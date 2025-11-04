Окружение 9 тысяч военнослужащих ВСУ в Покровске, успехи ВС РФ под Константиновкой: последние новости СВО на 4 ноября
На фронтах СВО сохраняется напряженная обстановка. На покровском направлении российские подразделения закрепили успех, установив контроль над северными районами города. Продолжается формирование оперативного «котла» южнее Покровска и Мирнограда. Активные боевые действия ведутся также на константиновском и краснолиманском направлениях, где российские войска развивают активное наступление. О ситуации в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают методичное продвижение на правом фланге наступления. На данном участке, в условиях лесистой местности, российским военным удалось улучшить свои позиции, продвинувшись вперед на 150 метров. Противник, неся потери, пытается стабилизировать линию фронта, перебрасывая на направление дополнительные резервы и выжидая момент для контрударов.
В частности, в Сумскую область был срочно переброшен 2-й батальон 100-й отдельной бригады охраны и обслуживания, который ранее понес значительные потери в Харьковской области и не успел в полной мере восстановить свою боеспособность после подготовки в Великобритании.
Огневое превосходство ВС РФ позволяет срывать контратаки противника. За минувшие сутки комплексным огневым поражением были сорваны три попытки выдвижения украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Новоконстантиновка (Перше Травня), Андреевка, Кондратовка и Варачино.
Харьковская областьВ городской черте Волчанска ВС РФ закрепились на левом берегу реки Волчья, улучшив свои позиции в результате продвижения на 250 метров. В ходе боев были захвачены в плен два военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Наступательная инициатива сохраняется и в лесных массивах. Так, западнее Синельниково штурмовики РФ выбили противника из двух опорных пунктов, продвинувшись на 200 метров. Еще более значительный успех достигнут на участке Меловое-Хатнее, где российские военные, используя лесополосы, продвинулись вперед на 400 метров.
Покровское направлениеВС РФ установили контроль над большей частью северной территории города. Враг продолжает находиться только в высотных зданиях на северо-востоке Покровска. Южнее Покровска и Мирнограда активными действиями российских войск продолжается формирование оперативного окружения. Согласно данным с мест, в районе «котла» находятся до 9 тысяч военнослужащих ВСУ, которые не получили приказа на отступление.
Украинское командование бросило в бой спецназ ГУР в попытке создать коридор для выхода окруженных подразделений, однако эти попытки активно пресекаются огневым воздействием, в том числе с применением БПЛА. На остальных участках Покровского направления, в районах Никаноровки, Маяка, Родынского, Новоэкономического и других населенных пунктов, продолжаются позиционные бои и огневое поражение выявленных целей противника.
Константиновское направлениеПодразделения ВС РФ продолжают наращивать усилия по взятию под полный контроль города Константиновка. Российские войска развивают наступление по сходящимся направлениям, создавая угрозу окружения украинской группировки в этом районе. На юго-восточных подступах к городу продолжаются ожесточенные бои.
Российские штурмовые группы закрепились на достигнутых рубежах и оказывают давление на оборону противника. С восточного направления подразделения российских войск, совершив ранее бросок со стороны населенного пункта Предтечино, ведут бои на восточной окраине Константиновки. В настоящее время идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Иванополья.
Краснолиманское направлениеВ результате штурма северо-восточнее Красного Лимана подразделениям ВС РФ удалось занять восточную часть населенного пункта Ставки, ведутся бои за очистку западной половины села. Это продвижение создает угрозу основным оборонительным рубежам ВСУ на подступах к Лиману.
Активные боевые действия ведутся в районе Масляковки и на ближних подступах к самому Красному Лиману. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь удержать город. На северо-западном фланге отмечено успешное продвижение российских войск в лесном массиве в районе Редкодуба.