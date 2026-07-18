18 июля 2026, 09:04

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре, командным узлам и резервам противника сразу на нескольких направлениях. Авиация, артиллерия и расчёты БПЛА отработали по портовым терминалам Одессы и Черноморска, потопили судно с боеприпасами у острова Змеиный, а также уничтожили пункты управления дронами и скопления живой силы ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь по инфрастуктуре Украины Удары по резервам ВСУ в Запорожской области Точечная работа артиллерии «Запада» Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке Работа Су-34 по командным узлам ВСУ



Ночная работа ПВО

Огонь по инфрастуктуре Украины

Удары по резервам ВСУ в Запорожской области

Точечная работа артиллерии «Запада»

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

Работа Су-34 по командным узлам ВСУ