Освобождение Диброва, блокада ВСУ под Северском и активная оборона Купянска: последние новости СВО на 30 декабря
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьАвиация ВС РФ активизировала работу, нанося удары по украинским оборонительным позициям для поддержки наступательных действий штурмовых соединений. Подразделения противника, усиливая фортификационные сооружения, ведут упорные оборонительные бои. Российские военные наступают в Сумском и Краснопольском районах. За сутки достигнут тактический успех с продвижением вперед на нескольких участках общей сложностью до пятисот метров.
Харьковская областьНа данном направлении напряженные бои идут южнее Волчанска в селах и лесных зонах. На Хатненском участке ВС РФ проводят разведку боем и закрепление в лесистой местности, увеличивая контролируемую территорию вдоль границы. ВСУ, введя дополнительные резервы, предпринимают попытки ответных действий.
В районе Старицы ВС РФ нанесли комбинированные огневые удары авиацией по расположению частей 72-й и 127-й бригад в лесополосах. Наступающие группы улучшили свои тактические позиции, продвинувшись на 250 метров. В лесу у Лимана российскими военными заняты несколько укрепленных точек противника с общим продвижением до 650 м. Одна контратака 120-й бригады ВСУ была успешно отбита.
Запорожское направлениеПродолжаются напряженные столкновения в районе Приморского. Подразделения ВС РФ увеличили контролируемую территорию к западу от Степногорска. Ведётся тактическое продвижение по автодороге в сторону села Веселянка. В результате успешных действий ВС РФ расстояние от передовых позиций до южной окраины города Запорожье в настоящее время составляет около 15 километров. Российские военные завершают очистку подвалов и окрестных районов в Гуляйполе. На юге готовится плацдарм для наступления на Орехов. Задача штурмовиков РФ — ликвидировать «карман» в направлении Дорожнянки.
Северское направлениеЗа минувшие сутки не стихали активные боестолкновения в районе Резниковки. Минобороны России официально объявило о взятии под контроль населенного пункта Диброва, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития наступления в северо-западном направлении в сторону ключевой трассы «Красный Лиман — Славянск».
В черте Резниковки идут уличные схватки. Российские военные осуществляют охват села с флангов, наступая по открытой местности к северу и югу от автодороги на Рай-Александровку. На данном участке складывается реальная угроза блокады вражеских гарнизонов в Озёрном и Закотном, что может привести к полному прекращению их снабжения.
Краснолиманское направлениеПродолжаются боестолкновения на подступах к городу Красный Лиман. Активные боевые действия ведутся на восточной и северной окраинах населенного пункта. На остальных участках данного направления существенных изменений в линии соприкосновения не зафиксировано. Позиции в районах Яровой и Дробышево остаются стабильными.
Покровское направлениеПосле взятия под контроль Димитрова и Родинского подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия, наращивая усилия на данном участке фронта. Ведутся бои по вытеснению противника из укрепленных позиций в районе Сухецкого. Наступающие части приблизились к основному оборонительному рубежу украинской армии, расположенному восточнее Белицкого, и вступили в огневой контакт. Продолжаются столкновения вблизи населенного пункта Новое Шахово.
Купянское направлениеНа данном направлении сохраняется напряженная обстановка, в районе города продолжаются ожесточенные бои. Российские войска удерживают ключевые позиции, включая центральную часть города на правом берегу реки Оскол, отражая атаки противника. За минувшие сутки ВСУ предприняли серию штурмовых действий. Российскими подразделениями были успешно отражены атаки в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. Всего на данном направлении противник провел пять атак, включая попытки продвижения вблизи Песчаного.
По данным командования ВС РФ, территория, контролируемая украинской группировкой на левом берегу Оскола восточнее города, сокращена более чем вдвое. Ликвидация окруженных там формирований противника ведется по утвержденному плану и планируется к завершению в январе-феврале 2026 года.