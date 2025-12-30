30 декабря 2025, 10:06

Фото: Минобороны РФ

На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Северское направление Краснолиманское направление Покровское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Северское направление

Краснолиманское направление

Покровское направление

Купянское направление