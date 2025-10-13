13 октября 2025, 09:50

Фото: Минобороны РФ

Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Покровское направление Угледарское направление Константиновское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Покровское направление

Угледарское направление

Константиновское направление

Купянское направление