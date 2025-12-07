Окружение ВСУ под Константиновкой, успехи ВС РФ на Гуляйпольском и Северском направлениях: последние новости СВО на 7 декабря
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении существенное влияние на оперативную обстановку продолжает оказываться сложными метеоусловиями, что привело к общему затишью в тактической активности сторон. Подразделения российских сил, применяя авиацию, артиллерию и тяжёлые огнемётные системы, наносили точные удары по выявленным объектам инфраструктуры и живой силе противника. Несмотря на ожесточённое сопротивление, российские штурмовые группы смогли улучшить свои позиции, достигнув локального продвижения на отдельных участках общей глубиной до трёхсот метров в пределах региона.
Со стороны украинских вооружённых сил фиксируется активная работа по инженерному усилению линии обороны и передислокации резервов. Особое внимание привлекает посещение данного участка фронта командующим украинской армией Александром Сырским, что подчёркивает стратегическую значимость Сумской области в планах обороны ВСУ.
Харьковская областьНа данном направлении подразделения Российской армии ведут напряженные наступательные действия. В населенных пунктах Вильча и Лиман идут ожесточенные столкновения, в ходе которых наступающие части продолжают медленно, но неуклонно теснить противника. Положительные результаты также достигнуты на отрезке фронта в районе Хатного. Авиационная поддержка ВКС РФ и применение тяжелых огнеметных систем оказывают решающее влияние на ход боя, подавляя узлы обороны и живую силу украинских формирований. ВСУ, несмотря на значительный урон в личном составе и технике, оказывают яростное сопротивление, пытаясь удержать занимаемые рубежи.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении продолжаются операции по оперативному окружению города. С северного направления российским военным удалось добиться значительного сужения периметра обороны противника. С мест приходят сообщения об установлении контроля над населенным пунктом Веролюбовка. Данный успех стал логичным развитием вчерашнего взятия села Безымянное, расположенного по соседству. Кроме того, штурмовые группы РФ вошли на окраины поселка Миньковка, расширяя плацдарм и продолжая реализацию плана по глубокому охвату городского узла сопротивления с нескольких сторон. Ситуация для группировки ВСУ в данном районе продолжает осложняться.
Запорожское направлениеНа западном участке Запорожского направления сохраняется крайне напряженная обстановка. В окрестностях населенных пунктов Степногорск и Приморское продолжаются встречные столкновения с высокой интенсивностью, где каждая из сторон предпринимает активные наступательные действия. В районе Малой Токмачки ВСУ осуществляют многочисленные, но безрезультатные вылазки с целью отбросить российские части. Большая часть села в настоящее время находиться в «серой зоне», однако полностью простреливается артиллерией ВС РФ, что лишает противника возможности закрепиться. Ввод мобильных подразделений для зачистки разрушенной инфраструктуры временно приостановлен. Данное решение обусловлено тактической необходимостью предварительно установить полный контроль над доминирующими высотами в округе, что обеспечит безопасность дальнейшей операции.
Гуляйпольское направлениеПродолжается активная фаза операции по захвату города Гуляйполе. Наступающими подразделениями взято под управление несколько ключевых магистралей в центральной части населенного пункта. К северу от города, в районе Варваровки, также зафиксирован тактический успех российских войск. В районе Андреевки, в результате инженерно-диверсионной работы российских военных, приведен в негодность стратегически важный мост. Данная операция привела к оперативной изоляции украинских формирований, заблокированных в Андреевке и Остаповском. Кроме того, зафиксировано успешное продвижение ВС РФ в направлении от реки Гайчур на северном фланге от села Филипповка, что способствует расширению контролируемой территории и улучшению оперативной обстановки.
Северское направлениеВ Северске основная часть территории в настоящее время представляет собой спорную полосу, где ведется борьба за каждый дом и квартал. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе населенного пункта Свято-Покровск. К югу от Дроновки подразделения ВС РФ улучшили свои тактические позиции, выдвинувшись к важной транспортной артерии, связывающей Закотное с Северском. На вспомогательном участке направления завершена операция по установлению полного контроля над поселком Ямполь и стратегически важной автодорожной развязкой в его районе. Данный успех способствует укреплению тылов и логистики наступающих частей.
Покровское направлениеВС РФ продолжают активное наступление, расширяя контролируемую зону в северном и северо-западном секторах от Покровска. В населенном пункте Гришино продолжаются тяжелые бои с переменным успехом, в то время как в Димитрове российские военные ведут планомерную зачистку городских кварталов от остатков украинских формирований.
Значительным оперативным достижением стало улучшение позиций на участке между селами Суворово и Никаноровка. В результате наступательных действий противник был выбит с господствующих высот, что позволило стабилизировать и выровнять линию боевого соприкосновения. Подразделения ВС РФ оказывают давление на ВСУ, блокированные в районе Софиевки, и активно теснят их в Торецком. Основной целью данной операции является создание укрепленного предмостного укрепления на западном берегу реки Казенный Торец. Успешное выполнение этой задачи обеспечит надежную защиту левого фланга ударной группировки, наступающей в направлении Дружковки, от возможных контратак противника.