Освобождение Полтавки и Охотничьего, успехи ВС РФ под Покровском и Константиновкой: последние новости СВО на 20 октября
ВС РФ продолжают наступательные действия, расширяя зону своего контроля. Украинские военные вынуждены переходить к оборонительной тактике, но их способность к сопротивлению снижается из-за значительных потерь и нехватки подкрепления. Более подробно о ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Российские штурмовые группы при поддержке авиации ВКС и артиллерии продолжают продвижение в лесополосах на всем участке фронта в Сумской области. На правом фланге наступления отмечено продвижение штурмовых групп на 100 метров. Противник провел за минувшие сутки четыре контратаки. Три из них были совершены в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка, и еще одна — южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады. Все атаки были отражены с помощью комплексного огневого поражения, после чего противник с потерями отошел на исходные позиции.
Харьковская область
ВС РФ развивают наступление на левом берегу реки Волчья в черте города Волчанск и в районе поселка Тихий. Наступление поддерживается ударами российской авиации и огнем тяжелых огнеметных систем ТОС-1А. На левобережье Волчанска российские военные продвинулись на 250 метров, в ходе боя была проведена зачистка более 20 зданий. В районе Тихого российские войска продолжили развивать тактический успех, увеличив продвижение на 400 метров.
В районе Отрадного российские штурмовые отряды углубились в лесопосадки на Меловом-Хатнее, продвинувшись на 400 метров. Авиаудары российской авиации уничтожили вражеские позиции и скопления живой силы в районе Двуречанского.
Угледарское направление
За минувшие сутки на Угледарском направлении ВС РФ достигнуты существенные тактические успехи, установлен полный контроль над населенными пунктами Полтавка и Охотничье. На центральном участке фронта между Вербовым и Привольем подразделениями занята территория протяженностью до 10 километров. В настоящее время продолжаются активные боевые действия за населенные пункты Егоровку и Вишнёвое. На северном фланге направления ведется наступление на опорный пункт Волчье, параллельно осуществляется маневр по охвату подготовленных оборонительных рубежей противника в районе Великомихайловки.
Покровское направление
На Покровском направлении отмечается активное наступление российских подразделений, развивающееся по нескольким оперативным осям. Основные усилия сосредоточены на продвижении вдоль железнодорожной линии в направлении Гришино. В то же время ведутся интенсивные уличные бои в центральных кварталах Покровска, а также на подступах к Мирнограду.
В результате успешных действий российских войск населенный пункт Чунишино взят под полный контроль. Также установлен контроль над участком автомобильной трассы вплоть до Новопавловки. Тактическое продвижение отмечено на Родинском направлении и в районе поселка Новый Донбасс, где наши подразделения закрепляются на достигнутых рубежах.
Константиновское направление
Армия России продолжает расширять плацдарм для будущего штурма южных подступов к городу. Активные боевые действия ведутся на восточной окраине самой Константиновки, а также в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Плещеевка. За прошедшие сутки российские штурмовые подразделения, наступающие с юга и востока, смогли пробиться к юго-восточным окраинам Константиновки, где в настоящее время идут бои. Успешное развитие наступления под Константиновкой создает угрозу для всей украинской группировки в этом районе.
Краснолиманское направление
ВС РФ продолжают наступательные действия западнее населенных пунктов Мирный и Заречный, а также в лесном массиве между Заречным и Ямполем. В районе поселка Ямполь российским бойцам удалось расширить зону контроля на севере, вытеснив противника с ряда позиций. Ожесточенные бои также ведутся на подступах к Платоновке и в улицах Дроновки. Украинское командование вынуждено признать утрату ряда оборонительных рубежей на этом участке фронта. Противник продолжает вести позиционные бои и применять маневренную оборону, однако несет значительные потери.
Купянское направление
За минувшие сутки противник предпринял четыре атаки в сторону населенного пункта Песчаное, однако все штурмовые действия были отражены силами обороны. Российское командование рассматривает Купянск как одну из ключевых целей, пытаясь создать плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Красного Лимана и Славянска. За прошедшую неделю войскам РФ удалось улучшить тактическое положение в районе Песчаного. Некоторые источники сообщают, что российские подразделения продвинулись к восточным окраинам города, а в самом Купянске идут ожесточенные бои.