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В Киеве сотрудники СБУ и разведки устроили перестрелку

Украинские СМИ сообщили о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Звуки стрельбы раздались в одном из жилых кварталов Киева. Об этом пишут украинские СМИ.



По предварительной информации, конфликт произошёл между сотрудниками СБУ и ГУР рядом с многоэтажным зданием на улице Юрия Шумского. Со слов очевидцев, стрельба началась после того, как спецслужбы попытались задержать представителей разведывательного управления.

В телеграм-канале «Поздняков 3.0» говорится, что перед инцидентом СБУ похитила одного из командиров РДК*. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Бишкеке сделал ряд важных заявлений по поводу ситуации в зоне СВО. По его словам, российские военные установили контроль над населённым пунктом Святогорск, а освобождение ДНР идёт в соответствии с планом.

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*признана в России террористической организацией и запрещена
Александр Огарёв

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