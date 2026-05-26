Несложившиеся браки, смерть невестки, возвращение сына с СВО и борьба за внука: скандальные эпизоды жизни Марии Шукшиной
Заслуженной артистке России, звезде лент «Брежнев», «Станица», «Уходящая натура» и экс-ведущей программы «Жди меня» Марии Шукшиной 27 мая исполняется 59 лет. Дочь великого Василия Шукшина прошла долгий путь от переводчика до одной из самых узнаваемых актрис страны. Однако за фасадом успешной карьеры скрывается череда громких скандалов, драматичных разводов и запутанная семейная война, которая, кажется, длится уже не одно поколение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы актрисыМария Шукшина появилась на свет 27 мая 1967 года в семье, где гений был фамильной чертой. Её отец — Василий Шукшин, мать — народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина. Будущая знаменитость впервые оказалась на площадке в четыре года, сыграв в фильме отца «Печки-лавочки». Однако, несмотря на богемную атмосферу, путь в профессию для неё не был вымощен розами. Как вспоминала сама актриса, мать отговаривала её от актерской стези из-за непредсказуемости профессии.
Поэтому Мария получила серьезное образование в Институте иностранных языков имени Мориса Тореза, работала переводчицей и даже брокером на бирже. Но кровь Шукшиных взяла свое: вернувшись в кино, она сыграла немало главных ролей, в том числе в картинах «Приключения мага», «Узкий мост», «Служба доверия», «Террористка Иванова», «Сделано в СССР», «До свидания, мальчики» и «Серебряный бор». Долгие 15 лет Мария была лицом легендарной программы «Жди меня», помогая другим находить друг друга, тогда как ее собственная жизнь тонула в хаосе.
Три попытки счастья и тень семейного проклятияЛичная жизнь Шукшиной — три драматичных акта. Первый муж, однокурсник Артем Трегубенко, покорил её сердце романтичным поступком: залез к ней на шестой этаж с кольцами. Родилась дочь Анна, но брак быстро распался. Вторым избранником стал друг первого мужа, бизнесмен Алексей Касаткин. В этом союзе на свет появился сын Макар, именно он позже принес семье громкую славу скандалами. Третьим гражданским мужем актрисы стал бизнесмен Борис Вишняков, подаривший ей долгожданных близнецов Фому и Фоку. Однако идиллия не сложилась. Пара разорвала отношения в 2009 году, устроив публичные тяжбы за детей.
Сегодня имя Шукшиной неразрывно связано с многолетними судебными разбирательствами и конфликтами с родными. Актриса практически не общается с сестрой Ольгой из-за раздела знаменитой квартиры в центре Москвы. Но главная драма разворачивается вокруг старшей дочери Анны. Адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник прямо заявляет о «проклятии рода».
«Ситуация сложная, эмоционально тяжелая, но, к сожалению, не новая для семьи Шукшиных. Не секрет, что проблемы в детско-родительских отношениях возникли ещё у Лидии Николаевны с её дочерьми — Марией и Ольгой. Очевидно, что эти проблемы были переданы дочерьми по наследству, по нисходящей», — объяснила aif.ru Вербицкая-Линник.
В настоящее время Анна судится с бывшим мужем за право опеки над 11-летним сыном Станиславом, которого от нее прячет бывший муж.
«Он хочет лишить меня связи с ребенком… чтобы у ребенка была другая мама», — цитирует Анну «Экспресс Газета».Стоит вспомнить, что когда мальчику исполнилось шесть лет, дочь известной семьи приняла решение, что её сын должен переехать к отцу. Причиной этого стало сложное финансовое положение матери, в то время как бывший супруг имел стабильное жильё и работу. Первоначально между бывшими супругами была достигнута устная договорённость о возможности свободного общения. Анна даже ежемесячно перечисляла отцу ребёнка по 10 тысяч рублей. Однако в прошлом году ситуация изменилась.
«После того как я его в сентябре забрала, бывший написал заявление в полицию по факту хищения», — делилась Анна в эфире шоу «Звезды сошлись».В настоящее Марии Шукшиной судится с бывшим мужем за право опеки, а публика с нетерпением ждет развязки.
Громкий скандал с невесткойВ 2017 году семья Марии Шукшиной столкнулась с серьёзным ударом по репутации: её сын Макар Касаткин оказался в центре громкого скандала. Его обвинили в избиении беременной возлюбленной Фрейи Зильбер, а также в хранении запрещённых веществ. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: подробности быстро попали в СМИ и соцсети.
Мария Шукшина впервые публично отреагировала на ситуацию сдержанно. Она заявила: «Я в шоке от происходящего» — и призвала дождаться результатов официальной проверки, стараясь избежать поспешных выводов и защитить семью от дальнейшей травли.
Ситуация получила дальнейшее развитие после проведения ДНК‑теста: он подтвердил, что Макар является биологическим отцом ребёнка Фрейи. Несмотря на это, построить семью паре не удалось — их отношения разрушились, и брак так и не был заключён.
Трагическая развязка наступила 22 декабря 2024 года. Фрейя Зильбер скончалась в возрасте 26 лет от передозировки запрещёнными веществами. После смерти Фрейи Мария Шукшина приняла решение забрать внука на воспитание. Стоит отметить, что Макар Касаткин выбрал службу в рядах ВС РФ на СВО вместо воспитания ребенка, об этом стало известно в январе 2025 года.
Гражданская позиция ШукшинойПолитическая активность Марии Шукшиной начала проявляться еще в 2014 году. Именно в тот период она впервые громко заговорила о происходящем на Донбассе, включившись в обсуждение тревожных событий на востоке Украины.
Шесть лет спустя, в разгар пандемии коронавируса, актриса вновь оказалась в центре шумихи, но уже вокруг медицинской темы. В 2020-м она высказалась против массовой прививочной кампании, допустив довольно резонансное предположение о возможном «чипировании» граждан. Правда, позже Мария смягчила риторику: по её словам, она возражает не против вакцинации как таковой, а против участия в экспериментах с препаратом, который, на её взгляд, не прошёл достаточного количества клинических испытаний.
Когда в 2022 году стартовала специальная военная операция, позиция Шукшиной стала однозначной. Артистка открыто взяла сторону России, занявшись помощью фронту и организацией поддержки военнослужащим. На своих страницах в соцсетях она регулярно публикует материалы о подвигах бойцов и жестко отвечает противникам спецоперации, не уставая подчеркивать свою патриотическую позицию.
«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации, мешают нашей стране победить коллективный Запад. Все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность», — цитирует Шукшину издание Thevoicemag.ru.
Мария Шукшина сегодняВ преддверии дня рождения Мария Шукшина, кажется, предпочитает спасаться работой, уходя от тяжелых семейных драм. Она активно выступает за сохранение культурного наследия, призывая вернуть советскую модель кинопроизводства.
«Если во главу угла ставится прибыль — это путь к деградации», — заявила она недавно в интервью ТАСС, комментируя идею возрождения Госкино.Шукшина продолжает сниматься в кино. Уже готова к показу военная драма «Семь верст до рассвета». 30 апреля 2026 года фильм вышел в широкий прокат. На недавней премьере в московском «Октябре» Мария появилась с повзрослевшим сыном Макаром, который успел вернуться с СВО весной этого года.
Заглядывая вперед, зрители увидят Шукшину в новом амплуа. Уже отснят фантастический фильм «Артефакты» с Еленой Подкаминской, премьера которого ожидается в этом году.