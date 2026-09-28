28 сентября 2026, 06:15

Беженка Карэк: Капеллан ВСУ требовал у жителей Белицкого, чтобы те выдали ему ребёнка

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинский капеллан (военный священник), представившийся волонтером, приезжал в город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) с оружием и требовал от местных жителей, чтобы те отдали ребёнка для принудительной эвакуации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала беженка Ангелина Карэк.





По её словам, мужчина не раз появлялся в городе с автоматом. Он кричал, нецензурно выражался и настойчиво спрашивал, где находится ребёнок. Мирные жители отказывались выдавать мать с ребёнком и утверждали, что их нет. Карэк отметила, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию несовершеннолетних, в том числе без согласия родителей.





США оставили Украину без ракет для Patriot

«Ну, мы признались, что мы такие-то, а ребенка вывезли за границу, и об этом никто не знает. И после этого, слава Богу, они оставили нас в покое», — пояснила Карэк.