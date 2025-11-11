Боевики 47-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы командира и идти на штурм
В районе Юнаковки (Сумская область) военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые приказы своего 26-летнего командира М. Данильчука, не желая идти в атаку. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в населенном пункте Волчанск Харьковской области ВСУ продолжают массово сдаваться в плен.
До этого британский аналитик заявил о неспособности Запада защитить Украину
Читайте также: