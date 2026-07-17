Сменил имя на пике популярности, работал на заводе и не обзавёлся детьми: жизненный путь звезды «Закрытой школы» Прохора Дубравина
Когда актеры получают всенародную любовь и узнаваемость, большинство из них стараются удержать место в профессии. Однако звезда сериала «Принцесса цирка» Виталий Емашов сделал обратное — в самый удачный период карьеры он официально стал Прохором Дубравиным. За этим решением скрывалась не просто смена имени, а история человека, который прошел путь от заводского цеха до экранной славы. Подробнее о жизни артиста, его творчестве и семье читайте в материале «Радио 1».
Шаг, удививший всех: как Виталий Емашов стал Прохором Дубравиным
Апрель 2011 года стал для актера моментом, который удивил многих его коллег и поклонников. Виталий Емашов, уже хорошо известный зрителям благодаря популярным сериалам, пришел в ЗАГС и написал заявление о смене имени и фамилии.
Казалось бы, зачем человеку, которого только начали узнавать миллионы зрителей, добровольно отказываться от имени, под которым он строил карьеру? Этот вопрос тогда задавали многие.
Продюсеры опасались, что зрители перестанут воспринимать его как знакомого артиста, а коллеги считали решение слишком рискованным. Ведь имя Виталий Емашов уже было связано с успешными проектами и стабильной работой.
Но сам актер был уверен в своем выборе:
«Я давно об этом думал и рад, что мой замысел реализовался. Честно, я долго на это решался. Даже временами отказывался от этой идеи... Но в итоге сделал! Имя Прохор нравилось давно, особенно в сочетании с фамилией Дубравин».
В официальных документах причиной изменения он указал коротко: «Личное желание».
Для окружающих это выглядело как неожиданный шаг, однако сам актер позже признавался: решение созревало не один год. Новое имя для него стало своеобразной точкой отсчета и символом перемен.
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Но чтобы понять, почему человек на вершине популярности захотел начать новую главу, нужно вернуться туда, где все начиналось.
Детство Прохора Дубравина
Будущий актер родился 18 июля 1976 года в Набережных Челнах. Тогда его звали Виталий Емашов, и о кино он еще даже не думал.
Его детство нельзя назвать простым. Отец ушел из семьи, когда мальчик был маленьким, и воспитанием сына занималась только мама — Виктория Павловна. Она работала секретарем-машинисткой на литейном заводе и много времени проводила на работе, стараясь обеспечить семью.
«Воспитывала только мама. Много работала, чтобы содержать семью. Мужского воспитания практически не было. Какое-то время его заменяло общение с тренером по плаванию, потом — учитель труда, к которому бегали группой мальчишек после уроков, чтобы мастерить полезные вещи. Через него получал мужскую и отцовскую энергию», — вспоминал актер.
Недостаток отцовского участия он пытался компенсировать самостоятельно. Виталий тянулся к людям, которые могли стать для него примером: занимался плаванием, слушал учителя труда, который стал для местных мальчишек настоящим наставником.
В школе Емашов хорошо учился. Особенно легко ему давались физика и математика — точные науки с четкими правилами и логикой казались ему надежной опорой.
Поэтому после окончания школы он выбрал вполне практичный путь и поступил в Камский политехнический институт на специальность «промышленное и гражданское строительство».
Казалось, судьба будущего актера уже определена: диплом, стабильная профессия, работа по специальности. Но обстоятельства внесли свои коррективы.
Завод, армия и решение, которое изменило всю жизнь
Финансовое положение семьи не позволило Виталию продолжить учебу, поэтому после первого семестра он забрал документы из института и отправился работать туда же, где трудилась его мама.
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В заводском цехе он стал штамповщиком огнеупорных кирпичей. Это была тяжелая физическая работа, далекая от будущей актерской профессии.
Но именно этот период стал для него важной школой жизни. Он увидел, что такое настоящая ответственность, усталость и необходимость каждый день бороться за результат.
Через полгода пришла повестка в армию. Высокого — рост актера составляет 186 см — и физически крепкого молодого человека направили в воздушно-десантные войска.
Два года службы стали для него серьезным испытанием. Дисциплина, физические нагрузки и армейское братство закалили характер Виталия. В 1996 году он вернулся домой, но перед ним снова встал главный вопрос: чем заниматься дальше?
После армии он перепробовал разные работы и долго искал свое место. Тогда актерская профессия казалась ему чем-то почти недостижимым.
Однако именно в этот период произошло то, чего никто из его окружения не ожидал. Парень из рабочей семьи решил попробовать себя там, где требовались не только сила и выносливость, но и совершенно другие способности.
В 1999 году Виталий Емашов подал документы в Ярославский государственный театральный институт. И неожиданно для многих поступил.
Так начался путь к той самой славе, которая спустя несколько лет заставит его сделать еще один смелый шаг — отказаться от собственного имени.
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Во время учебы Виталий участвовал в постановках Ярославского академического театра имени Федора Волкова. Получив диплом в 2003 году, он отправился покорять Москву.
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Столица встретила начинающего актера непросто. У него не было громкой фамилии, влиятельных знакомых или гарантированных предложений. Но была главная вещь — желание добиться успеха.
Емашова приняли в театр «Киноспектакль», где он работал два года. Параллельно актер пытался попасть в кино и ходил на многочисленные кастинги.
Первые роли были небольшими. Он появился в проектах «Холостяки», «Адъютанты любви», «Талисман любви», а также сыграл в других эпизодических работах.
Постепенно его начали замечать. Высокий, статный актер с выразительной внешностью все чаще привлекал внимание режиссеров.
Настоящий перелом произошел после сериала «Не родись красивой». В 2005–2006 годах на канале СТС выходил этот популярный проект, где Виталий Емашов сыграл директора фирмы Германа Полянского. Роль не была главной, но именно она помогла зрителям запомнить его лицо.
Однако настоящая проверка актерского мастерства ждала его впереди. И именно она превратила малоизвестного артиста в звезду российских сериалов.
Роль в сериале «Принцесса цирка» и всенародная любовь
В 2007 году Виталий Емашов получил шанс, который изменил его карьеру. Режиссер Алла Плоткина начала кастинг для масштабного проекта канала «Россия» — сериала «Принцесса цирка», где требовался актер, способный сыграть сразу двух совершенно разных персонажей.
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Задача была крайне сложной: братья-близнецы Святослав и Ярослав Романовы должны были отличаться не только внешностью, но и характером. Один — жесткий, расчетливый и властный. Другой — добрый, мягкий и романтичный.
На первой пробе Емашов убедительно показал образ Святослава.
«С первой попытки я хорошо сыграл циничного и жесткого Святослава. А вот его брата, добряка Ярослава, у меня не принимали. Режиссер, поверив в меня, дала еще один шанс. И я смог перестроиться», — делился позднее актер.
Съемки стали серьезным испытанием. В один день Виталию приходилось несколько раз переходить от одного героя к другому: от спокойного и открытого Ярослава к холодному и жесткому Святославу.
Это была не просто двойная роль, а постоянная эмоциональная смена состояний.
Сериал вышел в прайм-тайм и сразу принес актеру популярность. Миллионы зрителей впервые запомнили его имя. Емашова начали узнавать на улицах, в магазинах и транспорте. Казалось, теперь перед ним открылись все двери. Но именно в момент максимальной узнаваемости он решился на поступок, который многие посчитали безрассудным.
«Тебя же никто не узнает»: рискованный шаг Прохора Дубравина на вершине славы
После успеха «Принцессы цирка» предложения действительно начали поступать одно за другим. Виталий Емашов продолжил сниматься в сериалах «Дежурный ангел», «Общая терапия», «Игра» и других проектах. Его карьера уверенно развивалась, а имя стало хорошо знакомым зрителям. Казалось бы, менять что-либо в такой ситуации было бессмысленно. Но актер чувствовал иначе.
В 2011 году он официально стал Прохором Дубравиным. Решение вызвало неоднозначную реакцию. Коллеги и продюсеры переживали, что зрители могут перестать воспринимать его как того самого актера, которого полюбили в популярных сериалах. Однако сам Прохор не считал это началом карьеры с нуля. Для него это был новый этап жизни.
Имя Виталий Емашов навсегда осталось связано с прошлым — с детством без отца, заводской работой, армией и долгим путем к профессии. А Прохор Дубравин стал тем человеком, которым он хотел себя видеть дальше.
Первым заметным проектом после смены имени стал мистический сериал «Закрытая школа» (2011–2012). В нем актер сыграл загадочного повара Владимира Шевцова. Эта работа вновь показала его любовь к сложным условиям съемок.
Как бывший десантник, Дубравин охотно выполнял многие опасные сцены самостоятельно: бегал по пересеченной местности, снимался в подвалах и выбирался из-под земли, не всегда прибегая к помощи каскадеров.
Сам актер признавался, что именно такие моменты дают ему необходимый адреналин. Он любит съемки, где есть риск, движение и физическое испытание, поскольку именно это помогает ему чувствовать себя максимально вовлеченным в процесс.
От детективов до биографической драмы: новые роли Прохора Дубравина
После смены имени актер продолжил активно сниматься. В его фильмографии появились проекты «Дом образцового содержания», «Тихая охота», «Немая», «Коп», «Механик», «Редкая группа крови», «Игра. Реванш», «Добежать до себя», «Золотая парочка», «Мы всё равно будем вместе», «Полузащитник», «Кукловод», «Чужие грехи», «Зеркало для оборотня», «Престиж» и многие другие.
Одной из необычных работ стала роль в фильме «Иду спасать людей», где актер сыграл первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.
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Ответственность была огромной, однако Дубравин справился с задачей. Правда, сама картина так и не вышла в широкий прокат.
Актер продолжал экспериментировать с образами. В сериале «Игра» он сыграл героя, который противостоит опасному преступнику, а в фильме «Механик» примерил роль бескомпромиссного персонажа, которого некоторые зрители сравнивали с героями голливудских боевиков.
Прохор Дубравин также продолжал работать в мелодрамах. В 2020 году зрители увидели его в сериалах «Женские секреты», «Лабиринт», «После зимы» и других проектах.
Позже появились «Кукловод», «Двойная спираль», «Идеалист», «Солнечный ливень», «Завтра будет всегда», «Восьмой участок» и «Зеркало для оборотня».
В 2024 году актер сыграл одну из главных ролей в мини-сериале «Жена пациента Потапова», где воплотил образ кардиохирурга, встречающего свою давнюю любовь.
При этом он не забывает и о театре. Прохор Дубравин продолжает выходить на сцену в антрепризных постановках. Одной из заметных работ стала постановка «Лолита навсегда», где актер исполнил роль Гумберта.
Но пока профессиональная жизнь развивалась успешно, в личной жизни артиста наступил период, о котором он предпочитает говорить крайне редко.
«Поклонницы могут не обольщаться»: 10 лет любви и неожиданный развод
История отношений Виталия Емашова и Евгении Серебренниковой началась в 2003 году.
В тот момент оба только начинали свой путь в Москве. Евгения также приехала покорять столицу, имея актерское образование. Она выросла в семье профессиональных музыкантов, работала в Московском областном камерном театре, а позже начала сниматься в кино.
Их объединяло многое: желание добиться успеха, любовь к профессии и необходимость самостоятельно строить карьеру. В том же 2003 году они поженились.
Для обоих этот брак стал не только семейным союзом, но и настоящим партнерством. Они вместе проходили кастинги, поддерживали друг друга и радовались первым успехам.
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Сам актер не скрывал своих чувств к супруге:
«Эту девушку я безумно люблю, безумно уважаю, я ей безгранично верю. Поклонницы могут не обольщаться...»
Пара много путешествовала, проводила время вместе и даже снималась в одном проекте — сериале «Мавр сделал своё дело».
На протяжении многих лет их отношения казались крепкими. Но была одна тема, которую супруги практически не обсуждали публично, — дети.
Сначала нужно было добиться успеха, потом закрепиться в профессии, затем появились новые проекты. Годы проходили, а стать родителями они так и не успели. Спустя десять лет совместной жизни, в 2013 году, пара рассталась.
Причины развода бывшие супруги не раскрывали. Ни громких конфликтов, ни публичных обвинений, ни подробных комментариев от них не последовало.
В прессе появлялись разные версии. Одной из причин называли отсутствие детей, другой — возможные проблемы в отношениях. Также после сериала «Общая терапия» появлялись слухи о романе актера с Анной Снаткиной, однако подтверждения эта информация не получила.
После развода Прохор Дубравин стал еще более закрытым человеком. Он практически не рассказывает о личной жизни и не дает поводов для новых слухов.
Прохор Дубравин сегодня
Сейчас актер продолжает сниматься, работать в театре и появляться в новых проектах.
Зрители по-прежнему узнают его по характерной внешности, спортивной форме и цепляющему взгляду. Несмотря на годы, он сохраняет ту же энергичность, которая когда-то помогла ему пройти путь от заводского рабочего до востребованного артиста.
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Но за именем Прохор Дубравин всегда остается история Виталия Емашова — мальчика из Набережных Челнов, который рос без отца, работал на заводе, служил в ВДВ и однажды решил полностью изменить свою судьбу.
И, возможно, именно этот путь сделал его тем актером, которого зрители знают сегодня.