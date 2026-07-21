21 июля 2026, 15:09

Сергей Писаренко (Кинокомпания «Каропрокат» / РИА Новости)

Актер, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко, чья карьера стала отражением целой эпохи в российском юморе, 22 июля отмечает свой день рождения. Уроженцу Магнитогорска, известному зрителям по эпизодическим ролям в сериалах «Счастливы вместе» и «Универ», а также по брутальному образу капитана команды КВН «Уездный город», исполняется 58 лет. За плечами этого артиста путь от уральской педагогики до вершин Высшей лиги КВН, блистательные дуэты, громкие скандалы и запутанная личная жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Писаренко Личная драма и «научный» подход к семье «Переобувание» и конфликт с Украиной Концерты, спектакли и жизнь в Москве



Биография Сергея Писаренко

«Психология — это невероятный тренажерный зал для мозгов», — говорил он позже в интервью изданию WomanHit.ru.

Сергей Писаренко (Фото: Instagram*/ sergeypisarenko)

Личная драма и «научный» подход к семье

«Переобувание» и конфликт с Украиной

Сергей Писаренко и Евгений Никишин (Фото: Instagram*/ sergeypisarenko)

«Сами можете посмотреть, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии. Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ! Мы русские и любим Родину! Я живу в Москве, переезжать никуда не собираюсь, не верьте никаким слухам, что якобы я эмигрировал в Эстонию», — цитирует артиста издание StarHit.ru.

«Он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец...», — заявил юморист в интервью Life.ru.

Концерты, спектакли и жизнь в Москве