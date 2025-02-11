Прусикин* играет на чувствах верующих, а Троянова**обвинила в своем алкоголизме Россию: как живут предавшие страну «звезды»

Знаменитости, которые по личным мотивам уехали из России и теперь критикуют свою родину из-за границы, всячески демонстрируют как им там живется хорошо. Практика показала, что те, кто наиболее активно выступал против, столкнулись с наибольшими трудностями в процессе адаптации в новой стране.