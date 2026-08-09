Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать Москву
Средства ПВО перехватили три вражеских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Градоначальник отметил, что в настоящий момент на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Он не проинформировал, какого типа были сбитые дроны, и не назвал район, над которым их ликвидировали. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры также не приводится.
Ранее об атаке вражеских беспилотников сообщал в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, за последние часы силы ПВО сбили над территорией региона четыре дрона. Соответствующий пост появился 9 августа в 01:34 мск.
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