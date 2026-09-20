20 сентября 2026, 14:28

Ростислав Хаит (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Актеру Ростиславу Хаиту, известному зрителям по роли Славы в картинах «День выборов», «День радио» и «О чём говорят мужчины» 21 сентября исполняется 55 лет. Этот заслуженный артист России прошёл путь от одесского школьника, игравшего в КВН, до одного из самых узнаваемых комиков страны. О творческой и личной жизни участника театра «Квартет И» читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ростислава Хаита Успехи в кино Личная жизнь Хаита Скандал с Украиной и заочные похороны Как сейчас живет артист



Биография Ростислава Хаита

Успехи в кино

Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов (Фото: скриншот к/ф «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»)

Личная жизнь Хаита

«Я просто пытаюсь быть рациональным человеком. И не очень понимаю, зачем мне что-то делать, если я не понимаю, для чего», — говорил он в интервью на YouTube-канале «Макарена».

Ольга Рыжкова и Ростислав Хаит (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Скандал с Украиной и заочные похороны

Ростислав Хаит (Фото: скриншот к/ф «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»)

«Не спешите с чудовищными обвинениями и оскорблениями ваших близких… Не допустите, чтобы между вами и вашими близкими произошло то, что сейчас происходит между нашими двумя странами», — говорил он в видеообращении.

Как сейчас живет артист