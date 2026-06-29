За минувшие сутки российские подразделения нанесли ряд точечных ударов по объектам ВСУ на нескольких направлениях. Операторы FPV-дронов группировки «Центр» уничтожили артиллерийскую и автомобильную технику противника в Доброполье, а ударные «Герани» поразили тренировочный лагерь спецназа ВСУ под Николаевом. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВО
Минувшей ночью дежурные расчёты противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали 209 беспилотников самолётного типа. Средства ПВО отработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Поражения целей также зафиксированы в воздушном пространстве над Азовским и Чёрным морями.
Охота на технику и живую силу ВСУ в Доброполье
Операторы ударных FPV-комплексов ВС РФ поразили артиллерийскую и колёсную технику ВСУ на Добропольском участке фронта. В ходе точечных атак уничтожены замаскированная гаубица, бронеавтомобили HMMWV, «Козак», грузовик Iveco и пехота противника. Российские военные ведут непрерывное патрулирование в воздушном пространстве, выявляя движущиеся и стационарные объекты неприятеля. Удары приходятся по скрытым орудийным позициям, используемым для обстрелов российских рубежей, и по мобильным средствам доставки резервов, боеприпасов и снаряжения. Приоритетными целями становятся огневые точки, полевые укрытия и командные центры вражеских БПЛА.
ВС РФ перехватывает и таранит вражеские дроны в воздухе
Подразделения беспилотной авиации группировки «Запад» ведут системную охоту на разведывательные и ударные аппараты ВСУ. Совместно с частями РЭБ и наземными постами наблюдения расчёты обеспечивают сплошной мониторинг неба и глушат неприятельские БПЛА на закреплённых рубежах. Согласно данным Минобороны РФ, очередная цель – гексакоптеры R-18 – выявлена станциями радиолокации. Координаты переданы экипажам FPV-перехватчиков. Кадры с камер зафиксировали моментальный перехват: операторы догнали вражеские аппараты в воздушном пространстве и уничтожили их прямым столкновением.
Ликвидация скопления живой силы ВСУ на Сумском направлении
Экипажи беспилотной разведки обнаружили участок лесополосы с плотным скоплением пехоты ВСУ, готовившейся к активным действиям. Данные о координатах в реальном времени ушли к орудийным расчётам ВС РФ. Артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному скоплению в лесном массиве. Слаженная связь между воздушными разведчиками и огневыми группами позволяет мгновенно вскрывать замаскированные объекты и добиваться гарантированного поражения цели. Ликвидация живой силы в лесополосе не даёт противнику формировать резервы для контратак и ослабляет его ударные возможности.
Окраины Константиновки под прицелом
Орудийные расчёты 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса ВС РФ обеспечивают огневое прикрытие наступающих частей. Противник, оставивший городскую застройку, пытается занять оборону в пригородной зоне Константиновки. Разведывательные БПЛА засекли две малочисленные группы украинских формирований. Отходя под давлением российских штурмовых отрядов, они укрылись в строениях на окраинах. Координаты незамедлительно поступили к артиллеристам соединения. Расчёты накрыли выявленные объекты. Укрытия и личный состав противника ликвидированы полностью.
Успехи группировки войск «Восток»
Штурмовые группы соединений «Восток» взломали тыловые порядки украинских формирований и установили контроль над населенным пунктом Писанцы в Днепропетровской области и Новосёловкой в Запорожской области. Огневое воздействие обрушилось на подразделения механизированной, четырёх воздушно-десантных, двух ударных бригад и трёх штурмовых полков ВСУ. Удары фиксируются у населённых пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка (Днепропетровская область), а также Малиновка, Васиновка и Любицкое (Запорожская область). В этих районах подавляются опорные узлы, уничтожаются бронегруппы и пехота противника.
«Герань» накрыла спецназовский полигон под Николаевом
Беспилотные ударные комплексы «Герань» в автоматическом режиме наведения поразили учебную базу оперативного центра специальных операций «Юг» у села Прибугское Николаевской области. Пять высокоточных дронов обрушились на места скопления личного состава и хранилища спецсредств передвижения по воде – жёсткие надувные конструкции и безэкипажные катера. Данные объективного контроля подтверждают разрушение инфраструктуры лагеря.