16 августа 2026, 10:21

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны отразили самую массированную за последнее время атаку беспилотников, одновременно с этим ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим объектам военной и топливной инфраструктуры Украины. На линии боевого соприкосновения артиллерия и ударные дроны продолжают планомерно разрушать укрепления, технику и логистические цепи противника, а штурмовые подразделения закрепляются на освобождённых рубежах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Массированный налёт БПЛА на Московский регион Комбинированный удар по оборонной и топливной инфраструктуре Украины Артиллерия ВС РФ ликвидирует узлы обороны ВСУ в Запорожской области Срыв логистики ВСУ на Добропольском направлении Успехи подразделения группировки войск «Восток»



Ночная работа ПВО

Массированный налёт БПЛА на Московский регион

Комбинированный удар по оборонной и топливной инфраструктуре Украины

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия ВС РФ ликвидирует узлы обороны ВСУ в Запорожской области

Срыв логистики ВСУ на Добропольском направлении

Успехи подразделения группировки войск «Восток»