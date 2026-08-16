Число сбитых над Москвой беспилотников выросло почти в три раза
Общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 76. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, система ПВО перехватила еще 11 БПЛА. Градоначальник отметил, что в настоящий момент на местах падения обломков работают сотрудники экстренных и оперативных службы. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится.
Ранее Собянин заявил об отражении атаки 28 беспилотников. Сначала силы ПВО сбили семь дронов, потом еще пять, а затем дважды по восемь.
Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за ночной атаки беспилотников без света остались около тысячи человек.
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