Освобождение Никаноровки, удары по металлургическим заводам и логистике ВСУ: последние новости СВО на 5 сентября
Российские войска продолжают системное давление на военную инфраструктуру и передовые позиции противника. За минувшие сутки высокоточными средствами поражены объекты металлургии, энергоснабжения и логистики в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях, нарушающие снабжение ВСУ. На линии боевого соприкосновения подразделения группировок «Восток», «Южная» и «Днепр» уничтожили командные пункты управления дронами, роботизированные системы, опорные пункты и склады, а также освободили населённый пункт Никаноровка в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 53 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 5 сентября ВС РФ провели массированную операцию с применением ракет наземного базирования и дальнобойных БПЛА. Целями стали объекты металлургического комплекса в Днепропетровской области, питающие оборонный сектор, а также логистические узлы и энергосооружения в Николаевской и Одесской областях.
В Днепропетровской области удары нанесены по мощностям металлургического комбината Днепродзержинск («Каметсталь») и металлургического завода Днепр («Днепровский металлургический завод») – основным поставщикам проката для украинского ВПК. В Николаеве и Николаевской области уничтожены складской хаб военного имущества и трансформаторная подстанция «Николаевская». В Одесской области под удар попали логистический центр в селе Дачное и сухогруз в порту Черноморск, перевозивший арсенал для ВСУ.
По информации Минобороны РФ, вечером 4 сентября российскими военными также нанесены удары и по Киевской области: разгромлен складской комплекс «Святопетровский», две топливные базы в военном городке Блиставица (аэродром Гостомель) и центр радиоэлектронной разведки в Броварах.
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в ЗапорожьеРазведчики группировки «Восток» зафиксировали интенсивные полёты вражеских БПЛА. Отследив маршруты взлётов и посадок, ВС РФ вычислили места базирования станций наведения противника. Координаты незамедлительно легли в основу огневой работы расчётов Д-30. Гаубицы накрыли подготовленные стартовые площадки, узлы связи и технические посты.
Как сообщает Минобороны РФ, прямыми попаданиями уничтожены пульты управления, комплексы ретрансляции, готовые к старту аппараты и расчёты операторов. В результате слаженных действий артиллерии враг лишился ключевых элементов системы управления беспилотной авиацией, что парализовало его разведывательные и ударные возможности.