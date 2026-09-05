05 сентября 2026, 10:05

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системное давление на военную инфраструктуру и передовые позиции противника. За минувшие сутки высокоточными средствами поражены объекты металлургии, энергоснабжения и логистики в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях, нарушающие снабжение ВСУ. На линии боевого соприкосновения подразделения группировок «Восток», «Южная» и «Днепр» уничтожили командные пункты управления дронами, роботизированные системы, опорные пункты и склады, а также освободили населённый пункт Никаноровка в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожье Ликвидация вооружения и техники ВСУ в Херсонской области Артиллерийский удар по укрытию ВСУ в Дружковке Успехи подразделения «Южной» группировки войск



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация вооружения и техники ВСУ в Херсонской области

Артиллерийский удар по укрытию ВСУ в Дружковке

Успехи подразделения «Южной» группировки войск