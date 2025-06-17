Оргии в музее, гигантский фаллос и «Война» в Киеве: грязные перфомансы Надежды Толоконниковой* и настоящая причина переезда в США
Надежда Толоконникова* — золотая медалистка общеобразовательной школы г. Норильск, примерная ученица игры на фортепьяно и участница культурных и литературных мероприятий города, а также студентка бюджетного отделения философского факультета МГУ. В какой-то момент девушка не иначе как продала душу дьяволу и начала активную протестную деятельность, сопровождающуюся аморальными перфомансами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Окружение решает все
В 2007 году Надежда Толоконникова* переехала в столицу для получения высшего образования, с легкостью поступила на бюджет в МГУ и начала обзаводиться знакомыми. Среди нового окружения провинциалки оказались Олег Воротников, Наталья Сокол и Петр Верзилов*.
К тому моменту Воротников и Сокол уже занимались натурной фотографией и перформансами в собственной арт-группе «Соколег». Верзилов был художником-акционистом при этой же группе. В 2007 году Петром Верзиловым* была создана леворадикальная акционистская группа, действующая в области концептуального протестного уличного искусства под названием «Война».
Протестные акции
Впервые «Война» заявила о себе 1-го мая 2007 года. В тот день члены группы посетили ресторан быстрого питания «Макдональдс» на Серпуховской площади в Москве. Они громко кричали: «Свободная касса!» и бросали в работников заведения живых кошек. Это представление было задумано как подарок для сотрудников фастфуда, которые в праздничный день были лишены возможности отдохнуть.
В июле того же года шла подготовка еще к одной акции, но случилось несчастье — главный участник, русский концептуалист Дмитрий Пригов, скончался от инфаркта. Радикальные акционеры быстро придумали новый сценарий и на сороковой день после похорон устроили застолье в московском метро. Участники группы накрыли столы в последнем вагоне состава, ели, выпивали и транслировали стихи Пригова. Акция привлекла внимание прессы и оказалась настолько успешной, что «Война» повторила ее еще трижды в Киеве.
После такого успеха участники группы отважились на более радикальную акцию и устроили групповую оргию в биологическом музее Москвы, посвятив ее Дмитрию Медведеву. Все фотографии и видеозаписи, сделанные в ходе протеста, были опубликованы в сети. При этом правоохранителями изначально не было установлено противозаконных действий группы, только на фотографа завели дело о распространении материалов порнографического характера.
Со временем перфомансы становились все более резонансными. В ночь на 7 ноября 2008 года активисты провели акцию, в ходе которой на здание Белого дома был спроецирован символ в виде зелёного черепа и скрещённых костей. В 2010 году в рамках акции протеста против ужесточения мер безопасности на Международном экономическом форуме участники акции нарисовали на Литейном мосту гигантский фаллос длиной 65 метров и шириной 27 метров. Предполагалось, что он будет подниматься вместе с мостом. И он поднялся прямо перед окнами управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе акции был задержан один из участников группы — Леонид Николаев. Его намеревались привлечь к ответственности по статье «Вандализм», однако в итоге обвинение было переквалифицировано на «Мелкое хулиганство». Изображение полового органа взорвало интернет и прогремело по всему миру. После чего у общественности встал вопрос: почему никого из группы «Война» не привлекают к ответственности?
Словно выпрашивая уголовную статью, в сентябре 2010 года активисты устроили антиполицейский перфоманс, получивший название «Дворцовый переворот». В ходе акции возле Михайловского замка был перевернут на крышу милицейский автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время ещё несколько полицейских автомобилей оказались на крышах. Это произошло на набережных рек Мойки и Фонтанки, а также у здания ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Вскоре после «Дворцового переворота» на «Войну» начали заводить уголовные дела: сначала по статьям за хулиганство группы лиц по предварительному сговору, а членов группы начали объявлять в розыск. Часть участников группы укрывалась по конспиративным квартирам, найденные акционеры оказались в изоляторе, многие покинули страну.
Новый виток перфомансов и Pussy Riot
В 2011 году на принципах анонимности была сформирована российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot. Среди участниц, как потом было установлено, числились давно известные по действиям «Войны» Надежда Толоконникова*, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич. С ноября 2011 по февраль 2012 года группа активно снимала ролики и устраивала вызывающие перфомансы в Москве.
26 февраля 2012 года в связи с акцией в храме Христа Спасителя участницы группы были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. 3 марта Надежда Толоконникова*, а также Мария Алёхина были арестованы.
За хулиганство по мотивам религиозной ненависти участниц приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Толоконникова* не признала свою вину ни на судебном заседании, ни позже, утверждая, что её действия в храме были направлены на поддержку религии, а не на её отрицание.
Скандалы в колонии и после нее
Уголовное наказание для бунтарки Толоконниковой* не стало исправительным, она и из мест лишения свободы продолжала давать о себе знать: дважды объявляла голодовку, бесконечно делала политические заявления и раздавала интервью зарубежным СМИ. В декабре 2013 года Толоконникова* была освобождена по амнистии, принятой Госдумой к 20-летию российской Конституции. Сразу после освобождения из колонии она объявила о своём намерении в дальнейшем отстаивать права российских осуждённых.
В 2014 году Надежда Толоконникова* с супругом Петром Верзиловым* объявили о создании своей собственной организации «Медиазона»*, которая занимается защитой прав заключенных. Следует подчеркнуть, что деятельность Надежды получила высокую оценку на Западе. В 2012 году французская газета Le Figaro назвала её «Женщиной года», а британская газета The Times поместила на обложку фотографию активистки. Ее поддерживали иностранные селебрити: Мадонна, Стивен Фрай и Терри Гиллиам.
После выхода из-под стражи участницы группы Pussy Riot отправились в тур по США. Они выступали на различных площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, встречались с известными американцами — звёздами, политиками и телеведущими.
В 2021 году Толоконникова* была включена в список иностранных агентов. Согласно информации Минюста, она распространяла информацию на неопределённый круг лиц и получала иностранное финансирование. В ноябре 2023 года Надежду Толоконникову* заочно арестовали по уголовному делу об оскорблении чувств верующих.
Толоконникова* сейчас
Надежда Толоконникова* довольно давно начала налаживать мосты с США и впоследствии перебралась на ПМЖ в Лос-Анджелес. В январе прошлого года она вышла второй раз замуж за криптомагната Джона Колдуэлла, также известного как VegSurfer. Последний громкий перфоманс с участием Надежды* состоялся у здания Верховного суда штата Индиана. Участницы группы Pussy Riot, облачённые в балаклавы, установили гигантскую надувную вульву в знак поддержки права женщин на прерывание беременности.
И несмотря на то, что ярая активистка не оказалась повторно арестованной в России, есть и хорошие новости. Теперь свои яркие перфомансы Толоконникова* устраивает на территории США и критикует «сексиста» Дональда Трампа. А ее заокеанские высказывания в отношении России по большей части жителям нашей страны уже не интересны.