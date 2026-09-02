Ночной удар Су-34, поражение цели на расстоянии 100 км и освобождение Червоной Криницы: последние новости СВО на 2 сентября
На нескольких направлениях специальной военной операции российские подразделения нанесли удары по живой силе, технике, пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и опорным пунктам ВСУ, причем часть целей находилась в глубоком тылу обороны противника. Одновременно штурмовые подразделения группировки «Восток» взяли под контроль крупный район обороны, включая Червоною Криницу в Запорожской области. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
«Торнадо-С» достает цели на расстоянии более 100 км
Расчет 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы и техники формирований ВСУ на Добропольском направлении. Разведывательные подразделения обнаружили скопление противника с помощью беспилотников. Военнослужащие ВСУ, полагая, что находятся в безопасности, разместили личный состав и технику в густой растительности под кронами деревьев.
После получения целеуказания расчет РСЗО «Торнадо-С» оперативно занял огневую позицию и выпустил два управляемых реактивных снаряда с дистанции более 100 километров. Первый боеприпас поразил одну цель, после чего установка была перенацелена на второй район. Во время стрельбы действия артиллеристов сопровождал расчет воздушного наблюдения, обеспечивавший прикрытие от вражеских беспилотников.
В результате удара были уничтожены живая сила и техника противника в тыловой зоне. Поражение объектов на значительном удалении от линии боевого соприкосновения позволило нанести ущерб оборонительным возможностям ВСУ и нарушить их логистические цепочки, лишив противника возможности оперативно восполнять потери и перегруппировываться. Систематическое применение дальнобойных сверхточных РСЗО «Торнадо-С» создает условия для продвижения штурмовых подразделений группировки «Центр» на Добропольском направлении.
Удар по пулевым складам ВСУ
Группировка войск «Восток» также использовала «Торнадо-С» для поражения объектов снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили подвоз боеприпасов и материальных средств к полевым складам в районе населенных пунктов Орестополь и Коломийцы. Проследив маршруты движения транспорта, разведчики установили расположение объектов, предназначенных для снабжения подразделений ВСУ на передовых позициях.
После уточнения координат сведения передали расчету реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Артиллеристы нанесли удар по местам хранения боеприпасов и материальных средств. В результате были уничтожены сами полевые склады, находившаяся поблизости живая сила ВСУ, а также отмечены многочисленные вторичные детонации боеприпасов и последующие возгорания. Уничтожение запасов нарушило снабжение подразделений ВСУ, удерживающих позиции на данном участке Днепропетровской области.
Поражение пункта управления беспилотниками
В Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) артиллерийские расчеты во взаимодействии с операторами ударных дронов 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
В селе Кондратовка, входящем в Дружковскую городскую общину, разведка обнаружила замаскированный пункт управления БПЛА. По выявленной цели нанесли удар беспилотным летательным аппаратом «Молния» и FPV-дронами. Прямые попадания разрушили пункт управления, уничтожив оборудование и операторов дронов.
Лесополосы не спасли опорные пункты
Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток» во время наблюдения за участком обороны ВСУ в Запорожской области обнаружили маршруты перемещения живой силы между опорными пунктами в лесополосах. После наблюдения за передвижением противника разведчики установили расположение нескольких укрепленных позиций, оборудованных блиндажами, укрытиями и огневыми точками.
Полученные координаты передали операторам ударных БПЛА. По позициям ВСУ нанесли серию комбинированных ударов тяжелыми ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа «Молния» и FPV-дронами. В результате были уничтожены опорные пункты, укрепленные укрытия и находившаяся на позициях живая сила противника. Часть боевиков после ударов покинула занимаемые позиции и отошла в глубину обороны.
Уничтожение укреплений нарушило устойчивость обороны на указанном участке и позволило штурмовым подразделениям группировки «Восток» усилить давление на позиции ВСУ и продолжить продвижение в Запорожской области.
Червоная Криница: под контроль перешли более 15 км²
Штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий взяли под контроль крупный район обороны противника, включая населенный пункт Червоная Криница Запорожской области.
По представленным данным Минобороны РФ, потери противника в результате боев составили свыше роты личного состава. Под контроль группировки «Восток» перешли около 100 строений и более 15 квадратных километров территории. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».
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Бойцы ВС РФ рассказали о взятии опорного пункта ВСУ
Командир взвода с позывным «Олимп» рассказал о вооружении иностранного производства, которое обнаруживали на опорных пунктах противника:
«В ходе продвижения наших сил на опорных пунктах противника обнаруживается вооружение натовского производства, которое применяется против Вооруженных Сил Российской Федерации. По возможности мы его вытаскиваем. Находим гранаты натовского производства оборонительного и наступательного действия, пулеметы M240 и M2 американского производства. Они скорострельные и в основном используются на оборонительных позициях ВСУ, также стараются всеми способами противодействовать нашим беспилотникам, особенно «Гераням», в том числе применяя ПЗРК. Встречаются и противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin. Их остается немного, но отдельные экземпляры попадаются».
Штурмовик с позывным «Бажен» описал захват одного из опорных пунктов:
«Командир поставил нам задачу взять опорный пункт. Когда мы начинали его обстреливать, противник сразу открывал ответный огонь, прилетали дроны. Они не давали нам подойти. Когда мы все-таки подошли, забросали гранатами места, где они находились, и подавили их огнем из автоматов. После этого зашли в опорный пункт и начали закрепляться. Там мы обнаружили трофейное оружие, в том числе пулеметы. Нам нужно было продвигаться дальше, но возможности не было, потому что за нами наблюдали. Их беспилотники всю ночь кружили и пытались нас найти, но так и не обнаружили. Помогли маскировочные пончо. Мы их надели, поэтому тепловизоры противника нас не заметили».
Ночной удар Су-34 по складу беспилотников
Еще один объект ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» уничтожил экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил. Целью стал склад с беспилотными летательными аппаратами.
Удар нанесли в ночное время по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как разведка подтвердила уничтожение заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Освобождение Червоной Криницы, уничтожение опорных пунктов, складов и пунктов управления БПЛА, а также поражение объектов в глубине обороны противника в представленных эпизодах связаны с действиями группировок «Центр», «Южная» и «Восток» на различных участках специальной военной операции.