11 августа 2026, 10:04

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ не перестает наносить массированные удары по военно-промышленным объектам и складским терминалам в тылу врага, нарушая цепочки снабжения ВСУ. На передовой расчёты беспилотников и артиллерия российской армии продолжают планомерное подавление вражеских опорных пунктов, уничтожение бронетехники и живой силы. Мотострелковые подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, расширяя зоны контроля. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удар по тыловым узлам Киева и Запорожья Беспилотники ВС РФ сковывают вражескую логистику Ликвидация бронетехники, НРТК и боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении «Ураган» накрыл командные узлы БПЛА Успехи подразделения «Южной» группировки войск



Ночная работа ПВО

Удар по тыловым узлам Киева и Запорожья

Беспилотники ВС РФ сковывают вражескую логистику

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация бронетехники, НРТК и боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

«Ураган» накрыл командные узлы БПЛА

Успехи подразделения «Южной» группировки войск