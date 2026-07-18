Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на российский регион

18 июля 2026, 09:09

Число пострадавших при атаке БПЛА на тамбовский склад Wildberries выросло до 25

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, 23 из них госпитализировали в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести. В настоящее время им оказывается им необходимая медицинская помощь.

«Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Первышов.