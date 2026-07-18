Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на российский регион
Число пострадавших при атаке БПЛА на тамбовский склад Wildberries выросло до 25
Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, 23 из них госпитализировали в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести. В настоящее время им оказывается им необходимая медицинская помощь.
«Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Первышов.Ранее он сообщал о 24 пострадавших и семи погибших. После вражеской атаки на территории скалада начался пожар. На месте работали бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники полиции.