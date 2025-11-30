В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов. В частности, с давлением со стороны США и коррупционным скандалом в его окружении. Об этом пишет издание The Washington Post.
Оппозиционные политики призывают Зеленского консолидировать общество путём замены ключевых министров и поддержки новой коалиции в парламенте.
Издание указывает на возможное усиление давления со стороны США для ускорения урегулирования конфликта и отставку руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом как основные проблемы.
Ранее стало известно, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится на фронте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
