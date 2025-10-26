Освобождение Куриловки, замыкание котла под Купянском и успехи ВС РФ под Покровском: последние новости СВО на 26 октября
За минувшие сутки ВСУ предприняли массированную атаку дронами на российские регионы, все беспилотники были сбиты системами ПВО. В это же время российские войска продолжают активное наступление на фронте, освобождая новые территории и усиливая свои позиции. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная атака БПЛА
По информации Минобороны РФ, ночью расчеты ПВО успешно отразили воздушную атаку, сбив 82 украинских беспилотника. Захват и уничтожение дронов произошло в различных регионах и зонах. В Брянской области было сбито 30 беспилотников, в Тульской области — 26. Воздушное пространство над Черным и Азовским морями стало местом перехвата 7 и 4 дронов соответственно. В Краснодарском крае и Рязанской области было сбито по 4 беспилотника, в Ростовской области — 3. Два дрона были уничтожены в Московском регионе, один из которых направлялся в сторону столицы. Также по одному беспилотнику было сбито в Курской и Липецкой областях.
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают наступление, а ВСУ предпринимают попытки контратак, перебрасывая в регион дополнительные резервы. Так, подразделения ВДВ РФ продвинулись вглубь области по лесополосам на 100 м и закрепились на новых позициях. В районе села Константиновка уничтожена штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся провести контратаку.
Харьковская область
Российские подразделения сохраняют тактическую инициативу на данном направлении, оказывая постоянное давление на украинские силы на нескольких участках фронта. На ковшаровском направлении (участок Песчаное — Глушковка) зафиксировано успешное продвижение российских войск на фронте шириной около 10 километров. Подразделениям противника пришлось оставить часть позиций, что привело к увеличению «серой зоны».
В районе Волчанска и так называемого Тихого продолжается методичное выдавливание ВСУ на левый берег реки Волчья. В городской черте Волчанска занято 15 технических зданий с продвижением до 250 метров, тогда как в районе Тихого продвижение составило до 200 метров.
Покровское направление
Покровское направление, включающее Покровско-Мирноградскую агломерацию, остается эпицентром ожесточенных боев. Российские подразделения вытеснили ВСУ за линию железной дороги, отрезав противника от снабжения со стороны Гришино. По другим данным, уже до 70% города контролируется Российской армией.
В Мирнограде бои идут на востоке (район шахты им. Димитрова) и на севере города. Сообщается, что штурмовые группы ВС РФ подошли к микрорайону Западный. Российское командование стремится к полному окружению группировки ВСУ в Покровске. Некоторые источники утверждают, что оставшимся подразделениям был выдвинут ультиматум о сдаче. Военные эксперты не исключают, что зачистка города может быть завершена до конца года.
Угледарское направление
Основные усилия российских войск сосредоточены на закреплении контроля над западным берегом реки Янчур, который был форсирован севернее села Першотравневое. Это село было освобождено российскими войсками, и сейчас там продолжается зачистка. С этого плацдарма открываются возможности для дальнейшего продвижения на юг, в тыл Успеновке, или на запад, к стратегически важной дороге Гуляйполе – Покровское. Продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов Вербовое и Вишнёвое. Российские штурмовые группы ведут наступление на Егоровку, где им удалось закрепиться в южной части населенного пункта.
Краснолиманское направление
Российские войска продвигаются с востока к Красному Лиману, второму по величине железнодорожному узлу, который находится на пересечении маршрутов Харьков — Краматорск и Харьков — Горловка. Поступают сообщения, что украинская сторона, по-видимому, оставляет поселок Масляковку на восточной окраине Красного Лимана, где российские бойцы уже завязали бои на улице Партизанской.
Согласно информации из украинских источников, российское командование успешно создало клин для охвата группировки ВСУ, действуя южнее Заречного и обходя позиции противника с севера. В результате этих действий передовые подразделения ВС РФ вышли на восточную окраину Красного Лимана. Кроме того, стало известно, что ВС РФ захватили крупный опорный пункт к востоку от Загрызово и успешно продвинулись северо-восточнее Ставок.
Купянское направление
Российские войска достигли значительных успехов, завершив операцию по окружению группировки противника в районе города Купянск. Штурмовые отряды ВС РФ овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и заблокировали украинские подразделения на левом берегу восточнее Купянска. В окружении на этом направлении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ.
Тактическим достижением стало занятие населенного пункта Куриловка, расположенного на восточном берегу Оскола и примыкающего к ключевой узловой станции Купянск-Узловой. Это создает серьезную угрозу коммуникациям украинской группировки, оставшейся на левобережье. Параллельно российские штурмовые подразделения, наступая с севера, ведут бои в южной части самого города Купянска.