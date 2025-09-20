Освобождение Муравки и Новоивановки, формирование котла под Серерском: последние новости СВО на 20 сентября
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На фронте в Сумской области сохраняется напряженная динамика боевых действий. Российские войска продолжают вести встречные бои по всему протяжению фронта. Противник предпринимает попытки контратак и перегруппировки сил, однако российские военные демонстрируют уверенное продвижение на правом фланге. За минувшие сутки значительно увеличена интенсивность ударов по позициям ВСУ, что способствует срыву вражеских планов.
За минувшие сутки ВСУ предприняли три контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка. Две из них были проведены в районе населенного пункта Алексеевка, одна — в районе Кондратовки. Все атаки успешно отражены комплексным огневым поражением. После отражения контратак подразделения группировки «Север» продвинулись на 200 метров в лесополосах, улучшив тактическое положение. Беспилотник «Герань-2» точным ударом уничтожил пункт управления РЭБ ВСУ в населенном пункте Осоевка Сумской области. В результате атаки были выведены из строя несколько радиоэлектронных станций и другая военная техника.
Харьковское направление
Подразделения ВС РФ демонстрируют значительное продвижение, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ и попытки контратак. На левом берегу реки Волчья в районе Волчанска российские военные расширили плацдарм и заняли девять технических зданий, закрепившись на новых позициях. На востоке города российские штурмовики продвинулись в районе Тихого.
В лесном массиве к западу от Синельниково российские войска захватили два опорных пункта и одну огневую позицию неприятеля. Продвижение на данном участке составило 200 метров. На Меловое-Хатненском направлении штурмовые группы российских войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем продвинулись на 400 метров.
Запорожское направление
Российские подразделения расширили зону контроля в районе Степногорска и Приморского, активно охватывая вражеские позиции с двух направлений. В ходе боев нанесено значительное поражение формированиям ВСУ в этом районе. ВС РФ освободили Новоивановку, расположенную к западу от Темировки. В районе Ольговского подразделения российской армии продвигаются к Полтавке. В Берёзовом идут ожесточенные бои, где российские штурмовые группы медленно продавливают оборону противника.
Краснолиманское направление
Российские войска продвинулись в северной части Шандриголово, захватив стратегически важные высоты. Это позволяет им контролировать прилегающие районы и отслеживать перемещения противника. Боевые действия продолжаются на подступах к Коровьему Яру. Параллельно войска продолжают наступление в направлении Александровки, охватывая вражеские позиции с двух флангов.
Северское направление
Российские войска полностью освободили Серебрянское лесничество, выбив оттуда подразделения ВСУ. В ходе боев было прорвано три рубежа эшелонированной обороны противника, что позволило выйти к поселку Ямполь в ДНР. Российские войска продвигаются на северском направлении и берут в огневой мешок подразделения ВСУ, расположенные в Северске. Украинских боевиков окружают со всех сторон и выдавливают с занимаемых позиций. Для создания полноценного котла в Северске российским войскам необходимо продвинуться в Дроновке, Ямполе, Закотном и у Резниковки. В настоящее время российские войска ведут бои в населенных пунктах Выемка и Переездное, выравнивая линию фронта и окружая Северск.
Угледарское направление
Российские войска полностью освободили село Новоивановка, расположенное к западу от Темировки. Это улучшает тактическое положение наших подразделений на данном участке. После освобождения Новоивановки российские подразделения начали развивать наступление на соседние населенные пункты, создавая угрозу флангам группировки ВСУ.
В районе Берёзового идут ожесточённые бои. Российские войска, преодолевая сопротивление, постепенно продвигаются вперёд, вытесняя противника с его позиций. Севернее, возле Ивановки, российские штурмовики смогли прорвать оборону врага, создав плацдарм для дальнейшего наступления.
Покровское направление
В западных районах Покровска идут интенсивные встречные боевые действия. Российские войска приступили к штурму железнодорожного вокзала, который является одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ. По предварительным данным, российские подразделения взяли под контроль все дороги, ведущие в город, что лишило противника возможности подвозить боеприпасы и подкрепления. Боевые действия в городе продолжаются. Основное внимание уделяется западным окраинам и промышленной зоне, расположенной к северу от железной дороги. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населённого пункта Муравка, что открывает дорогу на соседние сёла Беляковка и Марьевка.