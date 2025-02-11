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Прусикин* играет на чувствах верующих, а Троянова**обвинила в своем алкоголизме Россию: как живут предавшие страну «звезды»

Яна Троянова* (Фото: скриншот к/ф «Страна О3»)

Яна Троянова* (Фото: скриншот к/ф «Страна О3»)

Знаменитости, которые по личным мотивам уехали из России и теперь критикуют свою родину из-за границы, всячески демонстрируют как им там живется хорошо. Практика показала, что те, кто наиболее активно выступал против, столкнулись с наибольшими трудностями в процессе адаптации в новой стране.
В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.

Илья Прусикин* из Little Big




Илья Прусикин* (Фото: скриншот клипа LITTLE BIG - TACOS)

Творчество группы «Little Big» выделялось на фоне остальных своим уникальным стилем, который был весьма вызывающим. Их композиции привлекали внимание слушателей своей незамысловатой, но чрезвычайно заразительной музыкой. Сами участники группы были похожи на фриков, которые не могли не привлечь внимания. Группа достаточно быстро набрала популярность в интернете, и уже в 2020 году коллектив собирался представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Учитывая тенденции последних лет, «Little Big» понравился бы европейскому зрителю, чем они хуже женщины с бородой? Но не сложилось, планы изменила пандемия.

С началом СВО Прусикин* и часть группы Little Big в срочном порядке покинули территорию Российской Федерации и отправились в Лос-Анджелес. Не успев освоиться за океаном, Илья* и солистка, а по совместительству и жена Прусикина* Софья Таюрская, начали жесткую пропаганду против Родины. Минюст внёс Прусикина* в реестр иноагентов.

Жизнь в Штатах явно пошла не по плану. Коллектив лишился поддержки поклонников на родине, а заокеанская публика имеет своих кумиров, поэтому Прусикин* остался не у дел. Артист потерял источник заработка и теперь вынужден жить в режиме строгой экономии. Его доходов хватает только на покупку продуктов и оплату аренды жилья.

Чтобы хоть как-то заинтересовать публику, солист группы сыграл на чувствах верующих и в честь православного Рождества опубликовал видео, на котором он катается на кресте. Это видео можно охарактеризовать только как жалкую попытку хайпануть.

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова**


Яна Троянова* (Фото: Скриншот т/с «Ольга»)

Актриса Яна Троянова** уехала из России в октябре 2022 года. Задержаться, по ее словам, пришлось из-за финального сезона сериала «Ольга». За работу в проекте звезда получила многомиллионный гонорар, ради этого можно было и помолчать пару месяцев. Перед отъездом актриса продала за 40 миллионов квартиру в Москве и отправилась на ПМЖ во Францию. И уже оттуда Троянова** безустанно начала лить грязь на родину и ее граждан.

Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме и презрительно назвала своих соотечественников «русскоязычными заложниками». Дальше было больше: актриса опубликовала видеозапись, на которой публично призывала к убийству русских, в том числе детей. 17 ноября 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации признало Яну Троянову** «иностранным агентом». Кроме того, ей вменили статью 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия») УК РФ и включили в перечень террористов и экстремистов.

Некоторое время артистка, утратившая связь с нашей страной, пыталась сохранить видимость благополучия — она говорила, что обустроилась во Франции и планирует новые проекты. Новым стал сериал «Процессы» на польском телеканале «Белсат», ориентированный на белорусов, покинувших республику. Сериал изобилует нецензурной лексикой, в том числе из уст Трояновой**. Но после этой сомнительной работы всё стихло, а актриса начала экономнее расходовать заработанные в России деньги.


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Юморист и телеведущий Михаил Шац***


Михаил Шац*** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Шац*** уехал из России в апреле 2022 года. Артист после начала СВО внезапно вспомнил про свои еврейские корни и поспешил покинуть страну. Едва переступив границу, он начал активно критиковать действия российского правительства, спецоперацию и российских граждан. В ответ на критические высказывания в адрес России последовала незамедлительная реакция. 2 сентября 2022 Михаила Шаца*** включили в список иноагентов.

Кажется, жизнь за границей не оправдала ожиданий комика. Сейчас он вместе со своей взрослой дочерью живёт в арендованной квартире и пытается зарабатывать на жизнь выступлениями. Если верить его аккаунтам в социальных сетях, он постоянно в разъездах. То рассказывает о туре по 18 городам Европы, то о месячном турне по США. На его выступления приходят немногочисленные эмигранты и релоканты и на шутки все чаще реагируют тишиной.

Шац*** два раза проходил кастинг в сериал «Совецка» про семью евреев, которые переехали из СССР в Израиль в начале 90-х, но оба раза «слился», так как сразу осознал, что не смог пройти пробы. Несмотря на провалы кастингов, артист заявляет, что у него есть вещи, которые получаются. Видимо, пустая критика бывшей и нынешней родины — его конёк.

К слову, Шац*** выражает недовольство текущим политическим процессом в Израиле. По его мнению, в стране нет лидера, способного повести государство за собой, а большинство политиков занимаются лишь популизмом.

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* Илья Прусикин признан иноагентом в РФ
** Яна Троянова признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов
*** Михаил Шац признан иноагентом в РФ
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В МИД РФ обвинили Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова: Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области
11 февраля 2025, 21:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении. Об этом в личном Telegram-канале высказалась дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказано в публикации.
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ отреагировала на слова главаря киевского режима о том, что Украина предложит России обменяться территориями, отказавшись от удерживаемых ВСУ земель под Курском.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года.

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У Зеленского вызвал смех вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине
Зеленский посмеялся, заявив, что роль Байдена в конфликте сложно оценить
11 февраля 2025, 20:52

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского вызвал смех вопрос о роли экс-президента США Джо Байдена в истории и в украинском конфликте. Об этом пишет издание The Guardian.
«Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все», — сказал главарь киевского режима.
Кроме того, украинский политик подчеркнул, что в настоящее время роль Байдена в украинском конфликте «сложно оценить». Зеленский раскритиковал шаги бывшего хозяина Белого дома до начала боевых действий, но выразил благодарность за помощь.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали помогать Украине, однако украинское руководство периодически выражало недовольство, требуя все больше поддержки от союзников.

Ранее сообщалось, что сказал Зеленский об армии России.

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SHOT: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Харьковом ракетным ударом
11 февраля 2025, 20:14

Фото: istockphoto/zim286

Ротацию украинских боевиков сорвали российские военнослужащие в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, ВСУ хотели стянуть войска к переправе Купянск — Узловой для попытки замедления ВС РФ. Бойцы российской армии применили ракету Х-38.

На момент написания заметки подтверждения от МО РФ не поступало.

Перед этим Владимир Зеленский отмечал, что европейские миротворцы не смогут превзойти российскую армию.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

Российская сторона предлагала завершить конфликт в июне 2024 года, однако украинское руководство ввело войска на территорию Курской области.

Ранее Владимир Зеленский высказался о Курской области.

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#харьковская область
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Зеленский сделал неожиданное заявление о ВС РФ
Зеленский: миротворцы Европы не превзойдут ВС РФ
11 февраля 2025, 19:53

Владимир Зеленский

Миротворцы Европы не превзойдут ВС РФ, заявил The Guardian Владимир Зеленский. Таким образом главарь киевского режима оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев на Украину.
«Что касается идеи Эммануэля, то если это часть [гарантии безопасности], то да, если будет 100-150 тысяч европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — сказал Зеленский.
Как отметили обозреватели, Европа далека от согласия разместить подразделения на украинской территории, а по словам Зеленского, более мягкая миротворческая миссия не будет работать.

Ранее глава американского Минобороны Пит Хегсет оценил возможность отправки военных на Украину.

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Шеф Пентагона высказался об отправке военных на Украину
Шеф Пентагона Хегсет: США не планируют направлять военных на Украину
11 февраля 2025, 19:40

Фото: iStock/Im Yeongsik

США не планируют направлять военных на Украину. Об этом сообщил журналистам министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.
По его словам, действующая американская администрация «намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения» на Украине. После разрешения ситуации на Украине Вашингтон закончит переоценку развертывания своих сил в мире, заключил глава Пентагона.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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