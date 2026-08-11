Ночные удары по складам БПЛА в Киеве и комбинату «Запорожсталь», перекрытие путей снабжения ВСУ: последние новости СВО на 11 августа
ВС РФ не перестает наносить массированные удары по военно-промышленным объектам и складским терминалам в тылу врага, нарушая цепочки снабжения ВСУ. На передовой расчёты беспилотников и артиллерия российской армии продолжают планомерное подавление вражеских опорных пунктов, уничтожение бронетехники и живой силы. Мотострелковые подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, расширяя зоны контроля. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 396 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удар по тыловым узлам Киева и ЗапорожьяРоссийские войска провели ночную групповую атаку высокоточными ракетами наземного размещения. Согласно данным Минобороны РФ, целями стали оборонные предприятия и перевалочные хабы в Киеве и Запорожье. В украинской столице уничтожен автоматизированный терминал «Новая почта», занимавшийся сортировкой и складированием грузов двойного назначения — комплектующих для БПЛА средней и большой дальности, робототехнических систем и средств радиоэлектронной борьбы.
Также поражён складской комплекс «Сан-парк» (Киев-3) площадью около 50 тыс. квадратов, где хранились до 15 тыс. ударных FPV-дронов, включая модели с тепловизорами, наземные пульты управления и запасные части к ним.
В Запорожье ракетный удар пришёлся на металлургический комбинат «Запорожсталь». Предприятие выпускало листовой прокат для бронекорпусов, инженерных укреплений, бронежилетных пластин и монтировало защитные экраны от дронов на тяжёлую бронетехнику.
Беспилотники ВС РФ сковывают вражескую логистикуРасчёты БПЛА 4-й мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых групп РФ. В районе Славянска Донецкой Народной Республики воздушная разведка прошедшим днём вскрыла опорные пункты ВСУ, после чего последовало точечное поражение пехоты противника. Одновременно, согласно данным Минобороны РФ, российские военные действуют в оперативном тылу неприятеля. Перекрываются трассы снабжения, ликвидируются хранилища материальных средств и военные склады. Наносятся удары по командным центрам управления дронами и батареям ствольной артиллерии.
Системная работа лишает украинские формирования устойчивости обороны, снижает манёвренность резервов и разрушает систему огневого контроля. Такая тактика сокращает время ответа на изменения обстановки и повышает эффективность общевойскового боя. Давление на логистические цепочки вынуждает противника рассредоточивать силы, что увеличивает уязвимость его позиций перед штурмовыми действиями. Работа расчётов ведётся круглосуточно с корректировкой по данным объективного контроля.