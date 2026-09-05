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Освобождение Никаноровки, удары по металлургическим заводам и логистике ВСУ: последние новости СВО на 5 сентября

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системное давление на военную инфраструктуру и передовые позиции противника. За минувшие сутки высокоточными средствами поражены объекты металлургии, энергоснабжения и логистики в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях, нарушающие снабжение ВСУ. На линии боевого соприкосновения подразделения группировок «Восток», «Южная» и «Днепр» уничтожили командные пункты управления дронами, роботизированные системы, опорные пункты и склады, а также освободили населённый пункт Никаноровка в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 53 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

В ночь на 5 сентября ВС РФ провели массированную операцию с применением ракет наземного базирования и дальнобойных БПЛА. Целями стали объекты металлургического комплекса в Днепропетровской области, питающие оборонный сектор, а также логистические узлы и энергосооружения в Николаевской и Одесской областях.

В Днепропетровской области удары нанесены по мощностям металлургического комбината Днепродзержинск («Каметсталь») и металлургического завода Днепр («Днепровский металлургический завод») – основным поставщикам проката для украинского ВПК. В Николаеве и Николаевской области уничтожены складской хаб военного имущества и трансформаторная подстанция «Николаевская». В Одесской области под удар попали логистический центр в селе Дачное и сухогруз в порту Черноморск, перевозивший арсенал для ВСУ.

По информации Минобороны РФ, вечером 4 сентября российскими военными также нанесены удары и по Киевской области: разгромлен складской комплекс «Святопетровский», две топливные базы в военном городке Блиставица (аэродром Гостомель) и центр радиоэлектронной разведки в Броварах.

Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ
Разведчики группировки «Восток» зафиксировали интенсивные полёты вражеских БПЛА. Отследив маршруты взлётов и посадок, ВС РФ вычислили места базирования станций наведения противника. Координаты незамедлительно легли в основу огневой работы расчётов Д-30. Гаубицы накрыли подготовленные стартовые площадки, узлы связи и технические посты.

Как сообщает Минобороны РФ, прямыми попаданиями уничтожены пульты управления, комплексы ретрансляции, готовые к старту аппараты и расчёты операторов. В результате слаженных действий артиллерии враг лишился ключевых элементов системы управления беспилотной авиацией, что парализовало его разведывательные и ударные возможности.

Ликвидация вооружения и техники ВСУ в Херсонской области

Бойцы 18-й армии группировки «Днепр» поразили две единицы вражеской техники в Херсонской области. Ночная разведка вскрыла в окне промзоны турель-сеткомёт с ИИ-наведением. Днём операторы FPV-дронов подтвердили координаты и двумя попаданиями вывели устройство из строя. В следующем вылете расчёт «КВН» перехватил движение наземной платформы противника, гружёной провизией, бытовым газом и прицепом с имуществом. Ударный аппарат настиг цель, вызвав взрыв баллона, который полностью разрушил роботизированную систему ВСУ.

Артиллерийский удар по укрытию ВСУ в Дружковке

Разведчики группировки «Южная» вскрыли точку дислокации противника в частном секторе Дружковки. Украинские подразделения оборудовали базу в жилом доме, используя для манёвров багги, который оставляли в прилегающем гараже. Координаты были незамедлительно переданы расчёту буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». Орудие отработало по зданию прямым наведением. Строение полностью разрушено, личный состав ВСУ, находившийся внутри, ликвидирован. Взаимодействие авиаразведки и ствольной артиллерии обеспечивает молниеносное обнаружение и поражение даже тщательно скрытых объектов.

Успехи подразделения «Южной» группировки войск

В ходе наступательных действий в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации штурмовые группы 85-й мотострелковой бригады 3-й армии группировки «Южная» освободили село Никаноровка в Донецкой области. Успеху предшествовала работа разведки и операторов дронов, нарушивших линии снабжения противника как в самом населённом пункте, так и на подступах к нему. Вслед за этим расчёты БПЛА и ствольная артиллерия бригады обрушили плотный огонь на вражеские укрепления. Под его прикрытием пехота стремительно заняла позиции и выдавила неприятеля с занимаемых рубежей.

Елена Генералова

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