Окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО на 13 октября
Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в рамках операции по созданию буферной зоны. Российские подразделения продвигаются вперед, в то время как ВСУ не оставляют попыток контратак. За минувшие сутки зафиксирована одна попытка прорыва со стороны Украины в районе населенного пункта Кондратовка. Она была проведена силами 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе комплексного огневого поражения контратака была отражена, а штурмовая группа противника полностью уничтожена. Российские штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продолжают вести наступательные действия. На правом фланге наступления им удалось продвинуться вперед на 300 метров в лесопосадках и закрепиться на достигнутых рубежах.
Харьковская область
Российские подразделения ведут активное наступление на данном направлении. Подразделения ВС РФ продолжают громить противника в районах Волчанска и Бологовки. Каждая контратака украинских штурмовых групп заканчивается полным разгромом. Российские штурмовые группы продвинулись на 300 метров на левом берегу реки Волчья в Волчанске. На западе от Синельниково российские военные, преодолев сопротивление противника, продвинулись на 450 метров. Штурмовые подразделения ВС РФ на участке Меловое-Хатнее, при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А («Солнцепёк»), продолжили наступление и продвинулись на 500 метров.
Покровское направление
Общая ситуация под Покровском характеризуется как критическая для ВСУ. Российские войска продолжают наступление на нескольких участках, создавая реальную угрозу оперативного окружения украинской группировки в районе Покровска и Мирнограда. ВС РФ ведут успешные бои в городской застройке. Под их контроль полностью перешел комплекс зданий Покровского железнодорожного вокзала, что фактически рассекает городскую группировку противника надвое. Российские войска действуют методично, «нарезая» город на сектора для последующей зачистки.
На северном фланге продолжаются тяжелые бои за шахту «Покровская», успешный захват которой откроет путь к населенному пункту Гришино с целью перерезать ключевую Павлоградскую трассу. Все дороги между Покровском и Мирноградом находятся под огневым контролем или блокированы российскими войсками, что создает условия для оперативного окружения украинского гарнизона. Угроза окружения становится особенно реальной по мере продвижения ВС РФ к Гришино. На Добропольском выступе российские войска перешли в контрнаступление. Атака в районе Владимировки увенчалась успехом — село в целом перешло под контроль ВС РФ, хотя зачистки территории продолжаются.
Угледарское направление
ВС РФ продолжают активное наступление на данном направлении. В Алексеевке российские штурмовые группы установили контроль над половиной села. Проведена зачистка территории между Алексеевкой и Вороным. В районе Малиновки ВС РФ ведут наступательные действия, пробиваясь в направлении населённых пунктов Зеленый Гай и Червоный. Южнее Полтавки подразделения малыми группами продвигаются из района Малиновки в северном направлении. Продвижение российских войск на этом направлении позволяет усилить давление на Успеновку и создает условия для глубокого охвата Гуляйполя с севера. Это ставит под угрозу всю линию обороны ВСУ на этом рубеже.
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские силы выравнивают линию фронта после завершения операции по зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища. Главная цель — вплотную приблизиться к Константиновке с южной стороны. В настоящее время войска закрепляются вдоль трассы Александро-Калиново – Катериновка и продвигаются через поля между Плещеевкой и Иванополем.
Купянское направление
На Купянском направлении сохраняется напряжённая обстановка. Российские войска продолжают активные наступательные действия, сталкиваясь с сопротивлением со стороны ВСУ. Российские силы взяли под огневой контроль центр Загрызово. В Купянске продолжаются городские бои завзяьтие позиций в юго-восточной части города. Противник пытается контратаковать западнее Радьковки.