Украинский «волонтер» с автоматом настойчиво пытался забрать ребёнка у жителей Белицкого
Беженка Карэк: Капеллан ВСУ требовал у жителей Белицкого, чтобы те выдали ему ребёнка
Украинский капеллан (военный священник), представившийся волонтером, приезжал в город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) с оружием и требовал от местных жителей, чтобы те отдали ребёнка для принудительной эвакуации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала беженка Ангелина Карэк.
По её словам, мужчина не раз появлялся в городе с автоматом. Он кричал, нецензурно выражался и настойчиво спрашивал, где находится ребёнок. Мирные жители отказывались выдавать мать с ребёнком и утверждали, что их нет. Карэк отметила, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию несовершеннолетних, в том числе без согласия родителей.
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Чтобы спрятать ребёнка, люди оборудовали в подвале дома специальный тайник. В один из своих «визитов» украинец начал взламывать все двери, однако не сумел найти несовершеннолетнего и был вынужден уехать с пустыми руками. Позже солдаты ВСУ ещё трижды приходили искать ребёнка. Они угрожали населению — установили личности отдельных людей и обещали их застрелить.
«Ну, мы признались, что мы такие-то, а ребенка вывезли за границу, и об этом никто не знает. И после этого, слава Богу, они оставили нас в покое», — пояснила Карэк.