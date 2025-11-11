Боевики 47-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы командира и идти на штурм

11 ноября 2025, 07:16

Фото: iStock/IherPhoto

В районе Юнаковки (Сумская область) военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые приказы своего 26-летнего командира М. Данильчука, не желая идти в атаку. Об этом пишет РИА Новости.