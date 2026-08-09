Освобождение Ивановки, ликвидация складов связи в Одесском порту и уничтожение HMMWV: последние новости СВО на 9 августа
Российские войска продолжают системную работу по нарушению логистических цепочек и перекрытию каналов снабжения противника. Параллельно на нескольких тактических направлениях активно действуют подразделения беспилотной авиации и штурмовые группы ВС РФ, которые выявляют и уничтожают бронетехнику, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 153 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары по портовой инфраструктуре и морским судам УкраиныРоссийские войска продолжают целенаправленное поражение объектов портового хозяйства и плавсредств, задействованных в снабжении украинских формирований. Минувшим днем высокоточные авиационные средства и ударные БПЛА отработали по нескольким целям. В одесском порту уничтожены тыловые пункты хранения средств связи и радиоэлектронной борьбы. В николаевской гавани поражены сухогруз с партией вооружения и складские помещения с боеприпасами и материальными запасами.
В акватории Чёрного моря потоплено грузовое судно, перевозившее имущество для нужд противника. Все назначенные объекты полностью выведены из строя. Систематическое разрушение припортовой логистики перекрывает каналы поступления зарубежной помощи, снижает интенсивность вражеских перевозок и ограничивает возможность противника накапливать резервы в прибрежных районах.
Ликвидация ББМ «HMMWV» ВСУ с личным составомРасчеты беспилотных систем ВС РФ ведут активное противодействие артиллерии и средствам наблюдения неприятеля на Славянском направлении. В ходе планового патрулирования с воздуха операторы зафиксировали и поразили американскую бронемашину HMMWV вместе с экипажем ВСУ. Ликвидация этой единицы техники перекрывает каналы подвоза штурмовой пехоты к переднему краю и затрудняет смену подразделений на опорных пунктах. Сокращение мобильности обороняющихся формирует тактический перевес для наступающих штурмовых групп российской армии.
Удары по логистике противника на Краматорском рубежеОператоры дронов «Южной» группировки в ходе активного мониторинга воздушного пространства на Краматорском направлении минувшей ночью поразили три автомобиля и три наземных роботизированных платформы украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, разведывательные аппараты засекли перемещение вражеских машин в сторону линии фронта и передали координаты ударным расчётам. Последовавшие попадания ликвидировали транспорт вместе с находившейся внутри пехотой.
Параллельно беспилотные средства наблюдения выявили три роботизированных комплекса, обеспечивавших тайную доставку боеприпасов и снаряжения к окопам. Полученные целеуказания мгновенно направлены к расчётам FPV-дронов, которые точными ударами ликвидировали вражескую технику. Отсутствие автомобильной тяги и роботизированных перевозчиков перекрывает пути снабжения вражеских гарнизонов, срывает подвоз резервов и подкрепление огневых позиций. Ослабление тыловых артерий напрямую облегчает задачу штурмовым отрядам ВС РФ при взятии опорных пунктов.
Успехи группировки войск «Север»В Харьковской области подразделения группировки «Север» успешно проводят наступательные операции и минувшим днём взяли под контроль населённый пункт Ивановка. Российская армия нанесла удары по позициям четырёх механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ, а также двух штурмовых полков и теробороны в районе Василевки, Металловки, Дергачей, Цуповки и Купино.
В Сумской области удары наносятся по механизированной бригаде и двум бригадам теробороны в районах Кучеровки, Груновки и Писаревки. Враг понёс значительные потери: около 240 человек личного состава, две бронемашины, десять транспортных средств, одна хорватская установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 и две станции радиоэлектронной борьбы.