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Ночные удары по складам БПЛА в Киеве и комбинату «Запорожсталь», перекрытие путей снабжения ВСУ: последние новости СВО на 11 августа

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ не перестает наносить массированные удары по военно-промышленным объектам и складским терминалам в тылу врага, нарушая цепочки снабжения ВСУ. На передовой расчёты беспилотников и артиллерия российской армии продолжают планомерное подавление вражеских опорных пунктов, уничтожение бронетехники и живой силы. Мотострелковые подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, расширяя зоны контроля. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 396 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удар по тыловым узлам Киева и Запорожья

Российские войска провели ночную групповую атаку высокоточными ракетами наземного размещения. Согласно данным Минобороны РФ, целями стали оборонные предприятия и перевалочные хабы в Киеве и Запорожье. В украинской столице уничтожен автоматизированный терминал «Новая почта», занимавшийся сортировкой и складированием грузов двойного назначения — комплектующих для БПЛА средней и большой дальности, робототехнических систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Также поражён складской комплекс «Сан-парк» (Киев-3) площадью около 50 тыс. квадратов, где хранились до 15 тыс. ударных FPV-дронов, включая модели с тепловизорами, наземные пульты управления и запасные части к ним.

В Запорожье ракетный удар пришёлся на металлургический комбинат «Запорожсталь». Предприятие выпускало листовой прокат для бронекорпусов, инженерных укреплений, бронежилетных пластин и монтировало защитные экраны от дронов на тяжёлую бронетехнику.

Беспилотники ВС РФ сковывают вражескую логистику

Фото: Минобороны РФ
Расчёты БПЛА 4-й мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых групп РФ. В районе Славянска Донецкой Народной Республики воздушная разведка прошедшим днём вскрыла опорные пункты ВСУ, после чего последовало точечное поражение пехоты противника. Одновременно, согласно данным Минобороны РФ, российские военные действуют в оперативном тылу неприятеля. Перекрываются трассы снабжения, ликвидируются хранилища материальных средств и военные склады. Наносятся удары по командным центрам управления дронами и батареям ствольной артиллерии.

Системная работа лишает украинские формирования устойчивости обороны, снижает манёвренность резервов и разрушает систему огневого контроля. Такая тактика сокращает время ответа на изменения обстановки и повышает эффективность общевойскового боя. Давление на логистические цепочки вынуждает противника рассредоточивать силы, что увеличивает уязвимость его позиций перед штурмовыми действиями. Работа расчётов ведётся круглосуточно с корректировкой по данным объективного контроля.

Ликвидация бронетехники, НРТК и боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении расчёты БПЛА 9-го сапёрного полка 25-й армии группировки «Запад» прошедшим днём ликвидировали технику и пехоту противника при попытках ротации и доставки грузов. Средства фиксации подтвердили прямые попадания FPV-дронов в назначенные цели. Уничтожены бронемашины, автомобили, роботокомплексы и живая сила ВСУ. Подобные удары ослабляют оборону врага и расчищают путь штурмовым подразделениям ВС РФ для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.

«Ураган» накрыл командные узлы БПЛА

Воздушная разведка ВС РФ вскрыла стартовую площадку и наземный пост управления вражескими дронами на Краснолиманском участке. Координаты незамедлительно ушли в артиллерийский штаб. Получив целеуказание, реактивная установка залпового огня «Ураган» выдвинулась на рубеж, произвела наведение и нанесла залп 220-мм снарядами с дистанции свыше 30 км. Поражены пункты управления беспилотниками и пехота ВСУ. Операторы БПЛА вели корректировку огня в реальном времени, транслируя итоги стрельбы на командный пункт.

Успехи подразделения «Южной» группировки войск

Подразделения группировки «Юг» продвинулись на новые рубежи в ДНР. Удары нанесены по соединениям двух механизированных, одной аэромобильной бригады и бригаде морпехов ВСУ в районах Дружковки, Славянска, Краматорска, Николаевки, Никоноровки и Николайполья. Потери противника составили более 205 человек живой силы, один танк, бронемашина, 22 автомобиля, артустановка и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Елена Генералова

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