Киев опасается паузы в вопросе вступления в ЕС
Киев опасается, что его заявку на вступление в Евросоюз могут отложить из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции весной 2027 года. Об этом сообщает Politico.
Как пишет издание, из-за такой ситуации тема расширения ЕС рискует уйти с повестки дня. В то же время Брюссель тревожат темпы реформ на Украине.
Еще один повод для беспокойства Киева — предложенное Францией и Германией «ассоциированное членство» для страны. По словам неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров, Украина не отвергает эту идею, но хочет более твердых гарантий относительно ее итогов.
Ранее стало известно, что взаимодействие с Западом постепенно возобновляется. На это указывают контакты России с действующими и бывшими западными чиновниками.
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