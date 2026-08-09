ВСУ атаковали Тульскую область
Украинские боевики атаковали беспилотниками Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
По его словам, система ПВО перехватила еще четыре вражеских БПЛА над Тульской областью. Информация о сбитых дронах появилась 9 августа в 01:34 мск.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Миляев подчеркнул, что в регионе продолжает сохраняться опасность атаки беспилотников.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгороду. Восемь из них госпитализировали в больницы города.
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