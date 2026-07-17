Обман на миллион, европейская недвижимость, позиция по СВО и концерты в России: как сегодня живёт Любовь Казарновская?
Любовь Казарновская покорила ведущие оперные сцены мира и записала все 103 романса Петра Чайковского. Сегодня певица преподаёт, участвует в культурных проектах и выступает в разных регионах России. Артистка также открыто высказывается о спецоперации и судьбе уехавших коллег. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Где училась Любовь КазарновскаяЛюбовь Казарновская получила образование в Академии имени Гнесиных. Она окончила актёрский факультет по специальности «актёр музыкального театра». Затем будущая звезда поступила в Московскую государственную консерваторию. Уже во время учёбы она выходила на сцену Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Позже Казарновская служила в Государственном академическом театре имени С. М. Кирова. Сейчас этот театр носит название Мариинский.
Как певица стала известнойВажным этапом для артистки стал Всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки. Любовь Юрьевна получила вторую премию. После успеха её пригласили в Большой театр. Карьера певицы быстро вышла за пределы России.
В 1990-х годах Казарновская начала работать с лондонским «Ковент-Гарденом». Она также выступала в Метрополитен-опера в Нью-Йорке и миланском театре Ла Скала. Отдельное место в её творчестве занимают произведения Чайковского. Оперная дива стала первой певицей в мире, которая записала все 103 романса композитора.
Работа на телевидении и преподаваниеЗрители знают Любовь Казарновскую не только по оперным постановкам. Она входила в состав жюри популярных телепроектов «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь-в-точь». Сейчас артистка занимает должность художественного руководителя кафедры академического пения в Институте современного искусства. Она занимается подготовкой молодых вокалистов и поддерживает начинающих исполнителей.
В 2023 году начались съёмки фильма «Отель "Онегин"». В картине Казарновская играет хозяйку гостиницы. Создатели планировали премьеру на 2025–2026 годы.
Концерты в Ярославской области и ХМАОЛетом 2024 года певица выступила на фестивале «Некрасовский праздник поэзии». Мероприятие прошло в музее-заповеднике Николая Некрасова «Карабиха» в Ярославской области. Казарновская вышла на сцену вместе со своими воспитанниками. Их программа вызвала тёплый отклик у зрителей и поклонников русской поэзии. В конце того же лета артистка приехала в ХМАО. Под её руководством подготовили иммерсивные музыкальные постановки. В сентябре местные жители увидели спектакли на открытых городских площадках.
Что Любовь Казарновская говорила о СВОПевица публично поддержала решение о начале специальной военной операции. В интервью Вячеславу Манучарову она назвала конфликт следствием процессов, которые шли много лет. Казарновская подчеркнула, что ей больно видеть страдания мирных жителей. При этом она считает происходящее частью масштабного передела мира. Артистка также передала книги из личной библиотеки в библиотеки Донбасса.
Слова об уехавших артистахЛюбовь Юрьевна полагает, что многие артисты, покинувшие Россию, могут вернуться. По её мнению, за границей интерес к известным российским исполнителям быстро ослабевает. Певица заявила, что эмигрировавшим звёздам трудно найти своего зрителя за рубежом. Такое мнение она высказала в программе «Так сказать».
Муж и сын Любови КазарновскойВ 1989 году оперная певица вышла замуж за продюсера Роберта Росцика. Он имеет австрийское гражданство и хорватские корни. Через четыре года у супругов родился сын Андрей. Он выбрал музыкальную профессию и стал скрипачом. Андрей Росцик также руководит «Квартетом Малевича». По данным СМИ, у Казарновской есть недвижимость в Москве, Италии и Австрии. Сама артистка рассказывала, что построила дом в селе Вятское Ярославской области.
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