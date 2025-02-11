Прусикин* играет на чувствах верующих, а Троянова**обвинила в своем алкоголизме Россию: как живут предавшие страну «звезды»

Яна Троянова* (Фото: скриншот к/ф «Страна О3»)
Знаменитости, которые по личным мотивам уехали из России и теперь критикуют свою родину из-за границы, всячески демонстрируют как им там живется хорошо. Практика показала, что те, кто наиболее активно выступал против, столкнулись с наибольшими трудностями в процессе адаптации в новой стране.
В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.
Илья Прусикин* (Фото: скриншот клипа LITTLE BIG - TACOS)
Творчество группы «Little Big» выделялось на фоне остальных своим уникальным стилем, который был весьма вызывающим. Их композиции привлекали внимание слушателей своей незамысловатой, но чрезвычайно заразительной музыкой. Сами участники группы были похожи на фриков, которые не могли не привлечь внимания. Группа достаточно быстро набрала популярность в интернете, и уже в 2020 году коллектив собирался представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Учитывая тенденции последних лет, «Little Big» понравился бы европейскому зрителю, чем они хуже женщины с бородой? Но не сложилось, планы изменила пандемия.
С началом СВО Прусикин* и часть группы Little Big в срочном порядке покинули территорию Российской Федерации и отправились в Лос-Анджелес. Не успев освоиться за океаном, Илья* и солистка, а по совместительству и жена Прусикина* Софья Таюрская, начали жесткую пропаганду против Родины. Минюст внёс Прусикина* в реестр иноагентов.
Жизнь в Штатах явно пошла не по плану. Коллектив лишился поддержки поклонников на родине, а заокеанская публика имеет своих кумиров, поэтому Прусикин* остался не у дел. Артист потерял источник заработка и теперь вынужден жить в режиме строгой экономии. Его доходов хватает только на покупку продуктов и оплату аренды жилья.
Чтобы хоть как-то заинтересовать публику, солист группы сыграл на чувствах верующих и в честь православного Рождества опубликовал видео, на котором он катается на кресте. Это видео можно охарактеризовать только как жалкую попытку хайпануть.
Яна Троянова* (Фото: Скриншот т/с «Ольга»)
Актриса Яна Троянова** уехала из России в октябре 2022 года. Задержаться, по ее словам, пришлось из-за финального сезона сериала «Ольга». За работу в проекте звезда получила многомиллионный гонорар, ради этого можно было и помолчать пару месяцев. Перед отъездом актриса продала за 40 миллионов квартиру в Москве и отправилась на ПМЖ во Францию. И уже оттуда Троянова** безустанно начала лить грязь на родину и ее граждан.
Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме и презрительно назвала своих соотечественников «русскоязычными заложниками». Дальше было больше: актриса опубликовала видеозапись, на которой публично призывала к убийству русских, в том числе детей. 17 ноября 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации признало Яну Троянову** «иностранным агентом». Кроме того, ей вменили статью 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия») УК РФ и включили в перечень террористов и экстремистов.
Некоторое время артистка, утратившая связь с нашей страной, пыталась сохранить видимость благополучия — она говорила, что обустроилась во Франции и планирует новые проекты. Новым стал сериал «Процессы» на польском телеканале «Белсат», ориентированный на белорусов, покинувших республику. Сериал изобилует нецензурной лексикой, в том числе из уст Трояновой**. Но после этой сомнительной работы всё стихло, а актриса начала экономнее расходовать заработанные в России деньги.
Михаил Шац*** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Михаил Шац*** уехал из России в апреле 2022 года. Артист после начала СВО внезапно вспомнил про свои еврейские корни и поспешил покинуть страну. Едва переступив границу, он начал активно критиковать действия российского правительства, спецоперацию и российских граждан. В ответ на критические высказывания в адрес России последовала незамедлительная реакция. 2 сентября 2022 Михаила Шаца*** включили в список иноагентов.
Кажется, жизнь за границей не оправдала ожиданий комика. Сейчас он вместе со своей взрослой дочерью живёт в арендованной квартире и пытается зарабатывать на жизнь выступлениями. Если верить его аккаунтам в социальных сетях, он постоянно в разъездах. То рассказывает о туре по 18 городам Европы, то о месячном турне по США. На его выступления приходят немногочисленные эмигранты и релоканты и на шутки все чаще реагируют тишиной.
Шац*** два раза проходил кастинг в сериал «Совецка» про семью евреев, которые переехали из СССР в Израиль в начале 90-х, но оба раза «слился», так как сразу осознал, что не смог пройти пробы. Несмотря на провалы кастингов, артист заявляет, что у него есть вещи, которые получаются. Видимо, пустая критика бывшей и нынешней родины — его конёк.
К слову, Шац*** выражает недовольство текущим политическим процессом в Израиле. По его мнению, в стране нет лидера, способного повести государство за собой, а большинство политиков занимаются лишь популизмом.
Читайте также:
«Болезненный компромисс»: Мэр Киева Кличко назвал сроки разрешения украинского конфликта
«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов
Мать Верки Сердючки доживала последние годы в нищете, а самого артиста могут отправить на фронт: где сейчас Андрей Данилко
* Илья Прусикин признан иноагентом в РФ
** Яна Троянова признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов
*** Михаил Шац признан иноагентом в РФ
Илья Прусикин* из Little Big
Илья Прусикин* (Фото: скриншот клипа LITTLE BIG - TACOS)
Творчество группы «Little Big» выделялось на фоне остальных своим уникальным стилем, который был весьма вызывающим. Их композиции привлекали внимание слушателей своей незамысловатой, но чрезвычайно заразительной музыкой. Сами участники группы были похожи на фриков, которые не могли не привлечь внимания. Группа достаточно быстро набрала популярность в интернете, и уже в 2020 году коллектив собирался представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Учитывая тенденции последних лет, «Little Big» понравился бы европейскому зрителю, чем они хуже женщины с бородой? Но не сложилось, планы изменила пандемия.
С началом СВО Прусикин* и часть группы Little Big в срочном порядке покинули территорию Российской Федерации и отправились в Лос-Анджелес. Не успев освоиться за океаном, Илья* и солистка, а по совместительству и жена Прусикина* Софья Таюрская, начали жесткую пропаганду против Родины. Минюст внёс Прусикина* в реестр иноагентов.
Жизнь в Штатах явно пошла не по плану. Коллектив лишился поддержки поклонников на родине, а заокеанская публика имеет своих кумиров, поэтому Прусикин* остался не у дел. Артист потерял источник заработка и теперь вынужден жить в режиме строгой экономии. Его доходов хватает только на покупку продуктов и оплату аренды жилья.
Чтобы хоть как-то заинтересовать публику, солист группы сыграл на чувствах верующих и в честь православного Рождества опубликовал видео, на котором он катается на кресте. Это видео можно охарактеризовать только как жалкую попытку хайпануть.
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова**
Яна Троянова* (Фото: Скриншот т/с «Ольга»)
Актриса Яна Троянова** уехала из России в октябре 2022 года. Задержаться, по ее словам, пришлось из-за финального сезона сериала «Ольга». За работу в проекте звезда получила многомиллионный гонорар, ради этого можно было и помолчать пару месяцев. Перед отъездом актриса продала за 40 миллионов квартиру в Москве и отправилась на ПМЖ во Францию. И уже оттуда Троянова** безустанно начала лить грязь на родину и ее граждан.
Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме и презрительно назвала своих соотечественников «русскоязычными заложниками». Дальше было больше: актриса опубликовала видеозапись, на которой публично призывала к убийству русских, в том числе детей. 17 ноября 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации признало Яну Троянову** «иностранным агентом». Кроме того, ей вменили статью 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия») УК РФ и включили в перечень террористов и экстремистов.
Некоторое время артистка, утратившая связь с нашей страной, пыталась сохранить видимость благополучия — она говорила, что обустроилась во Франции и планирует новые проекты. Новым стал сериал «Процессы» на польском телеканале «Белсат», ориентированный на белорусов, покинувших республику. Сериал изобилует нецензурной лексикой, в том числе из уст Трояновой**. Но после этой сомнительной работы всё стихло, а актриса начала экономнее расходовать заработанные в России деньги.
Ирина Чеснокова: «Я потеряна и разбита» — как звезда покинула Россию и открыла бар в Турции, чтобы переждать СВО
Юморист и телеведущий Михаил Шац***
Михаил Шац*** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Михаил Шац*** уехал из России в апреле 2022 года. Артист после начала СВО внезапно вспомнил про свои еврейские корни и поспешил покинуть страну. Едва переступив границу, он начал активно критиковать действия российского правительства, спецоперацию и российских граждан. В ответ на критические высказывания в адрес России последовала незамедлительная реакция. 2 сентября 2022 Михаила Шаца*** включили в список иноагентов.
Кажется, жизнь за границей не оправдала ожиданий комика. Сейчас он вместе со своей взрослой дочерью живёт в арендованной квартире и пытается зарабатывать на жизнь выступлениями. Если верить его аккаунтам в социальных сетях, он постоянно в разъездах. То рассказывает о туре по 18 городам Европы, то о месячном турне по США. На его выступления приходят немногочисленные эмигранты и релоканты и на шутки все чаще реагируют тишиной.
Шац*** два раза проходил кастинг в сериал «Совецка» про семью евреев, которые переехали из СССР в Израиль в начале 90-х, но оба раза «слился», так как сразу осознал, что не смог пройти пробы. Несмотря на провалы кастингов, артист заявляет, что у него есть вещи, которые получаются. Видимо, пустая критика бывшей и нынешней родины — его конёк.
К слову, Шац*** выражает недовольство текущим политическим процессом в Израиле. По его мнению, в стране нет лидера, способного повести государство за собой, а большинство политиков занимаются лишь популизмом.
Читайте также:
«Болезненный компромисс»: Мэр Киева Кличко назвал сроки разрешения украинского конфликта
«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов
Мать Верки Сердючки доживала последние годы в нищете, а самого артиста могут отправить на фронт: где сейчас Андрей Данилко
* Илья Прусикин признан иноагентом в РФ
** Яна Троянова признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов
*** Михаил Шац признан иноагентом в РФ
Елена Генералова