Осудил СВО, чтобы вернуться в Россию: как Сергея Писаренко подставили украинские спецслужбы и где сейчас живет артист?
Актер, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко, чья карьера стала отражением целой эпохи в российском юморе, 22 июля отмечает свой день рождения. Уроженцу Магнитогорска, известному зрителям по эпизодическим ролям в сериалах «Счастливы вместе» и «Универ», а также по брутальному образу капитана команды КВН «Уездный город», исполняется 58 лет. За плечами этого артиста путь от уральской педагогики до вершин Высшей лиги КВН, блистательные дуэты, громкие скандалы и запутанная личная жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея ПисаренкоБудущий чемпион КВН родился 22 июля 1968 года в промышленном Магнитогорске, в простой рабочей семье. Мать работала парикмахером, отец — металлургом. В детстве Сергей, как и многие мальчишки его района, активно занимался боксом, даже получив звание кандидата в мастера спорта, и мечтал о карьере военного. Судьба распорядилась иначе: после службы в пограничных войсках на китайской границе он поступил в Магнитогорский государственный педагогический институт. Истинный интеллектуал, Писаренко не остановился на одном дипломе: он стал кандидатом педагогических наук и долгое время преподавал психологию в родном вузе.
«Психология — это невероятный тренажерный зал для мозгов», — говорил он позже в интервью изданию WomanHit.ru.Именно в стенах института Сергей увлёкся КВН, где в 1997 году встретил своего главного сценического партнёра — Евгения Никишина. Дуэт «задиры и ботаника» стал визитной карточкой команды «Уездный город», которая в 2002 году триумфально выиграла Высшую лигу КВН. Образ лохматого блондина в нелепом пиджаке, который вёл себя по-уральски грубовато и прямолинейно, взрывал залы и сделал Писаренко звездой.
На волне успеха последовали роли в кино: с 2005 года он снимался в сериалах «Туристы», «Счастливы вместе», «Универ» и сегодня его фильмография насчитывает около двух десятков работ. Параллельно он вёл множество телепроектов: от «Смеха в большом городе» до украинских шоу «Кто против блондинок» и «Хочешь, пой!». Казалось, успех сопутствовал ему на каждом шагу, однако за кулисами царила совсем иная атмосфера.
Личная драма и «научный» подход к семьеЛичная жизнь артиста оказалась не менее насыщенной, чем его карьера. Первый брак с Натальей продлился почти 20 лет. В этом союзе родились двое детей — Дарья и Никита. Однако гастрольная жизнь и переезд Писаренко в Москву в 2008 году привели к разрыву: супруга не захотела покидать Магнитогорск. Развод тяжело переживала старшая дочь Дарья, которая долгое время обвиняла отца в случившемся. Будучи психологом, Писаренко пытался наладить контакт, и спустя два года общение возобновилось.
Второй шанс на счастье артист обрел с коллегой по телевидению Мариной Городецкой. Их брак стал настоящим испытанием: у Марины уже было двое детей (Эдуард и Анна), которых Писаренко принял как своих, а в 2017 году у пары родилась общая дочь Варвара. Сейчас артист живет в Москве, стараясь сохранять баланс между большой семьей и работой.
«Переобувание» и конфликт с УкраинойСамая громкая скандальная страница в биографии Писаренко связана с политической ситуацией последних лет. До 2022 года артист активно работал в Украине, был участником «Дизель Шоу» и даже жил в Киеве. Когда началась СВО, он вместе с семьей оказался на территории Украины и, по некоторым данным, даже записал видеообращение, в котором высказывался против спецоперации. Однако вскоре риторика кардинально изменилась.
Вернувшись в Россию, Писаренко заявил, что его заставили записать то видео «под дулами автоматов» украинские спецслужбы, и он никуда не собирается переезжать из РФ.
«Сами можете посмотреть, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии. Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ! Мы русские и любим Родину! Я живу в Москве, переезжать никуда не собираюсь, не верьте никаким слухам, что якобы я эмигрировал в Эстонию», — цитирует артиста издание StarHit.ru.В феврале 2025 года он позволил себе циничную шутку в адрес украинского коллеги Игоря Ласточкина, который ушел на фронт.
«Он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец...», — заявил юморист в интервью Life.ru.Этот шаг вызвал волну возмущения и навсегда закрыл для него двери украинского шоу-бизнеса.
Концерты, спектакли и жизнь в МосквеНа сегодняшний день Сергей Писаренко продолжает активную гастрольную деятельность. В 2026 году зрители могут увидеть его в антрепризном спектакле «Мужчина нарасхват» на площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ранее он участвовал в шоу «Дом культуры и смеха» на канале «Россия-1» и «Анекдот-клуб "Нехмурые Люди"» на ТВЦ.
Несмотря на то, что в некоторых городах РФ артисту отказывали в выступлениях из-за его прошлых заявлений, он остается востребованным. Писаренко продолжает выступать в дуэте с Никишиным и, судя по афишам, не собирается уходить на пенсию.