ведущей программы «Жди меня» Марии Шукшиной 27 мая исполняется 59 лет. Дочь великого Василия Шукшина прошла долгий путь от переводчика до одной из самых узнаваемых актрис страны. Однако за фасадом успешной карьеры скрывается череда громких скандалов, драматичных разводов и запутанная семейная война, которая, кажется, длится уже не одно поколение. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы актрисы Три попытки счастья и тень семейного проклятия Громкий скандал с невесткой Гражданская позиция Шукшиной Мария Шукшина сегодня



Ранние годы актрисы

Три попытки счастья и тень семейного проклятия

Мария Шукшина (Фото: Instagram* @shukshina_maria)

«Ситуация сложная, эмоционально тяжелая, но, к сожалению, не новая для семьи Шукшиных. Не секрет, что проблемы в детско-родительских отношениях возникли ещё у Лидии Николаевны с её дочерьми — Марией и Ольгой. Очевидно, что эти проблемы были переданы дочерьми по наследству, по нисходящей», — объяснила aif.ru Вербицкая-Линник.

Анна Шукшина (Фото: скриншот т/п «Звезды сошлись»)

«Он хочет лишить меня связи с ребенком… чтобы у ребенка была другая мама», — цитирует Анну «Экспресс Газета».

«После того как я его в сентябре забрала, бывший написал заявление в полицию по факту хищения», — делилась Анна в эфире шоу «Звезды сошлись».

Громкий скандал с невесткой

Фрейя Зильбер (Фото: Instagram* @freya_zilber)

Гражданская позиция Шукшиной

«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации, мешают нашей стране победить коллективный Запад. Все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность», — цитирует Шукшину издание Thevoicemag.ru.

Мария Шукшина сегодня

Мария Шукшина (Фото: Instagram* @shukshina_maria)

«Если во главу угла ставится прибыль — это путь к деградации», — заявила она недавно в интервью ТАСС, комментируя идею возрождения Госкино.