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Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать Москву

Собянин: силы ПВО сбили три дрона ВСУ, летевших на Москву
Фото: iStock/bbsferrari

Средства ПВО перехватили три вражеских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.



Градоначальник отметил, что в настоящий момент на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Он не проинформировал, какого типа были сбитые дроны, и не назвал район, над которым их ликвидировали. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры также не приводится.

Ранее об атаке вражеских беспилотников сообщал в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, за последние часы силы ПВО сбили над территорией региона четыре дрона. Соответствующий пост появился 9 августа в 01:34 мск.

Лидия Пономарева

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