Обвинения в трусости, запрет на пересечение украинской границы и звание заслуженного артиста РФ: как Ростислав Хаит пережил потерю близких?
Актеру Ростиславу Хаиту, известному зрителям по роли Славы в картинах «День выборов», «День радио» и «О чём говорят мужчины» 21 сентября исполняется 55 лет. Этот заслуженный артист России прошёл путь от одесского школьника, игравшего в КВН, до одного из самых узнаваемых комиков страны. О творческой и личной жизни участника театра «Квартет И» читайте в материале «Радио 1».
Биография Ростислава ХаитаРостислав Валерьевич Хаит родился 21 сентября 1971 года в Одессе, в семье, где юмор был семейным делом. Его отец Валерий Хаит был легендарным капитаном одесской команды КВН, а старший брат Евгений руководил популярной программой «Джентльмен-шоу». Именно в этой передаче Ростислав дебютировал на телевидении в начале 1990-х годов, ещё до того, как получил актёрское образование.
В 1978 году, в первый же день учёбы в одесской школе № 119, Хаит познакомился с Леонидом Барацем — эта встреча определила всю его дальнейшую судьбу. Дружба переросла в творческий союз, который позже станет основой «Квартета И». В 1993 году Хаит окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где вместе с Барацем, Александром Демидовым и Камилем Лариным создал тот самый театральный коллектив, который спустя годы принесёт ему всероссийскую славу.
Успехи в киноВсенародная известность пришла к Хаиту после выхода фильмов «День выборов» (2007) и «День радио» (2008), снятых по спектаклям «Квартета И». В обеих картинах он исполнил роль Славы — персонажа, который стал его визитной карточкой на долгие годы. Затем последовала культовая серия «О чём говорят мужчины», где Хаит снова предстал в образе Славы — ловеласа и гедониста, рассуждающего о женщинах, изменах и смысле жизни.
Фильмография актёра насчитывает более 20 проектов, среди которых «Быстрее, чем кролики», «Страна чудес», «Громкая связь», «Обратная связь» и «Один день в Стамбуле». Почти во всех этих картинах Хаит выступал не только как актёр, но и как сценарист и продюсер. В 2018 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Личная жизнь ХаитаЛичная жизнь Хаита всегда была предметом пересудов, во многом благодаря его собственным откровениям. Актёр неоднократно признавался, что никогда не был официально женат и не видит смысла в регистрации отношений.
«Я просто пытаюсь быть рациональным человеком. И не очень понимаю, зачем мне что-то делать, если я не понимаю, для чего», — говорил он в интервью на YouTube-канале «Макарена».
Однако в 2023 году в жизни 52-летнего Хаита произошло событие, которое удивило многих: актриса и тренер по йоге Ольга Рыжкова родила ему дочь Миру. Пара не афишировала беременность, а новость о пополнении стала для поклонников полной неожиданностью. Ребёнка крестили в храме Воскресения Словущего, где девочке дали второе, греческое имя — Миропия.
Отношения с Рыжковой, впрочем, закончились так же тихо, как и начались. Уже в начале 2026 года Ольга публично представила нового избранника — шотландца Гая Роберта Джеймса, бывшего регбиста, музыканта и бизнесмена, живущего во Франции. Сам Хаит по сей день остается холостяком — и, судя по его словам, ничуть об этом не жалеет.
Скандал с Украиной и заочные похороныСамый громкий скандал в биографии Хаита связан с его позицией по отношению к Украине — стране, где он родился и где остались его близкие. После присоединения Крыма к России в 2014 году актёр в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «Квартет И» в российский регион — ни ногой, опасаясь попасть в базу «Миротворец»* и потерять возможность навещать родителей в Одессе.
Однако после начала специальной военной операции Хаит оказался в двусмысленном положении. Он опубликовал в соцсетях «красный квадрат» с призывом «Остановитесь», а затем видеообращение с просьбой прекратить военные действия.
«Не спешите с чудовищными обвинениями и оскорблениями ваших близких… Не допустите, чтобы между вами и вашими близкими произошло то, что сейчас происходит между нашими двумя странами», — говорил он в видеообращении.Украинские пользователи обвинили его в трусости и попытке «усидеть на двух стульях», российские — в недостаточной патриотичности.
Развязка наступила в 2025 году. В феврале умер отец Ростислава, Валерий Хаит. Актёр не смог приехать на похороны в Одессу — въезд на Украину ему был запрещён. Прощание с родным человеком он организовывал по телефону, помогая деньгами. Годом ранее Хаит также заочно простился с братом Евгением, умершим от остановки сердца.
Как сейчас живет артистНесмотря на скандалы, Ростислав Хаит продолжает активно работать в России. «Квартет И» по-прежнему гастролирует — в 2026 году в афишах значатся спектакли «День Радио», «Квартетник» и «Про Вадика Беляева». Актёр остаётся востребованным и в кино: в 2024 году на экраны вышла комедия «Один день в Стамбуле», где Хаит сыграл успешного кинопродюсера Костю.
Что касается новых проектов, в базах данных значится фильм «Мой немолодой человек» с датой выхода в 2027 году. Также «Квартет И» планирует попробовать снять «Пассажиров» и выпустить их под Новый год 2027–2028 года.