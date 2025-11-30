В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский

30 ноября 2025, 09:35

WP: Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов. В частности, с давлением со стороны США и коррупционным скандалом в его окружении. Об этом пишет издание The Washington Post.