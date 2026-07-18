За минувшие сутки российские войска нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре, командным узлам и резервам противника сразу на нескольких направлениях. Авиация, артиллерия и расчёты БПЛА отработали по портовым терминалам Одессы и Черноморска, потопили судно с боеприпасами у острова Змеиный, а также уничтожили пункты управления дронами и скопления живой силы ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВО
Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 379 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Огонь по инфрастуктуре Украины
По информации Минобороны РФ, сегодня ночью ВС РФ продолжили осуществлять массированные атаки с использованием высокоточного авиационного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов. Целями группового огня стали ключевые элементы снабжения украинской армии. В одесском морском порту уничтожены цистерны с топливом и перегрузочные мощности, задействованные для приема ГСМ. В соседнем Черноморске поражен контейнеровоз в момент выгрузки арсенала боеприпасов. На траверзе острова Змеиный потоплен балкер с военными грузами для ВСУ. Дополнительно западнее Очакова, у населенного пункта Рыбаковка, накрыта огневая позиция комплекса «Нептун-2», ликвидированы пусковая установка и сопроводительная заряжающая машина.
Удары по резервам ВСУ в Запорожской области
Расчёты БПЛА группировки «Восток» вскрыли в тыловой полосе противника крупное сосредоточение живой силы. Украинское командование стягивало резервы для последующего выдвижения к линии боевого соприкосновения и наступательных действий. Полученные координаты незамедлительно ушли в 30-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Расчёты РСЗО «Ураган» заняли позиции и произвели залп полным боекомплектом. Итогом удара стали ликвидация до 50 единиц живой силы ВСУ и разрушение полевых объектов размещения. Резервы врага не смогли прорваться к передовой, и их контратака провалилась.
Точечная работа артиллерии «Запада»
Операторы БПЛА «ZALA» из 6-го батальона 25-й армии группировки «Запад» ведут непрерывное наблюдение за позициями неприятеля. Минувшим днем, вскрыв район сосредоточения пехоты ВСУ, разведчики зафиксировали объекты на видео и выдали точные координаты на пункт управления. Расчёты РСЗО мгновенно развернули установки и накрыли цели 220-мм фугасными снарядами. Все объекты полностью уничтожены.
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке
Расчёты артиллерии «Южной» группировки ВС РФ ведут систематическую работу по подавлению вражеских узлов управления дронами. По данным Минобороны РФ, в ходе мониторинга с воздуха операторы БПЛА засекли в населённом пункте Алексеево-Дружковка три точки дислокации украинских операторов БПЛА. Противник обустроил их внутри покинутых гражданских строений, используя их как стартовые позиции для противодействия наступающим порядкам. Артиллеристы ВС РФ накрыли выявленные объекты точными ударами, расходуя минимальное число боеприпасов. В итоге ликвидированы сами пункты, взлётные платформы, штатное оснащение и личный состав противника. Запись объективного контроля фиксирует полное уничтожение назначенных целей.
Работа Су-34 по командным узлам ВСУ
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 успешно поразили три цели противника. В частности, по пункту управления беспилотниками 4-й бригады национальной гвардии Украины были применены авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования. В Харьковской области, в населённом пункте Колодезное, ОФАБ-250-270 аналогичного оснащения поразили место временного размещения личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении, у села Антоновка, авиабомбы уничтожили пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ, который предварительно вскрыла разведка с воздуха. Все цели поражены штатными боеприпасами, результаты подтверждены данными объективного контроля.