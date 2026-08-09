Глава Воронежской области раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

09 августа 2026, 07:10

Гусев: силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Воронежской областью

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Ночью система ПВО перехватила в небе над Воронежем и четырьмя районами области шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.





Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений инфраструктуры, предварительно, нет. Стоит отметить, что Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами региона было обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.