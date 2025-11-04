Десятки жителей добровольно остались жить в Судже

04 ноября 2025, 07:54

Более 70 жителей Суджи отказались покидать свои дома

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Судже проживают более 70 человек, многие из которых отказались от эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов СК РФ Александра Глухарева.