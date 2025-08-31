Освобождение посёлка Камышеваха в ДНР, контроль над маршрутом снабжения ВСУ в Купянске: последние новости СВО на 31 августа
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном продолжаются активные боевые действия. Российские войска сохраняют оперативную инициативу, методично продвигаясь вперед и успешно отражая контратаки ВСУ. В Юнаковке российские десантники ведут ожесточённые бои в южной части села. Им удалось продвинуться на 600 метров в юго-восточном направлении и захватить 13 зданий. В настоящее время они закрепляются на новых позициях. ВСУ периодически предпринимают контратаки с флангов, однако все атаки успешно отражаются комплексным огневым воздействием российских подразделений.
В районе Алексеевки ВСУ предприняли попытку контратаки, которая была нейтрализована с применением комплексного огневого поражения — утраты позиций ВС РФ не допущено. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано — ВСУ активных действий не предпринимали, однако отмечается переброска вражеских подкреплений.
Харьковское направление
В лесном массиве в районе Синельниково продолжаются ожесточенные встречные бои. В Волчанске подразделения ВС РФ успешно расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья при поддержке расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, наносящих эффективные удары по позициям противника. На левобережье Волчанска российские штурмовые группы продвинулись на 100 метров, заняв технологическое здание. Отмечено успешное продвижение в восточной части городского лесного массива. Западнее Синельниково подразделения, отразив контратаку ВСУ, продвинулись на 600 метров вперед и заняли два опорных пункта противника, укрепляя свои позиции на новых рубежах.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, сохраняющие высокую интенсивность. На левом фланге фронта идут напряженные бои в районе Удачного, где российские подразделения ведут наступление, преодолевая сопротивление противника. В южной части Покровска войска РФ пробиваются к районам многоэтажной застройки, где встречают организованное сопротивление ВСУ, выражающееся в частых контратаках.
Восточнее Мирнограда российские силы развивают наступление в районе шахты «Капитальная», что создает дополнительное давление на оборонительные порядки противника и способствует постепенному прорыву его обороны. Покровское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта, где российские войска демонстрируют тактическое превосходство и последовательно реализуют оперативные планы по дестабилизации украинской обороны.
Северское направление
На Северском направлении ситуация сохраняет относительную стабильность при высокой интенсивности боевых действий. Основные столкновения фиксируются в районе Выемки и на западных окраинах Серебрянки, где российские подразделения ведут наступательные действия, преодолевая сопротивление ВСУ. В самом Северске войска РФ наносят точные удары по позициям противника и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, что нарушает систему управления и координации украинских формирований.
Продолжаются ожесточенные бои в Кременском лесу и Серебрянском лесничестве, где российские силы сохраняют тактическую инициативу и методично продвигаются вперед, несмотря на сложные лесные условия и попытки ВСУ контратаковать. За минувшие сутки на этом направлении противник предпринял семь атак, все из которых были успешно отражены с нанесением значительных потерь живой силе и технике ВСУ.
Купянское направление
Северо-западнее Купянска ВСУ предпринимают попытки контратак, однако их результаты остаются неопределенными и не приносят существенных оперативных изменений. В то же время российские подразделения успешно развивают наступление на запад от города в районе Соболевки и на востоке у Петропавловки, постепенно сжимая кольцо вокруг украинской группировки.
Ключевым достижением стало установление контроля ВС РФ над большей частью трассы Купянск-Шевченково-Чугуев, которая является основным логистическим маршрутом снабжения группировки ВСУ. Это создает критические проблемы в обеспечении украинских подразделений боеприпасами, вооружением и подкреплениями, подрывая их устойчивость на этом направлении.
Угледарское направление
На данном направлении продолжаются активные боевые действия. Ключевым событием стало полное освобождение ВС РФ населенного пункта Камышеваха в ДНР. Это достижение имеет стратегическое значение, так как позволило выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью и установить контроль над практически всей пограничной территорией западной части республики.
Севернее Камышевахи продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска ведут бои за Новосёловку и в районе Вороное — Хорошее — Сосновка, а также в районах Искры-Толстого и Александрограда. Противник предпринимает постоянные контратаки по всему участку фронта, пытаясь предотвратить прорыв российских сил в направлении Великомихайловки.