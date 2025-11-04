Стала известна причина взрыва на заводе в Стерлитамаке
Глава Башкирии Радий Хабиров: беспилотники ВСУ атаковали завод в Стерлитамаке
Причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке стала атака двух беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
По его словам, обломки сбитых БПЛА упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Чиновник отметил, что никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.
По данным телеграм-канала SHOT, речь идет о Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ). В ночь с 3 на 4 ноября в цехе водоочистки, в котором находились пять человек, раздались три хлопка. В результате ЧП конструкции здания частично обрушились.
