Десятки жителей добровольно остались жить в Судже
В Судже проживают более 70 человек, многие из которых отказались от эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов СК РФ Александра Глухарева.
Большинство оставшихся в городе — это пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома и хозяйства. Местные жители, несмотря на попытки вывести их в безопасные районы, добровольно остаются на месте.
Также отмечается, что всем горожанам регулярно оказывается необходимая гуманитарная и социальная поддержка.
Ранее сообщалось, что РКК установил судьбу свыше трех тысяч жителей Курской области, которые считались пропавшими.
