«Он любил Россию и всё делал для своей страны»: судьба и личная жизнь Сергея Пускепалиса. Какое трагическое событие оборвало его жизнь?
Сергей Пускепалис, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, мог бы отметить свой 60-й день рождения 15 апреля 2025 года. Однако в сентябре 2022 года его жизнь и карьера были прерваны в результате трагической аварии. Его талант и харизма позволили ему стать любимцем публики, и память о нем навсегда останется в сердцах зрителей. О жизни и творчестве артиста — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Пускепалиса: ранние годыСергей Пускепалис появился на свет в городе Курске 15 апреля 1966 года. Однако в раннем детстве его семья перебралась на Чукотку, в небольшой город Билибино, где прошли первые десять лет жизни будущего актёра.
Родители были представителями разных национальностей: отец — литовец, мать — болгарка. Их семья всегда была в пути. Отец работал геологом, и у них не было постоянного дома в привычном понимании. Они часто переезжали с места на место. Мальчик не успевал привыкнуть к одной школе, как снова приходилось менять место жительства.
При этом в школе Пускепалис учился хорошо, любил читать и увлекался театром. Первый драматический театральный кружок Сергея был при детской комнате милиции.
После семья перебралась в Железноводск, а потом в Саратов. Там начался взрослый этап жизни Пускепалиса. В 1985 году он завершил обучение в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова, где его наставником был выдающийся актёр и режиссёр Юрий Киселёв. Завершив учёбу, он, как и многие молодые люди в Советском Союзе, отправился служить в армию. Три года он провёл на службе в Северном флоте.
Творческий путьСвою карьеру Пускепалис начал в Саратовском театре юного зрителя, где проработал больше десяти лет. Там он прослужил под руководством своего наставника, Юрия Киселева, который оказал значительное влияние на его развитие как артиста. Пускепалис чувствовал себя комфортно в этой творческой среде и мог полностью раскрыть свой потенциал на сцене.
Однако жизнь внесла свои коррективы, когда не стало его учителя. Эта трагедия стала поворотным моментом в карьере актера. В поисках новых горизонтов и возможностей для самовыражения он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, где его новым наставником стал Петр Фоменко. Под его руководством Пускепалис продолжил развивать свои актерские навыки и углублять понимание театрального искусства.
После получения диплома в 2001 году Сергей Пускепалис некоторое время работал только режиссером. Он был режиссёром-постановщиком в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского. Затем он работал в Магнитогорске, а после этого ставил спектакли в Москве, сотрудничая с Московским художественным академическим театром имени А. П. Чехова. Впоследствии он занял должность главного режиссёра в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.
В кино Сергей Пускепалис дебютировал в 2003 году, исполнив небольшую роль в драме Алексея Учителя «Прогулка». После этого прошло четыре года, прежде чем актёр вновь появился на экранах. В 2007 году он сыграл главную роль — врача-анестезиолога — в драме «Простые вещи». Всего в фильмографии артиста насчитывается более 75 работ, среди которых можно выделить «Частица Вселенной», «Ледокол», «Метро», «Попытка Веры», «Шифр», «Битва за Севастополь».
Личная жизнь Сергея ПускепалисаСергей Пускепалис был женат дважды. Ещё будучи студентом Саратовского театрального училища, он женился на актрисе Эльвире Данилиной. Однако их брак оказался недолгим: супруги поняли, что их жизненные пути разошлись, и мирно расстались без скандалов.
Во второй раз актер женился, когда ему исполнилось 25 лет. Свою супругу, гидрогеолога Елену Петрову, актер знал давно. Еще будучи подростками, будущие супруги занимались в драмкружке Железноводска. Спустя годы по воле судьбы молодые люди встретились и больше уже не расставались.
В 1993 году у пары родился сын Глеб, который последовал по стопам отца и выбрал карьеру актера.
Смерть Сергея Пускепалиса: трагичный финалСергей Пускепалис был не только творческой личностью, но и настоящим патриотом. События февраля 2022 года были для актера сигналом к действию. Он и раньше оказывал поддержку жителям Донбасса, а после начала СВО начал оказывать гуманитарную помощь бойцам.
В сентябре 2022 года Сергей Пускепалис отправился в путь из Ярославля на бронированном микроавтобусе Ford, который он приобрёл для поддержки защитников Донбасса. За рулём находился Александр Синицын, опытный водитель с более чем двадцатилетним стажем.
Ford занесло на встречную полосу. В результате автомобиль слегка задел один грузовик, движущийся навстречу, а затем «отскочил» от него и столкнулся с другим большегрузом. Удар был настолько сильным, что бронированный микроавтобус был полностью смят, а кабина грузовика вдавлена внутрь. У находившихся в микроавтобусе не было шансов выжить.
Сергея Пускепалиса предали земле в Железноводске, где покоятся его отец и мать.