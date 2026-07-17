17 июля 2026, 12:33

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Любовь Казарновская покорила ведущие оперные сцены мира и записала все 103 романса Петра Чайковского. Сегодня певица преподаёт, участвует в культурных проектах и выступает в разных регионах России. Артистка также открыто высказывается о спецоперации и судьбе уехавших коллег. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Где училась Любовь Казарновская Как певица стала известной Работа на телевидении и преподавание Концерты в Ярославской области и ХМАО Что Любовь Казарновская говорила о СВО Слова об уехавших артистах Муж и сын Любови Казарновской Как мошенники обманули певицу Где сейчас Любовь Казарновская

Где училась Любовь Казарновская

Как певица стала известной

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Работа на телевидении и преподавание

Концерты в Ярославской области и ХМАО

Что Любовь Казарновская говорила о СВО

Слова об уехавших артистах

Муж и сын Любови Казарновской

Сменил имя на пике популярности, работал на заводе и не обзавёлся детьми: жизненный путь звезды «Закрытой школы» Прохора Дубравина

Как мошенники обманули певицу

Где сейчас Любовь Казарновская