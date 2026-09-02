02 сентября 2026, 08:45

Фото: iStock/gorodenkoff

На нескольких направлениях специальной военной операции российские подразделения нанесли удары по живой силе, технике, пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и опорным пунктам ВСУ, причем часть целей находилась в глубоком тылу обороны противника. Одновременно штурмовые подразделения группировки «Восток» взяли под контроль крупный район обороны, включая Червоною Криницу в Запорожской области. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Торнадо-С» достает цели на расстоянии более 100 км Удар по пулевым складам ВСУ Поражение пункта управления беспилотниками Лесополосы не спасли опорные пункты Червоная Криница: под контроль перешли более 15 км² Бойцы ВС РФ рассказали о взятии опорного пункта ВСУ Ночной удар Су-34 по складу беспилотников

«Торнадо-С» достает цели на расстоянии более 100 км

Фото: iStock/chameleonseye

Удар по пулевым складам ВСУ

Поражение пункта управления беспилотниками

Фото: iStock/NiseriN

Лесополосы не спасли опорные пункты

Червоная Криница: под контроль перешли более 15 км²

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Бойцы ВС РФ рассказали о взятии опорного пункта ВСУ

«В ходе продвижения наших сил на опорных пунктах противника обнаруживается вооружение натовского производства, которое применяется против Вооруженных Сил Российской Федерации. По возможности мы его вытаскиваем. Находим гранаты натовского производства оборонительного и наступательного действия, пулеметы M240 и M2 американского производства. Они скорострельные и в основном используются на оборонительных позициях ВСУ, также стараются всеми способами противодействовать нашим беспилотникам, особенно «Гераням», в том числе применяя ПЗРК. Встречаются и противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin. Их остается немного, но отдельные экземпляры попадаются».

«Командир поставил нам задачу взять опорный пункт. Когда мы начинали его обстреливать, противник сразу открывал ответный огонь, прилетали дроны. Они не давали нам подойти. Когда мы все-таки подошли, забросали гранатами места, где они находились, и подавили их огнем из автоматов. После этого зашли в опорный пункт и начали закрепляться. Там мы обнаружили трофейное оружие, в том числе пулеметы. Нам нужно было продвигаться дальше, но возможности не было, потому что за нами наблюдали. Их беспилотники всю ночь кружили и пытались нас найти, но так и не обнаружили. Помогли маскировочные пончо. Мы их надели, поэтому тепловизоры противника нас не заметили».

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Ночной удар Су-34 по складу беспилотников