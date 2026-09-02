В Киеве сотрудники СБУ и разведки устроили перестрелку
Звуки стрельбы раздались в одном из жилых кварталов Киева. Об этом пишут украинские СМИ.
По предварительной информации, конфликт произошёл между сотрудниками СБУ и ГУР рядом с многоэтажным зданием на улице Юрия Шумского. Со слов очевидцев, стрельба началась после того, как спецслужбы попытались задержать представителей разведывательного управления.
В телеграм-канале «Поздняков 3.0» говорится, что перед инцидентом СБУ похитила одного из командиров РДК*. Другие подробности случившегося уточняются.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Бишкеке сделал ряд важных заявлений по поводу ситуации в зоне СВО. По его словам, российские военные установили контроль над населённым пунктом Святогорск, а освобождение ДНР идёт в соответствии с планом.
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