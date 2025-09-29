29 сентября 2025, 11:46

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)

Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, — казахстанский исполнитель, чья карьера представляет собой смешение яркого музыкального таланта и громких общественных скандалов. О его творческом пути от битмейкера из Алма-Аты до одного из самых обсуждаемых рэперов рунета читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография и путь к славе Бахтияра Мамедова Личная жизнь Jah Khalib Скандалы и политика Как сейчас живет Jah Khalib



Биография и путь к славе Бахтияра Мамедова

Личная жизнь Jah Khalib

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)



Скандалы и политика

Jah Khalib (Фото: Instagram*@ jahkhalib)



Как сейчас живет Jah Khalib