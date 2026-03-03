На фронтах специальной военной операции российские войска развивают наступательную инициативу, демонстрируя высокие темпы продвижения на нескольких стратегических направлениях. Решительные действия штурмовых отрядов, подкрепленные огневой поддержкой с воздуха и земли, способствуют освобождению новых территорий и населенных пунктов. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении ВС РФ ведут активное наступление. Основной удар приходится на Глуховский район и окрестности Юнаковки. Российские войска удерживают тактическую инициативу, расширяя зону контроля и срезая выступ на стыке трёх областей. Продвижение сопряжено с трудностями из-за эшелонированной обороны противника.
За минувшие сутки в ходе боев нанесено высокоточное поражение по пусковым установкам РСЗО HIMARS и Vampire. Уничтожение этих средств фиксируется как успех, снижающий интенсивность ударов по приграничным районам. Подразделения ВСУ на данном участке придерживаются пассивной обороны. Сложившаяся оперативная обстановка вынуждает киевский режим перебрасывать резервы для предотвращения углубления российских частей.
Харьковская область
Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника с занятых рубежей. К западу от Волчанска идут бои по освобождению левобережья Северского Донца. В населенном пункте Волчанские Хутора штурмовые группы РФ завершают зачистку кварталов. Официально подтверждено взятие под контроль села Круглое. Штурмовые действия российской армии принесли результат на подступах к Лиману, заняты окраины и установлено господство над ключевыми лесополосами вдоль трассы на Вильчу. Интенсивные удары ВКС и артиллерии поражают позиции ВСУ южнее Старицы. Действия на границах врага обеспечивают возможность продвижения к Избицкому, кроме того, маневры российских военных ограничивают возможности врага для перемещения резервов, не позволяя им перебросить силы к Купянску или Красному Лиману.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении 3 марта 2026 года российские подразделения развивают наступление. Официально подтверждено освобождение населенного пункта Дробышево, расположенного в трех километрах северо-западнее Красного Лимана. В самом Красном Лимане продолжаются тяжелые городские бои в восточных кварталах. На северном фланге участка российские войска улучшили тактическое положение на окраинах Святогорска, в Яровой водружен российский флаг. Передовые группы ВС РФ расширяют зону операций, закрепившись в районах Пришиба и Татьяновки, создавая условия для контроля над поймой Северского Донца.
Северское направление
На Северском направлении российские войска добились значительного успеха. После двух месяцев боев официально подтверждено освобождение населенного пункта Резниковка. Подразделения ВС РФ закрепляются на новых рубежах к северу и югу от села, расширяя зону контроля. Противник отходит на линию Калеников, где формирует последний крупный оборонительный узел перед Рай-Александровкой. Южнее Федоровки Второй российские части продвинулись в глубину более чем на три километра. Штурмовые группы заняли комплекс сельскохозяйственных построек, улучшив тактическое положение. Боестолкновения фиксируются в районе Кривой Луки, где противник пытается сдержать натиск.
Гуляйпольское направление
На Гуляйпольском направлении подразделения развивают наступление от населенного пункта Горькое в сторону мощного укрепрайона южнее Верхней Терсы. Ликвидация этого узла обороны позволит окончательно срезать выступ, который противник использовал для рейдов диверсионных групп в направлении Прилук и Еленоконстантиновки. В районе Рождественского ВС РФ ведут работы по инженерному оборудованию и закреплению на достигнутых рубежах. На северном фасе участка сохраняется сложная обстановка: со стороны Покровского противник предпринимает тактические попытки вклиниться в направлении линии Вишневое — Вербовое.
Красноармейское направление
ВС РФ развивает наступление западнее и северо-западнее Красноармейска (Покровска). Штурмовые группы ведут бои в северной части Гришино, закрепляясь на новых рубежах. Отмечается встречные бои в Сергеевке, а также заняты позиции в районе Молодецкого. Российские военные продавливают оборону противника вдоль границы Днепропетровской области, стремясь выйти к реке Бык. Продвижение севернее Сергеевки создает условия для изоляции Гришино с западного направления. На Добропольском выступе продолжаются ожесточенные столкновения в районах Белицкого и Нового Донбасса. Южнее ведется зачистка Беляковки, открывающая путь в направлении Межевой. Успех на данном векторе ставит под угрозу западные маршруты снабжения украинских войск в районе Доброполья.