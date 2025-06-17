17 июня 2025, 11:31

Надежда Толоконникова* (Фото: Instagram** @nadya)

Надежда Толоконникова* — золотая медалистка общеобразовательной школы г. Норильск, примерная ученица игры на фортепьяно и участница культурных и литературных мероприятий города, а также студентка бюджетного отделения философского факультета МГУ. В какой-то момент девушка не иначе как продала душу дьяволу и начала активную протестную деятельность, сопровождающуюся аморальными перфомансами. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Окружение решает все Протестные акции Новый виток перфомансов и Pussy Riot Скандалы в колонии и после нее Толоконникова* сейчас



Окружение решает все

Надежда Толоконникова* (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)



Протестные акции

Фото: Instagram** @nadya



Новый виток перфомансов и Pussy Riot

Фото: Instagram** @nadya



Скандалы в колонии и после нее

Надежда Толоконникова* (Фото: Instagram** @nadya)



Певица Мадонна и Надежда Толоконникова* (Фото: Instagram** @nadya)



Толоконникова* сейчас

Джон Колдуэлл и Надежда Толоконникова* (Фото: Instagram** @nadya)

