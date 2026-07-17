17 июля 2026, 12:46

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

Когда актеры получают всенародную любовь и узнаваемость, большинство из них стараются удержать место в профессии. Однако звезда сериала «Принцесса цирка» Виталий Емашов сделал обратное — в самый удачный период карьеры он официально стал Прохором Дубравиным. За этим решением скрывалась не просто смена имени, а история человека, который прошел путь от заводского цеха до экранной славы. Подробнее о жизни артиста, его творчестве и семье читайте в материале «Радио 1».





Содержание Шаг, удививший всех: как Виталий Емашов стал Прохором Дубравиным Детство Прохора Дубравина Завод, армия и решение, которое изменило всю жизнь «Я приехал в Москву без денег и связей»: первые шаги в профессии Роль в сериале «Принцесса цирка» и всенародная любовь «Тебя же никто не узнает»: рискованный шаг Прохора Дубравина на вершине славы От детективов до биографической драмы: новые роли Прохора Дубравина «Поклонницы могут не обольщаться»: 10 лет любви и неожиданный развод Прохор Дубравин сегодня

Шаг, удививший всех: как Виталий Емашов стал Прохором Дубравиным

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

«Я давно об этом думал и рад, что мой замысел реализовался. Честно, я долго на это решался. Даже временами отказывался от этой идеи... Но в итоге сделал! Имя Прохор нравилось давно, особенно в сочетании с фамилией Дубравин».

«Лучше бы была попрошайкой»: почему Лолиту называли плохой матерью и как сейчас живёт её 27-летняя «особенная» дочь Ева Цекало

Детство Прохора Дубравина

«Воспитывала только мама. Много работала, чтобы содержать семью. Мужского воспитания практически не было. Какое-то время его заменяло общение с тренером по плаванию, потом — учитель труда, к которому бегали группой мальчишек после уроков, чтобы мастерить полезные вещи. Через него получал мужскую и отцовскую энергию», — вспоминал актер.

Прохор Дубравин / Виталий Емашов в детстве (фото: Instagram* @dubravin.pro)

Завод, армия и решение, которое изменило всю жизнь

«Я стакан, переполненный ненавистью»: поддержка Киева, оправдание измен и отказ от страны, сделавшей её звездой. Что сломило Аду Роговцеву?

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

«Я приехал в Москву без денег и связей»: первые шаги в профессии

Брат-убийца, увольнение из театра за старость и интрижка мужа с Подкаминской: что пришлось пережить звезде «Ворониных» Екатерине Волковой?

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

Роль в сериале «Принцесса цирка» и всенародная любовь

«Отец лапал какую-то женщину»: измены, зарубежная недвижимость, отказ от работы с SHAMAN и заявления об СВО. Скандалы Леонида Агутина

«С первой попытки я хорошо сыграл циничного и жесткого Святослава. А вот его брата, добряка Ярослава, у меня не принимали. Режиссер, поверив в меня, дала еще один шанс. И я смог перестроиться», — делился позднее актер.

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

«Тебя же никто не узнает»: рискованный шаг Прохора Дубравина на вершине славы

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

От детективов до биографической драмы: новые роли Прохора Дубравина

Побег от прошлого и точный расчёт: российские актёры, которые прославились под псевдонимами

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

«Поклонницы могут не обольщаться»: 10 лет любви и неожиданный развод

Топ-5 российских звёзд, которые разрушили чужие семьи в погоне за личным счастьем. Чем всё закончилось спустя годы?

«Эту девушку я безумно люблю, безумно уважаю, я ей безгранично верю. Поклонницы могут не обольщаться...»

Прохор Дубравин / Виталий Емашов (фото: Instagram* @dubravin.pro)

Прохор Дубравин сегодня