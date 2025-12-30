ВСУ пугали жителей Красноармейска запуском дронов во дворах

30 декабря 2025, 08:15

Беженка Кулик: ВСУ запускали дроны из дворов жилых домов Красноармейска

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские военные запускали беспилотники прямо из дворов жилых домов в Красноармейске. Об этом заявила беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.





По ее словам, операторы ВСУ использовали жилую застройку для запуска дронов. Также они, по утверждению женщины, спускались в подвалы, где прятались местные жители.

«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала собеседница агентства.