ВСУ пугали жителей Красноармейска запуском дронов во дворах
Беженка Кулик: ВСУ запускали дроны из дворов жилых домов Красноармейска
Украинские военные запускали беспилотники прямо из дворов жилых домов в Красноармейске. Об этом заявила беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.
По ее словам, операторы ВСУ использовали жилую застройку для запуска дронов. Также они, по утверждению женщины, спускались в подвалы, где прятались местные жители.
«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала собеседница агентства.Эти заявления прозвучали на фоне сообщений об освобождении Красноармейска силами российской группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки «Север» ликвидировали несколько групп украинских военных в районе Иволжанского Сумской области.