Освобождение Рыбальского, массированная атака дронов на РФ и ракетные удары по территории Украины: последние новости СВО на 16 августа
Российские средства противовоздушной обороны отразили самую массированную за последнее время атаку беспилотников, одновременно с этим ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим объектам военной и топливной инфраструктуры Украины. На линии боевого соприкосновения артиллерия и ударные дроны продолжают планомерно разрушать укрепления, технику и логистические цепи противника, а штурмовые подразделения закрепляются на освобождённых рубежах. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 822 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Массированный налёт БПЛА на Московский регионГубернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили рекордный налёт беспилотников на Московскую область. В воздушном пространстве над Домодедово, Подольском, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминском, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске было зафиксировано 187 дронов.
Атака привела к жертвам и разрушениям. В Раменском округе БПЛА упал на территорию частного домовладения – погиб 83-летний мужчина. В Подольске зафиксированы трое раненых: осколочные травмы получили мужчина в СНТ «Лесной» и жительница посёлка Железнодорожный (ранение плеча), ещё один водитель грузовика в Климовске пострадал с ранением кисти – всем пострадавшим оказана помощь.
Наиболее серьёзные повреждения инфраструктуры отмечены в Подольске, где на территории индустриального парка «Коледино» загорелся склад Wildberries – персонал заблаговременно выведен в укрытие, жертв среди сотрудников нет. В Домодедово вспыхнул склад с медикаментами – по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также в Домодедово осколки повредили несколько жилых домов (балкон, стены, окна), два частных строения и кровлю торгового центра.
В Кашире пострадало новое здание отдела полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промобъекта. В Чехове повреждены частный дом в посёлке Мещерское и церковная школа в деревне Якшино. В Ступино на территории садоводческого товарищества разрушена баня. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.
Комбинированный удар по оборонной и топливной инфраструктуре УкраиныУтром ВС РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами и БПЛА большой дальности по объектам ВПК в трёх областях Украины. В Киеве поражены заводы «ФАЙЕР ПОИНТ» (производство ускорителей для ракет «Фламинго») и «УКРДЕФЕНС КАМПАНИ» (комплектующие для дронов, включая перехватчики «Хрущ» и «Гарпия»).
В Кременчуге разбит НПЗ, выпускавший топливо для нужд армии. По информации Минобороны, часть резервуарного парка предприятия продолжает использоваться для приема и перевалки поступающих из-за рубежа горюче-смазочных материалов. В Кривом Роге разрушены прокатные цеха металлургического комбината, поставлявшие сталь для военной техники. Кроме того, в Одесском порту ударным дроном потоплен сухогруз с иностранным военным грузом.
Артиллерия ВС РФ ликвидирует узлы обороны ВСУ в Запорожской областиРазведка беспилотными комплексами прошедшей ночью зафиксировала фортификационные сооружения противника в лесных массивах Запорожской области. На позициях неприятель сосредоточил пехоту, пулемётные гнёзда, землянки и капитальные убежища для удержания рубежей. Детальные координаты целей оперативно переданы экипажу 152-мм самоходной установки 2С3 «Акация». Согласно данным Минобороны РФ, расчёт выдвинулся на закрытую огневую позицию, выполнил прицеливание и произвёл массированный артиллерийский удар по вражеским объектам.
Прямые попадания разрушили долговременные укрытия, перекрытия блиндажей и инженерные заграждения. Вместе с инфраструктурой поражён личный состав украинских формирований, размещавшийся внутри укреплений. Разгром этих опорных точек существенно снизил плотность вражеской обороны в лесополосах, а подразделения ВСУ лишились значительной части оборудованных стартовых площадок для ведения боевых действий на этом направлении.
Срыв логистики ВСУ на Добропольском направленииСпециалисты ударных беспилотников ВС РФ ведут планомерное истребление вражеских наземных роботизированных транспортёров ВСУ. На Добропольском направлении за последнее время поражены десятки механических средств снабжения неприятеля, задействованных для доставки зарядов, продовольствия и оснащения к линии боевого соприкосновения.
Пилоты выслеживают и атакуют цели как на грунтовых трассах во время перемещения, так и на стоянках под маскировочными сетями среди деревьев. Точность и подвижность дронов обеспечивают уничтожение роботов вместе с перевозимым имуществом. Систематическое пресечение этих перевозок нарушает подвоз ресурсов к украинским форпостам и формирует предпосылки для занятия российскими войсками новых рубежей.